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擺出「C」引力！暢遊西拉雅官田遊客中心 來愛麗絲仙境派對姿勢擺拍免費吃甜甜圈

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圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

「2022西拉雅玩水酷－水庫騎跡」自行車活動11/12登場，官田遊客中心同步進行愛麗絲夢遊仙境派對。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
「2022西拉雅玩水酷－水庫騎跡」自行車活動11/12登場，官田遊客中心同步進行愛麗絲夢遊仙境派對。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處持續推動西拉雅仙境旅遊，再推「2022西拉雅玩水酷－水庫騎跡」自行車活動，將於周六、日（11月12、13日）每日上午10點至下午5點於官田遊客中心登場，期間利用遊客中心的青青草地呼應知名童話故事「愛麗絲夢遊仙境」，打造實境奇幻世界，與撲克人、懷錶兔一起出遊，現場還有超過20組特色店家、造型餐車和DIY可吃可玩，完成指定任務另有限定獎勵可領，沒有最甜、只有更甜！快揪團來西拉雅大草原當一日「田」心！

▲與草原上愛麗絲小夥伴拍照並擺出最有「C」引力的姿勢，可兌換知名「陳記菠蘿甜甜圈‎」的菠蘿甜甜圈。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲與草原上愛麗絲小夥伴拍照並擺出最有「C」引力的姿勢，可兌換知名「陳記菠蘿甜甜圈‎」的菠蘿甜甜圈。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

「2022西拉雅玩水酷－水庫騎跡」自行車活動除募集全臺自行車友到官田徜徉美麗好風光，更於官田遊客中心辦理兩日「田」蜜草原派對，利用中心內廣大的草原與知名童話故事「愛麗絲夢遊仙境」場景呼應，將幻想中的撲克人、懷錶兔躍出畫本，並讓西拉雅的吉祥物莎韻、達卡浪cos一回愛麗絲與瘋帽客，結合野餐情境、繽紛氣球，打造全臺唯一一場「愛麗絲夢遊仙境」主題派對；且每日均有豐富舞臺表演，包含帶動氣氛的爵士鼓、驚險萬分的日式劍玉、充滿歡笑互動的小丑氣球秀、魔術表演和臺式繽紛泡泡秀，以及南臺灣知名劇團「蘋果劇團」及「五隆園掌中劇」，還有小朋友們最愛的YOYO家族也會到場，有天竺鼠姊姊加蔓越莓姊姊一起同樂！

▲週末暢遊西拉雅，雞蛋糕、甜甜圈吃起來。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲週末暢遊西拉雅，雞蛋糕、甜甜圈吃起來。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

▲「田」蜜草原派對兩日皆有精彩舞台表演。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲「田」蜜草原派對兩日皆有精彩舞台表演。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，「2022西拉雅玩水酷－水庫騎跡」自行車活動，此次推出3種騎乘體驗主題包含專業版「酷騎拉風線（77K）」、好玩版「菱波官田線（23k）」和親子同樂版「西拉雅田田圈線（10k）」，上線還不到一個月就全數報名額滿，而為讓更多想要體驗西拉雅轄區美好的旅客能盡興玩樂，結合官田遊客中心辦理兩日的草原「田」心派對，同時結合派對主題推出限定優惠，只要名字裡有「田」字的朋友，就得憑證件領取西拉雅吉祥物莎韻或達卡浪菱角餡造型雞蛋糕1份（每日限量80份）。

▲六甲「陳記菠蘿甜甜圈‎」。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲六甲「陳記菠蘿甜甜圈‎」。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

另加碼當日和草原上的愛麗絲小夥伴拍照並擺出最有「C」引力的姿勢，可再兌換六甲知名「陳記菠蘿甜甜圈‎」的菠蘿甜甜圈‎1個（每日限量50份），而最具「C」引力的姿勢包含單右手臉頰比C、雙手雙頰比C或用身體彎出C都可以，每一種C都是代表西拉雅，希望每一位來到西拉雅的遊客、感受在地吸引力並露出最滿意的笑嘻嘻表情，創造最美麗的回憶！

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