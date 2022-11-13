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來一杯茶！ 嘉義竹崎「出水製茶所」　用高山茶描繪出水的風土與故事

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

出水製茶所品牌創始人之一、茶廠第二代　劉彥佳

身為嘉義在地家庭式小茶農，劉彥佳從澳洲返國後，與姐姐劉嘉謦創立了「出水製茶所」品牌，結合阿里山竹崎風景、在地文化和住宿體驗，包裝深度小旅行，他透過導覽介紹，期盼家人辛苦栽種的新鮮安全手採好茶，讓更多人喝到。

▲劉彥佳（圖片提供：出水製茶所）
▲劉彥佳（圖片提供：出水製茶所）

位於阿里山茶區西北廊道、四大天王山的深山處，是劉嘉謦、劉彥佳姐弟生長的地方，海拔1000公尺多的客家聚落，終年雲霧圍繞，常見松鼠、野兔、獼猴出沒，早年當地盛產竹子，造紙是全村賴以維生的產業。得天獨厚的氣候與地理環境，讓劉爸爸與家族兄弟興起栽種高山茶的念頭，1983年在出水坑種下第一株烏龍茶樹苗，當年採收時發動全村幫忙，收成四台斤茶葉，家人分著嚐鮮，感覺很幸福。

▲北回歸線經過的阿里山竹崎出水坑，因豐富山泉與野溪匯聚、冒出水因而得名，得天獨厚的氣候環境，適合栽種高山茶。
▲北回歸線經過的阿里山竹崎出水坑，因豐富山泉與野溪匯聚、冒出水因而得名，得天獨厚的氣候環境，適合栽種高山茶。

跟著劉彥佳爬茶山，越過一座座好漢坡，映入眼簾的是一幅幅的茶園詩意畫，「陽光、濃霧、山泉、土壤決定一壺茶的底蘊和風格。」劉彥佳創立「出水製茶所」品牌的初衷，不僅分享美麗私風景，也希望家人栽種的手採好茶，有更多人品嚐，結合茶廠導覽、品茗體驗、地景歷史的茶鄉小旅行，說的是茶與人的故事，品的是飽含風土人情的優質高山茶。

▲劉家姐弟親自導覽解說並沖泡自家栽種手採好茶，高山烏龍、高山金萱、小葉種紅茶以及東方美人茶，各具風味。
▲劉家姐弟親自導覽解說並沖泡自家栽種手採好茶，高山烏龍、高山金萱、小葉種紅茶以及東方美人茶，各具風味。

經過多年努力，出水製茶所獲得行政院農業委員會農糧署「2020亮點茶莊」與台灣十大特色茶旅行肯定，成為當年阿里山茶產區唯一得獎者，2022年初開幕的「出水茶旅民宿」是竹崎首家以茶葉為主題的民宿，為秘境茶旅行增添遊趣。

▲多年耕耘出水製茶所終獲肯定。
▲多年耕耘出水製茶所終獲肯定。

　

店家資訊

出水製茶所

地址：嘉義縣竹崎鄉出水坑10號

電話：0971-000-478（活動請預約）

FB：出水製茶所 Tshut-Tsui Tea

消費：茶園茶廠導覽+品茗體驗活動，每人200元至250元不等，品茗四款阿里山茶，包含：烏龍(清香型)、金萱(清香型)、小葉種紅茶、蜒仔茶(又名東方美人)

　

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