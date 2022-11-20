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來趣雲林！享受一趟「感動」的懷舊鐵道之旅

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雲林縣文化觀光處處長陳璧君（右4）、嘉賓廖科溢（右5）與「鐵道旅遊搭配在地美食體驗」合作店家。　圖：雲林縣政府文觀處／提供
雲林縣文化觀光處處長陳璧君（右4）、嘉賓廖科溢（右5）與「鐵道旅遊搭配在地美食體驗」合作店家。　圖：雲林縣政府文觀處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】鐵道旅行的樂趣，不在於抵達目的地，而是從搭上鐵道列車的那一刻開始，在流動風景之中，讓思緒遠離俗世日常，沉浸在對未知旅程的憧憬與期待。雲林縣政府配合交通部觀光局2022年「鐵道觀光旅遊年」政策推廣讓鐵道旅遊不只是搭火車，希望深化體驗「鐵道文化」的旅遊，也就是從「行動」成為「感動」的旅遊，感受雲林軟實力。

▲雲林縣文化觀光處觀光行銷科科長許煒熙（右１）、嘉賓廖科溢（左１）與幸運獲獎民眾。　圖：雲林縣政府文觀處／提供
▲雲林縣文化觀光處觀光行銷科科長許煒熙（右１）、嘉賓廖科溢（左１）與幸運獲獎民眾。　圖：雲林縣政府文觀處／提供

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府為推動雲林鐵道觀光，規劃一系列鐵道便當快閃活動，第2波鐵道便當快閃活動於歷史建築－斗南車站舊站辦理。斗南車站位於雲林縣斗南鎮，為臺灣鐵路管理局縱貫線及臺灣糖業鐵路斗南線（1995年拆除）的鐵路車站，建築式樣為雙層四坡頂站房建築，是日本人戰敗前為徵用戰略物資在台灣最後建造的大型車站，建築物立面裝飾趨於簡潔，充分展現該時期建築美學。

雲林縣政府於103年12月27日依據文資法公告登錄「斗南車站」為雲林縣歷史建築，成為雲林縣珍貴的文化資產。106年12月12日斗南火車站跨站工程動工，總工程款約1.9億元，已於109年8月底完成並啟用，新建跨站式站房亦保留歷史建物舊有車站。

文化觀光處長陳璧君指出，第2波鐵道便當快閃活動，不僅提供限量鐵道便當盒、保溫袋與磁鐵組兌換外，也特別邀請雲林鐵道觀光旅遊年宣傳影片拍攝藝人—行腳界男神廖科溢蒞臨現場，與現場民眾一起分享拍攝宣傳影片心得。

為加深遊客對雲林火車站的印象及體驗雲林在地美食，縣府也邀請雲林鐵道觀光旅遊年「鐵道旅遊搭配在地美食體驗」合作店家到現場展示餐廳特色餐食。此次「鐵道旅遊搭配在地美食體驗」合作店家包含aTomic Kitchen同廚、Sunny Q陽光公主義國餐廳、小豬漫步手作廚房、SEE TEA 戲茶、約克英國茶專賣店，只要持10月30日~11月30日期間，雲林縣5大車站（斗六站、斗南站、林內站、石榴站、石龜站）任一站點之搭乘車票，同時需下載並出示慢遊雲林app畫面，於11月10日~11月30日至合作店家消費限定餐盒，即可獲得鐵道便當盒、保溫袋與磁鐵組，消費品項之價格依照合作店家之訂價為準，贈品兌換數量有限，兌換完畢則活動提早結束。

文觀處長陳璧君表示，遊客可於慢遊雲林app註冊成為會員並綁定手機，領取50元電子消費券至「鐵道旅遊搭配在地美食體驗」合作店家購買限定餐盒，以優惠價格體驗在地美食，電子消費券數量有限，先搶先贏。 因應鐵道觀光旅遊年文化觀光處為推動本縣鐵道觀光旅遊活動，推出安心旅遊鐵道之旅一日遊與二日遊，搭配雲林石榴、林內、斗六、斗南及石龜五個火車站週邊景點串連相關遊程，遊程報名相關資訊請上「慢遊雲林」粉絲專頁查詢，想要細細品味雲林之美，又不想被不熟的路況、壅塞的車陣所困擾的遊客，可以安排一趟鐵道之旅，感受另一種鐵道迷人風采，沿途的景色、田園、鄉鎮值得用心玩賞。

除了鐵道活動，雲林縣政府近期亦推出許多主題式活動。更多詳情請上「慢遊雲林」粉絲專頁查詢，也歡迎大家下載「慢遊雲林APP」，內建推撥功能讓你一手掌握所有觀光旅遊優惠資訊，慢遊雲林也能暢遊雲林！

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