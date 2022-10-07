國慶故宮南院看煙火、人氣佐登妮絲城堡！ 18處國慶連假順遊「嘉義景點懶人包」

▲圖片來源：IG@de.ice_9

10/8~10/10為期三天的國慶連假準備到來，許多民眾已蠢蠢欲動、開始規畫行程，此篇替各位貼心收錄嘉義18大必訪景點，看是要到 新景點「佐登妮絲城堡」 感受異國氣氛，還是到剛整修完開幕的 最美台日舊花磚典藏「台灣花磚博物館」 通通任君挑選！





嘉義景點：

#故宮周邊景點

國立故宮博物院南部院區

蒜頭糖廠蔗埕文化園區

苦楝樹綠色隧道

嘉藝點水道頭文創聚落

東石漁港

新港香藝文化園區





#今年必賞人氣景點

佐登妮絲城堡





#嘉義市區玩透透

嘉義市立美術館

台灣花磚博物館

森林之歌

檜意森活村

北門車站

阿里山森林鐵路車庫園區

嘉義市立博物館

嘉義公園昭和J18

嘉義舊監獄

嘉義舊監獄宿舍群

蘭潭風景特定區





相隔18年，2022國慶煙火重新回到嘉義縣舉辦，今年活動規模將比往年更加盛大精彩！整合了 水舞光雕、無人機及交響樂團 等表演一起進行，在空曠的夜空中民眾可感受煙火宛如流星爆發、絢爛落下的壯麗場景，搭配氣勢磅礡的水舞光雕更是美不勝收。





國慶活動預計有國慶晚會、國慶典禮及國慶煙火，其中國慶晚會將在10月9日晚上7點30分開始，國慶典禮在10月10日上午9點開始， 煙火預計在10月10日晚上8點登場 ，詳細的活動資訊與交通管制時間都已公布於「2022國慶焰火在嘉義」官網，相關的交通內容與服務台地點等內容都可至官網查詢。(https://2022fireworks.cyhg.gov.tw/Default.aspx#)

▲圖片來源：嘉義縣政府

國慶日當天的煙火晚會表演時間為45分鐘，其中煙火施放長達30分鐘，除了搭配絕美炫麗的水舞光雕外，這次的無人機展演將能看到嘉義阿里山雲海閃耀台灣、綻放全世界的樣貌！提醒民眾當天現場 嚴禁使用空拍機 飛行拍攝以免影響演出，好讓時隔18年再次「回嘉」的國慶煙火能展現最難忘的畫面給國人。

#故宮周邊景點

國立故宮博物院南部院區

鄰近嘉義高鐵站的故宮南院除了館內稀珍的國寶和眾多文化資產外，館外更設置人工湖和遊憩的設施與空間，其外觀流線型的設計在湖面的映襯下有著絕美的倒影，也成為人氣打卡景點之一。

▲圖片來源：IG@travel_onion

而此次「水舞暨無人機群飛」展演活動，因應今年國慶煙火在嘉義故宮南院舉行，特別將展演時間延長至10/10，在等待煙火施放的時刻，同時可觀賞絢爛的水舞燈光與無人機的藝術演出。

▲圖片來源：國立故宮博物院南部院區 粉絲專頁

▲國慶假期期間故宮南院也整合推出許多精彩活動讓民眾參與，且國慶日當天全面免費參觀。(圖片來源：國立故宮博物院南部院區 粉絲專頁)

國立故宮博物院南部院區

館區地址：嘉義縣太保市故宮大道888號

開館時間：09:00-17:00(週末至18:00，週一休館)

相關介紹：https://bit.ly/3V2IpIH





蒜頭糖廠蔗埕文化園區

蒜頭糖廠在日治時期曾為台灣第三大的糖廠，雖然工廠已停止生產製糖，但文化園區將 五分車 完整保留，更持續在園內奔馳著；園區內也規劃了5區分別為糖業類、鐵道類、歷史建築、五分車、人文類參觀區域，也別忘了品嘗蒜頭糖廠內的特色冰品，如紅豆牛乳冰淇淋、古早味系列冰棒等，享受啃著冰棒、觀賞小火車的愜意畫面。

▲圖片來源：IG@louisalin57

▲圖片來源：IG@de.ice_9

蒜頭糖廠蔗埕文化園區

園區地址：嘉義縣六腳鄉工廠村1號

開放時間：08:00-17:00





苦楝樹綠色隧道

嘉義六腳鄉這處苦楝樹綠色隧道，綠意盎然的景色沿著筆直的道路直直走去，很容易讓人沉浸於這樣愜意的美景中，彷如放大版的龍貓隧道般；在春夏時節苦楝樹便會開花結果，此時可見隧道佈滿盛開的淡紫色苦楝花，其溫煦的樣貌相當迷人，也讓旅人無論四季來到此走踏都能觀賞到不一樣的景致。

▲圖片來源：IG@norainsuu

苦楝樹綠色隧道

地標：嘉義縣六腳鄉過溝堤防防汛道路(六腳鄉安灣橋)

詳細介紹：http://bit.ly/2N6tSKY





嘉藝點水道頭文創聚落

嘉藝點水道頭文創聚落為嘉義縣第一個文創聚落點，在舊有的日式宿舍群之中，進駐8個店家以文創的活水為此處注入新的生命力，平日即可見許多攤販商家，而聚落也會不定期舉辦「朴通聚落市集」，讓大夥走在日式老屋的走道間逛逛特色小物、欣賞藝文表演，感受假期裡慢生活的美好。





而 國慶連假「朴通聚落市集」也將在10/8(六)、10/9(日)舉辦 ，建議大家可以一起順遊喔！

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

▲「朴子水道頭」位在水道頭文創聚落中，為嘉義縣的縣定古蹟，從日治時期興建至今已有八十多年歷史，其中「水道頭」指的是水道搭配水塔，是當時日治時期整治當地公共衛生的一大證明，也是朴子重要的地標之一。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)

嘉藝點水道頭文創聚落

聚落地點：嘉義縣朴子市山通路14號

營業時間：11:00-17:00(週一二公休)





東石漁港

「東石漁港」位於嘉義縣東石鄉的東石村，於朴子溪的出海口，原為台灣西部早期主要的漁船進出港，而後因泥沙淤積轉型成為觀光漁港，隨後也興建漁人碼頭設施，包含海洋文化館、特產館、商店街、觀海亭、浮橋市場、海邊漫步平台等，其中東石漁人碼頭彩色屋、東石漁人碼頭風車也成為人氣打卡景點之一，而且每年的夏夜搖滾音樂會「東石海之夏」也會在此盛大舉辦。

▲圖片來源：交通部觀光局





新港香藝文化園區

不一樣的波波草秘境隱藏在嘉義「新港香藝文化園區」，一球球五顏六色香腳就如波波草般可愛療癒！除了太極波波草、如璀璨煙火的七彩香腳可免費拍之外，還可體驗DIY手作，參觀園區內的製香過程、了解製香文化和知識。

▲圖片來源：IG@0___0.xion

新港香藝文化園區

園區地點：嘉義縣新港鄉嘉北公路23-6號616號

營業時間：08:00-18:00

詳細介紹：https://bit.ly/3y0QC6g





#今年必賞人氣景點

佐登妮絲城堡

嘉義今年最新夢幻景點「佐登妮絲城堡」，不僅帶領大家秒飛歐洲，還可讓你化身奧黛麗赫本上演經典電影《羅馬假期》！絕美的觀光工廠預計於10/3～10/10進行試營運，剛好在國慶連假期間就可一同飽覽！

▲圖片來源：IG@fatlongchen

佐登妮絲城堡生技園區

園區地點：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

試營運日期：10/3~10/10

試營運時間：8:30-18:30

詳細介紹：https://bit.ly/3R95c2B





#嘉義市區玩透透

嘉義市立美術館

「嘉義市立美術館」有著全台美術館之中最獨特的樣貌，設計師將日式古蹟注入現代風華，保留舊有的「菸酒公賣局嘉義分局」古蹟棟，在兩棟之間巧妙以玻璃帷幕連接，打造一處擁有現代美感與挑高設計的本館，走在館內也可感受不一樣的美術館氛圍，每個窗景望出去偶爾可見舊式古蹟棟獨有的老魅力，讓嘉義市立美術館也能融合歷史再造新意象。

▲圖片來源：嘉義市政府

▲圖片來源：嘉義市政府

▲從美術館本館內向外看出去，可見不同的光影變化與條柱的倒影。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)

嘉義市立美術館

館區地址：嘉義市西區廣寧街101號

開館時間：09:00-17:00(週一休館)





台灣花磚博物館

於今年9/30(五)重新開放參觀的【台灣花磚博物館】在其團隊經過196天的努力後所修復完成，加強此處的歷史建築結構，修復百年前的花磚光澤後置於博物館內排列組合整個牆面，在各地古建築與廟宇拆建之時也是團隊們極力搶救，才可欣賞到於博物館入口處的整面石花磚，有著壯麗的花磚場景。

▲博物館入口處即可見整面堆疊組合的樑柱石花磚。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)

▲一樓也有花磚網美牆可拍照打卡喔。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)

逛完一樓百片的花磚後，也可踏上木製樓梯邊欣賞階梯間的花磚之美，而二樓更有日治時期的花磚馬桶、浴缸和花磚古董傢俱，古味滿滿，若喜愛老味道、老舊古董與古早花磚之美的朋友們，肯定要到此走一回！目前入場券為100元，購買花磚杯墊、花磚鏡子、紙膠帶等文藝商品都可折抵50元喔。





台灣花磚博物館

館區地址：嘉義市西區林森西路282號

開館時間：10:00-17:30(週一二休館)





森林之歌

「森林之歌」位在嘉義市東區的文化路上，以木頭、藤編打造出森林的意象，一旁的縱貫鐵路讓民眾在觀賞之餘能感受有如阿里山火車鐵軌在高聳神木間馳騁的畫面。

▲圖片來源：林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處

走在藤編甬道裡感受光影的變化，猶如走在阿里山神木間，感受樹蔭隨風搖曳中透出的陽光。而且裡頭也有設置座椅讓人可抬頭仰望透空的圓頂，沉浸於大自然的物換星移。





檜意森活村

此處為全台保存最完整、地域面積最大的日式建築群，嘉義林區管理處為將歷史建築活化，隨後在此打造第一座森林系的文創基地，將日式老屋修繕、灌入新生命，同時引進多家商店進駐，將曾為「林業之都」的嘉義意象重新詮釋與留念，感受歷史中曾經的繁華樣貌。此處不僅好逛好拍，還可直接徒步走到北門車站感受另一番日式建築的魅力。

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

檜意森活村

園區地址：嘉義市東區林森東路1號

營業時間：10:00-18:00





北門車站

日治時期期間為了運載阿里山豐富的林業資源，而在此處興建了「北門驛」，也就是現今的北門車站，目前依舊有在行駛，旅客可搭乘「嘉義-竹崎」區間、阿里山區（二萬平車站以上）各線、「嘉義-十字路」三條路線，分別以阿里山號、中興號、檜木列車、祝客列車的柴油機車或蒸汽機關車車型承載旅客，感受於林區間不同的鐵道之美。

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

北門車站

地址：嘉義市東區共和路428號(檜意森活村對面)





阿里山森林鐵路車庫園區

此處是嘉義的人氣親子景點之一，有著大朋友小朋友都會愛上的小火車們，也讓許多火車迷為之瘋狂！此園區是阿里山小火車的大本營，可見多台保存完整的蒸汽火車、柴油機車、動力客車、客貨車廂，還有方便火車頭變換方向的圓形轉車台，而遊客也可與火車們近距離接觸、拍照，回程可看著紀念照回味感受專屬嘉義的森林小火車魅力。

▲圖片來源：IG@jannyachu

阿里山森林鐵路車庫園區

園區地址：嘉義市東區林森西路2號

開園時間：08:00-18:00





嘉義市立博物館

博物館以嘉義的「地質、化石、美術」之三大主題，呈現嘉義市自然景觀及人文藝術，而後更以在地特色為主軸作展出，除了交趾陶館、展望諸羅等常設館來述說嘉義的歷史人文之外，當期的展覽也相當精采，而館內也有「希望之河」、「阿里山序曲」的裝置藝術可拍照打卡。

▲圖片來源：IG@winnie_love_me

▲圖片來源：IG@winnie_love_me

嘉義市立博物館

館區地址：嘉義市東區忠孝路275-1號

開館時間：09:00-17:00(週一休館)





嘉義公園昭和J18

位在嘉義公園內的「昭和J18」為【嘉義市史蹟資料館】，前身為嘉義神社，兩棟建築物屬日本「書院造」的建築形式，使用天花板、紙橫拉門、外廊道等建築要素；園內飽含人文史料與豐富珍貴的歷史，宛如台灣近代史的縮影，而後也成為市定古蹟，且在疫情期間也成為偽出國的熱門景點之一，在此可換上浴衣、拿著紙傘和日式建築群大拍意境美照。

▲圖片來源：嘉義市觀光旅遊網

嘉義市史蹟資料館-昭和J18

館區地址：嘉義市東區公園街42號

開館時間：09:00-17:00(週一休館)

詳細介紹：https://bit.ly/3OVDBAU





嘉義舊監獄

「嘉義舊監獄」興建於日治時期，是台灣唯一完整保存的日治時期刑務所，以賓夕凡尼亞式監獄建築打造，而後也被列為國定古蹟之一，更是全台唯一的「獄政博物館」，民眾可入內體驗走在昏暗的牢房走道、感受從走道末端透進來的光線與獄卒們所看見的視角與空間。

▲圖片來源：IG@indivi1205

嘉義舊監獄

館區地址：嘉義市東區維新路140號

開館時間：09:30-12:00；13:30-16:00(週一休館)





嘉義舊監獄宿舍群

逛完嘉義舊監獄可到「舊監獄宿舍群」走走，就位在嘉義舊監獄的旁邊，現有多家文創公司進駐日式老屋中，而這裡的許多日式建築未來也將持續修復，以維持原本的風貌為主要，喜歡眷村裡愜意生活步調的朋友，可到此坐在榕樹下乘涼、帶著孩子到空地放電奔跑，感受眼前的綠意與舊日式建築的美。

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

蘭潭風景特定區

蘭潭的山光水色是來到嘉義必收的美景，夜晚時月光照亮潭面的畫面最為迷人，有「蘭潭泛月」的美譽，更成為嘉義八景之一。此處也規劃了許多步道、自行車道，讓民眾走覽欣賞清澈水藍的潭水波紋，映照眼前的綠意光景。

▲圖片來源：IG@jetertraveldiary

另外，也偷偷告訴大家，從嘉義故宮南院到北港老街只需20分鐘左右的車程，喜愛美食的旅人也可以安排到北港吃個麵線糊、鴨肉飯、圓仔湯、花生酥，晚上再到故宮南院看煙火也不錯！





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