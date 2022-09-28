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高空無邊際泳池最亮點！ 全台首間遊艇酒店坐落台南　專屬碼頭舉辦水上遊艇派對、賞安平美景

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

2022年6月底新開幕的福爾摩沙遊艇酒店，號稱是全台唯一擁有專屬遊艇碼頭的休閒度假酒店，也為安平的觀光發展再添動能。

▲福爾摩沙遊艇酒店擁有自家專屬的遊艇碼頭。
▲福爾摩沙遊艇酒店擁有自家專屬的遊艇碼頭。

這處面積廣達3.3公頃的新飯店，規劃了6種房型、共237間客房及套房，外地遊客著眼於它那位於3樓、視野極佳的高空無邊際泳池，和池畔半開放休閒區提供的SPA水療、烤箱、蒸氣室、冷熱池、按摩池等三溫暖設施；在地居民則更看重它廣闊的戶外草坪和挑高宴會廳，搭配酒店專屬碼頭，非常適合在此舉辦水上遊艇婚禮、派對等新穎活動。

▲高空無邊際泳池是福爾摩沙的一大亮點。
▲高空無邊際泳池是福爾摩沙的一大亮點。

細看酒店設計，可發現不少台南元素：如外觀部分復刻了紅磚牆面，連結古都歷史與傳統；走進穿堂區域，清水模風格牆面、立柱伴隨下方池水光影，點題所在的水鄉意象，又給人一種沉靜安逸的感受；大廳、公共空間到客房內，皆鋪以台南老屋常見的磨石子地板，承載每步與府城連結的足跡。

▲酒店規劃6種房型，共有237間客房及套房。
▲酒店規劃6種房型，共有237間客房及套房。

▲從套房陽台不只可俯瞰碼頭，也能遠眺安平古堡等景點。
▲從套房陽台不只可俯瞰碼頭，也能遠眺安平古堡等景點。

餐飲部分，福爾摩沙遊艇酒店由曾服務過三任總統國宴行政總廚陳有華領軍，於可欣賞水岸綠意的「威尼斯西餐廳」提供自助式早餐，除了餐點品項豐富外，所使用的食材也不馬虎，從可無限續碗的極黑和牛牛肉湯、魚子醬溫泉蛋、黑松露炸薯條、龍蝦風歐姆蛋到鵝肝香柚沙拉，展現台南新酒店接待遊客的誠意與霸氣；坐擁地利之便，主廚每日更會親自前往安平漁港選購新鮮漁獲，滿足饕客味蕾。

▲於「威尼斯西餐廳」享用早餐，主廚推薦品嘗魚子醬溫泉蛋。
▲於「威尼斯西餐廳」享用早餐，主廚推薦品嘗魚子醬溫泉蛋。

　

飯店資訊

福爾摩沙遊艇酒店

地址：台南市安平區安平路988號

電話：06-391-1338

網址：www.formosayacht.com.tw

　

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