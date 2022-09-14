假鬼假怪也要去！全台追鬼熱，想與「祂們」親密接觸還得先預約

【圖／文：行遍天下】

過去台南給人的印象是台南廟宇多、神明多，沒料想南美館開辦一場特展，旋即在台南颳起一陣鬼怪風潮，市府也毫不忌諱，由市長帶頭在Cosplay午夜專場扮起《鬼滅之刃》主角炭治郎；觀傳局更搭上話題，將發生在台南的鬼故事傳說「陳守娘大戰廣澤尊王」規劃成導覽路線，這一波鬼怪熱潮在台南，越鬼越好玩。

▲《亞洲的地獄與幽魂》特展因殭屍的出現而一夕爆紅！

▲台南市美術館2館為了「破地獄」《亞洲的地獄與幽魂》之百鬼漫遊Cosplay午夜專場，特別延長營業時間。





鬼怪話題掀起全台追鬼熱

僅僅因為一張照片，讓台南市美術館與法國凱布朗利博物館共同策畫的《亞洲的地獄與幽魂》特展一夕爆紅！未演先轟動，館方也抓準這波病毒式行銷契機，順應粉絲敲碗，後續推出了3場「破地獄」百鬼漫遊Cosplay午夜專場，滿足年輕觀眾、Coser們愛玩、敢玩的需求。為體貼不能到場的遊客，並企圖把活動宣傳效益透過網路加成放大，第二場Cosplay午夜專場特別與直播平台合作，讓一般民眾親近藝術殿堂。由於想要進場者眾多，參觀展期至10/16截止的《亞洲的地獄與幽魂》特展，須提前於ibon預約時段，建議不只走馬看花、拍殭屍，也花點時間聽專人導覽，會更明白亞洲各國的鬼妖傳統，以及作者們的創作理念。

▲午夜專場為每組遊客提供專業攝影棚拍，可獲得5張攝影檔案。

▲特展中台灣藝術家顏忠賢創作的《地獄變相》，靈感來自臺灣府城隍廟。





看鬼喝血越可怕越好玩

看鬼之餘也要喝喝鬼玩意， 南美2館2樓的 I ' M COFFEE，順應鬼怪潮流，不只在美術館大廳發送「敕令喝咖啡壓壓驚」符咒造型優惠券，店內還同步推出3款取名「西方的聖光美人」的特調咖啡系列。其中「西血美人」為西瓜牛奶加濃縮咖啡，西瓜汁色紅如血，西瓜英文watermelon又有「美人」的諧音，所以取名作西血美人；「血河阿法」脫胎自義式經典甜品、融合香草冰淇淋和Espresso的阿法奇朵(Affogato)，淋上紅豔豔的草莓果醬，更具血流成河般的視覺張力；「聖光玫瑰」則混合美式咖啡及氣泡水，接骨木糖漿、玫瑰果醬讓這款氣泡飲甜中帶花香，撒上食用級花瓣，浪漫再加分。

▲南美2館2樓的 I 'M COFFEE搭上鬼怪話題，推出「西方的聖光美人」特調咖啡。





沉浸式鬼屋身心靈都要怕到底

美式移動樂園「 JETS嘉年華」7月底已經正式進軍台南，持續熱力展覽到10月中旬，總共帶來18項遊樂設施，引發話題的主題鬼屋，推出全球第一座「移動式沉浸體驗劇場」《屍疫戰：首部曲》，片中透過光、煙、風、味、水等元素，營造身歷其境的緊張刺激。其他設施包括可親子同樂的「狗狗小飛車」；擲球拿獨家娃娃贈品的闖關遊戲；讓人血壓急速飆升的「瘋狂尖叫飛天輪」；像超人一樣俯臥飛行的「翱翔天際」以及特別於台南場首度現身的「擎天海盜船」都值得一玩。

▲《屍疫戰：首部曲》讓遊客踏進屍速列車，體驗一場有氣味、溫度、風感與水霧的驚嚇之旅。

▲刺激的遊樂設施「翱翔天際」，讓遊客像超人一樣趴著向前衝。





老字號陰司名匾爾來了

坐落台南中西區、被列為國家二級古蹟的「臺灣府城隍廟」，始建於明鄭時期永曆23年（1669年），當時被稱作「承天府城隍廟」。信眾剛進廟門，抬頭可見一塊上頭題寫「爾來了」3字的匾額，是台南三大（又說四大）名匾之一。城隍爺為陰間司法神，掌管往生者的善惡紀錄與審判，這裡的「爾來了」有著「你終於來了」、「總算等到你」的威儀感，讓作惡心虛者不寒而慄。《亞洲的地獄與幽魂》特展中，台灣藝術家顏忠賢使用複合媒材創作的《地獄變相》，靈感發想即是源於臺灣府城隍廟。

▲走入臺灣府城隍廟，抬頭可見「爾來了」3個大字。

▲城隍廟裡懸掛的大算盤，象徵城隍爺依據往生者生前善惡功過進行審判。





旅遊資訊

台南市美術館2館

地址：台南市中西區忠義路二段1號

電話：06-221-8881

網址：www.tnam.museum

門票：美術館1、2館門票成人200元

時間：週二至日10:00-18:00，週六延長開放至21:00，週一休





地址：台南市中西區忠義路二段1號2樓

電話：06-221-4456

時間：週二至日09:30-18:00（週一休）

網址：www.imcoffee.store

消費：西血美人150元，血河阿法120元，聖光玫瑰150元





地址：台南市東區中華東路一段與平實路口

電話：06-208-5787

時間：平日15:00-21:00，週六、日11:00-21:00（週二休）

網址：www.jetscarnival.com

門票：入園票50元，遊樂設施單項費用60、90、120元；《屍疫戰：首部曲》特價120元





地址：台南市中西區青年路133號

電話：06-224-0922

時間：06:00-21:00

網址：www.twcitygod.org.tw





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