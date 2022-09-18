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賀！台南七股「六號小島」地景藝術 奪美國繆斯設計大獎

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圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

「六號小島」為曾獲國際設計獎的藝術家陳昱良設計創作。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
「六號小島」為曾獲國際設計獎的藝術家陳昱良設計創作。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲管處）延續2021年舉辦「地景藝術饗宴」的熱度，於七股遊客中心增添新亮點藝術裝置，委託曾獲國際設計獎的藝術家陳昱良設計創作的療癒新景點「六號小島」地景裝置藝術，今年三月作品亮相後深受遊客喜愛，於九月奪下2022年度美國繆斯國際設計大獎（Muse Design Awards）雕塑設計銀獎。

「六號小島」將七股鹽業歷史透過虛擬故事轉化成實體作品，期望傳達地方已被遺忘的鹽田地景變遷與鹽工故事，也象徵地景快速變化外，提醒我們不要遺忘了自己的根跡和文化，並感謝曾經風光這片土地的鹽工們，也紀念七股作為臺灣人工曬鹽業廢曬的休止符。

▲「六號小島」期望傳達地方已被遺忘的鹽田地景變遷與鹽工故事。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
▲「六號小島」期望傳達地方已被遺忘的鹽田地景變遷與鹽工故事。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

「六號小島」所在位置剛好是80年前日治時期七股南鹽區的第六生產區，故以此命名。作品以七股鹽場的鹽業發展變遷為基底，詮釋曾經歷鹽業變遷的居民心境與鹽工人生縮影，轉化成一座島嶼和小屋的水上裝置藝術，並結合早期鹽田的「鹽風車」意向，傳達一種「寂靜美」的空間意境。

宛如孤島上的小屋，隨著日照時段而有不同的光影變化，而外觀「鹽」色代表製鹽的自然要素：陽光、海水與海風。作品也刻意營造可遇不可求的「登島」機緣，景觀池水位會隨潮汐漲退，如水位淹過步道將不開放，可於岸邊靜賞孤島小屋之感，或到訪前查詢七股潮汐表。

▲「六號小島」地景裝置藝術奪下2022年度美國繆斯國際設計大獎。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
▲「六號小島」地景裝置藝術奪下2022年度美國繆斯國際設計大獎。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

雲管處處長陳煜川表示，「六號小島」是一座可呈現環境寂靜、空靈氛圍的水上裝置，同時作品以藝術詮釋鹽業人文故事，盼能引起遊客認同地方文化的珍貴，同時增加雲嘉南沿線觀光的趣味與深度。

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