快訊

烏克蘭黑猩猩大脫逃！管理員用「這2物」成功說服 坐自行車返家

衝擊疏運！台鐵號誌故障影響近2萬人 深夜斷電才能修復

行車糾紛當街朝下體開槍…嫌犯今淡水落網 竟是逃了6年的通緝犯

雙拼肉一次滿足！ 嘉義爆讚好吃的燒肉丼飯「肉嘞？」 大G腿先炸後烤、和牛飯粉嫩色澤超誘人

痴吃的玩／ 文、圖／小白

udn走跳美食／痴吃的玩

嘉義美食｜嘉義美食推薦『肉嘞？』嘉義好吃的燒肉丼飯底加啦！這家是小白的愛店，好愛他們家招牌丼飯，唐揚雞+烤豬肉雙拼肉肉一次滿足，刷上獨家醬汁烤得香噴噴，還有熱湯可免費喝，整體cp值很高！愛吃肉肉的朋友一定要收藏。

『肉嘞？』位於嘉義中山路上，路過就能聞到香噴噴的燒肉太誘人了，開車的朋友可以停附近的停車場(嘉義中正公園）走路幾分鐘就到了。

『肉嘞？』有提供免費的味噌湯。

主打好吃的燒肉丼飯，看個人喜愛哪種主食，個人是推薦主餐比較划算，他們家小菜口味也是👍🏻👍🏻。

肉肉刷上獨家調配的醬汁，烤的香噴噴太邪惡了

和牛飯 $350

哇嗚！竟然可以以350元吃到這麼多塊的和牛，每塊肉肉呈現粉嫩色澤，格外的誘人😍 經過烘烤後將和牛鎖住肉汁，熱熱吃時很有和牛獨特香氣，一個人獨享真的超過癮。

肉嘞 （大胃王） $220

超人氣招牌丼飯，可品嚐到酥脆唐揚雞與烤豬五花，兩種肉肉一次滿足，看起來真的很澎湃！！

酥脆的唐揚雞淋上辣味增醬，很開胃又能提升香氣，一口咬下有滿滿肉汁，好邪惡好好吃。

碳烤豬五花富含豐富油脂，碳烤得會特別香，他們家肉肉烤完後還會再炙燒，讓香氣更上一層樓。

超大雞腿排大塊又厚實，先油炸後後再涮上烤肉醬烤一下，吃起來鮮嫩多汁，厚度超有誠意，另外這次有吃到整塊松阪豬，每一口都好滿足。

肉嘞？

嘉義市西區中山路340號

電話：05 – 2273033

時間：11:00~14:00 / 17:00~21:00

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

和牛 丼飯 燒肉 嘉義美食 公園

相關新聞

雙拼肉一次滿足！ 嘉義爆讚好吃的燒肉丼飯「肉嘞？」 大G腿先炸後烤、和牛飯粉嫩色澤超誘人

udn走跳美食／痴吃的玩 嘉義美食｜嘉義美食推薦『肉嘞？』嘉義好吃的燒肉丼飯底加啦！這家是小白的愛店，好愛他們家招牌丼飯，唐揚雞+烤豬肉雙拼肉肉一次滿足，刷上獨家醬汁烤得香噴噴，還有熱湯可免

嘉義火雞肉飯大比拼！精選TOP8當地人力推店家 提味油蔥酥、胡椒粉 你最愛哪一味？

每到嘉義遊玩一定要吃碗雞肉飯才算真的有來，但嘉義雞肉飯那麼多間，到底該吃哪一間？哪一間最好吃？其實沒有標準答案，每間嘉義雞肉飯的特色、味道不盡相同，有的以醬汁為主，有的以雞油香為主；有的有加油蔥酥，有的沒有加油蔥酥，但有嘉義人表示，不管怎樣嘉義雞肉飯一定要加胡椒粉才對味。ReadyGo整理了文化路夜市外的必吃名單，喜歡哪一間嘉義雞肉飯就看個人口味囉！

台南夜市口訣念一遍！ 「武聖夜市」週三週六美食吃一圈，好吃好玩好逛的統統有～

udn走跳美食／YUKI 每次都要掐指默唸一下「大大武花大武花」，然後就知道今天開逛哪一個台南夜市！武聖夜市營業時間每星期三、六，大家記得了嗎？武聖夜市附設停車場，攤販也不少，然後吃的也多，

實現雞腿排自由！台南35元現炸無骨雞腿排 外酥內嫩 窮哭也吃得起 真的太佛啦

在這什麼都漲漲漲的時代，居然用35元就可以買到現點現炸的無骨雞腿排？這麼佛心的價錢讓人想直呼「老闆，有你真好。」 這家位於台南市永康區的「亞米炸雞」招牌無骨雞腿排，表皮酥脆卡滋，肉質鮮嫩多汁，還

200元烤鮮蚵吃到飽！嘉義東石「牛港魚池」鮮蚵滑嫩多汁 美味不踩雷 平日還不限時任你吃

udn走跳美食／YUKI 嘉義東石牛港魚池，200元烤鮮蚵吃到飽超狂！平日不限時任你吃，蚵仔又青又肥美，沒有腥味很鮮甜，小孩也愛吃。牛港魚池號碼牌放發時間、入座時間、營業時間、菜單收費方式都整理

大發！台南東區平價韓式「金東虎韓食所」泡菜配咖哩 開胃又下飯 非常哇塞

找到寶啦！我要安利給所有喜歡吃韓式的朋友，這家隱身於台南裕豐街的平價韓料「金東虎韓食所」，聽說最近又推出新品了！「泡菜咖哩牛」光聽名字就流口水，下飯單品再加一。 夏天太熱沒胃口嗎？金東虎韓食所的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。