雙拼肉一次滿足！ 嘉義爆讚好吃的燒肉丼飯「肉嘞？」 大G腿先炸後烤、和牛飯粉嫩色澤超誘人

嘉義美食｜嘉義美食推薦『肉嘞？』嘉義好吃的燒肉丼飯底加啦！這家是小白的愛店，好愛他們家招牌丼飯，唐揚雞+烤豬肉雙拼肉肉一次滿足，刷上獨家醬汁烤得香噴噴，還有熱湯可免費喝，整體cp值很高！愛吃肉肉的朋友一定要收藏。

『肉嘞？』位於嘉義中山路上，路過就能聞到香噴噴的燒肉太誘人了，開車的朋友可以停附近的停車場(嘉義中正公園）走路幾分鐘就到了。

『肉嘞？』有提供免費的味噌湯。

主打好吃的燒肉丼飯，看個人喜愛哪種主食，個人是推薦主餐比較划算，他們家小菜口味也是👍🏻👍🏻。

肉肉刷上獨家調配的醬汁，烤的香噴噴太邪惡了

和牛飯 $350

哇嗚！竟然可以以350元吃到這麼多塊的和牛，每塊肉肉呈現粉嫩色澤，格外的誘人😍 經過烘烤後將和牛鎖住肉汁，熱熱吃時很有和牛獨特香氣，一個人獨享真的超過癮。

肉嘞 （大胃王） $220

超人氣招牌丼飯，可品嚐到酥脆唐揚雞與烤豬五花，兩種肉肉一次滿足，看起來真的很澎湃！！

酥脆的唐揚雞淋上辣味增醬，很開胃又能提升香氣，一口咬下有滿滿肉汁，好邪惡好好吃。

碳烤豬五花富含豐富油脂，碳烤得會特別香，他們家肉肉烤完後還會再炙燒，讓香氣更上一層樓。

超大雞腿排大塊又厚實，先油炸後後再涮上烤肉醬烤一下，吃起來鮮嫩多汁，厚度超有誠意，另外這次有吃到整塊松阪豬，每一口都好滿足。

肉嘞？

嘉義市西區中山路340號

電話：05 – 2273033

時間：11:00~14:00 / 17:00~21:00

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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