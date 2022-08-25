泡湯排汗又消暑！台南觀旅局推「溫泉舞」 來一趟「臺南曼波」泡湯之旅

市長跳溫泉舞畫面。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】為推廣臺南特色溫泉，臺南市政府觀光旅遊局委託拍攝結合關子嶺、龜丹溫泉區，以及周邊景點的臺南溫泉區形象宣傳影片，並且特別邀請由音樂製作人嚴之作詞編曲，溫柔療癒女聲舒涵演唱的「臺南曼波」泡湯歌曲，更由舞蹈老師為歌曲設計編排了專屬的溫泉舞，而今年對於每位臺南市畢業生市長獎得主提出的各式高難度擺拍來者不拒的黃偉哲市長，更也特別入鏡展現了一小段舞技。

90秒及3分鐘宣傳影片正式上架，市府期許透過輕快、朗朗上口的詞曲，歡迎大家實際來關子嶺及龜丹體驗好山、好水、好湯、好吃又好玩的臺南泡湯之旅。

▲關子嶺風景區戶外泥漿溫泉。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

台南市長黃偉哲表示，關子嶺是全臺最早開發，享負盛名的天然泥漿溫泉，擁有「好山、好水、好溫泉、好美食」，而楠西龜丹溫泉屬弱鹼性碳酸泉，俗稱美人湯，是許多臺南人私藏的泡湯秘境，這兩個溫泉區一直以來都是臺南推廣的重點景區。台南市政府多年來致力於推動溫泉產業永續發展與服務品質提升，除了向中央爭取觀光前瞻經費共計6,800萬在關子嶺地區優先施作三處重要觀光景點外，還有工務局及水利局等市府團隊投入多項道路改善及護坡水保工程，要提供遊客更優質、友善的旅遊環境。

此外，積極與西拉雅國家風景區管理處合作，該處目前正辦理「龜丹溫泉觀光遊憩整體規劃案」，預計於明年開始進行龜丹指標、入口意象、道路改善、遊憩據點開發等，將由各公務機關分工合作，提報相關計畫爭取經費接續進行。全案也將銜接市府龜丹溫泉管理計畫檢討，以提升龜丹溫泉區旅遊服務品質和帶動周邊觀光。

▲龜丹溫泉體驗池－泡腳池。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，「跑跑跑跑跑跑 臺南泡湯去 好山好水龜丹裡 等你來相遇，泡泡泡泡泡泡 臺南泡湯趣 好吃好玩關子嶺 只差一個你......」，宣傳影片中透過洗腦輕快的歌曲，不僅將關子嶺及龜丹各式泡湯體驗（大眾池、湯屋、泡腳池）融入，也將二大溫泉區周邊特色景點包括關子嶺溫泉區的溫泉老街、閑雲橋、大成殿、好漢坡、碧雲寺、水火同源、仙湖農場、木材故事館、美雅家具觀光工廠入鏡。更不忘推廣東山咖啡、桶仔雞及美味山產料理，還有龜丹溫泉區的神秘氣場露營區、梅嶺風景區、江家古厝、永興吊橋等，更一併介紹了每年9-10月關子嶺溫泉美食節及4-5月的梅嶺賞螢季活動，呈現一年四季皆宜的臺南溫泉區之旅。此外，參與拍攝的4位演員也開心表示：「第一次泡泥巴浴真的很興奮、關子嶺的桶仔雞真的超好吃，碧雲寺的夜景真的很棒，喜歡看山大自然，臺南真的是好吃又好玩!」

▲龜丹水哥溫泉。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，夏天泡溫泉好處多，不僅能加速排汗效果，也能促進新陳代謝，有消暑兼消耗熱量的功效。近年來泡湯養生觀念日益普及，年齡層也逐漸下降，透過臺南溫泉宣傳影片以年輕化的角度帶領遊客深入關子嶺及龜丹溫泉各特色景點，歡迎大家一起跟著音樂跳起來，更邀請民眾到關子嶺或龜丹溫泉區泡湯，讓泉水洗滌身心、帶走一身的疲憊。

▲關子嶺風景區的桶仔雞及美味山產料理。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

2022臺南關子嶺溫泉美食節今年邁入第18年，今年活動也即將於9月17日至10月16日登場。更多活動資訊，請至台南旅遊網 ( https://www.twtainan.net/ ) 或「台南旅遊」臉書粉絲團 ( https://fb.me/traveltainan ) 查詢。

「臺南曼波」90秒影片 https://youtu.be/UmEwjwUylGM

「臺南曼波」3分鐘影片 https://youtu.be/CnjeDoLjIJE

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