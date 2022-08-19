最道地台式風味！老饕推薦的「嘉義熱炒店TOP4」 大火快炒配上夏日啤酒最舒爽

每次講到嘉義的必吃美食時，大多人都會馬上想到火雞肉飯或是知名的林聰明砂鍋魚頭等等，但其實嘉義除了這些高人氣的美食之外，也有很多非常適合跟朋友一起聚會的高CP值熱炒店，今天編輯就為你整理了4家必吃的嘉義熱炒店推薦，把這些店家收進嘉義必吃的口袋名單，下次跟三五好友去嘉義玩的時候就可以一起去熱炒店用一道道熱騰騰的台式美食搭配啤酒，快樂地度過療癒的夜晚。

體育館海鮮碳烤

圖／IG@guufoodie

首先要推薦的是連知名美食YouTuber陪沈團吃了都讚不絕口的體育館海鮮碳烤，體育館海鮮碳烤除了專賣碳烤海鮮以外，熱炒菜色也非常受到當地人歡迎，成為許多人累了一天後的Comfort Food首選，店裡最受歡迎的就是用木桶裝的招牌油雞飯，一上桌映入眼簾的就是滿滿的肥嫩油雞腿片，底下粒粒分明的白米吸附滿滿的雞油醬汁，再搭配酥炸的油蔥酥和青蔥點綴，整體調味非常恰到好處，完全可以說是嘉義火雞肉飯的最高升級版呀！

除了各式各樣的海鮮沙拉、生魚片之外，體育館海鮮碳烤還提供多達上百道台式熱炒菜色，像是酥炸龍珠、五更腸旺、三杯中卷等等，美味的料理搭配合理的價格，絕對是去嘉義必吃的熱炒店之一！

＊體育館海鮮碳烤

地址：嘉義市東區垂楊路34號

電話：05-278-0851

營業時間：週一～週日 17:00～01:00

福芳酒食

圖／IG@anniebabyl、IG@fiefie1995

位於嘉義知名景點昭和十八J18-嘉義市史蹟資料館附近的福芳酒食，是一家比較偏日式感的居酒屋熱炒店，深色的木頭建築給人一種療癒放鬆的感覺，經常可以看到許多附近的上班族下了班後在這邊小酌吃晚餐。

福芳酒食以充滿特色的創意料理作為整間店的最大亮點，像是最多人點的芭樂豬，就是一道以爽脆的切片芭樂佐以Q嫩豬五花，再搭配梅子粉作為醬汁調味的創意涼拌菜色；而如果你喜歡比較不容易踩雷的基本菜色，也可以在這邊點到安格斯牛小排、雞腿肉串、剝皮辣椒雞湯等等，都是非常適合搭配生啤酒的下酒菜。

吃完鹹食之後，編輯也建議可以用包覆著年糕、米果、花生粒和煉乳的酥脆油條「心太軟」做結尾，感受各種不同食材帶來的多層次口感，絕對是週五想好好犒賞自己不可或缺的療癒美食啊！

＊福芳酒食

地址：嘉義市東區民族路27號

電話：05-2277-1217

營業時間：週一～週日 16:30～01:00

阿宏海產

圖／IG@fiefie1995

如果你非常喜歡吃海鮮，那一定不能錯過這家位於嘉義後火車站的阿宏海產熱炒。阿宏海產熱炒的招牌就是超級新鮮的各種海鮮，店內的每一道菜色皆使用廚師每天早上到市場選購的當日漁獲和各種海鮮作為食材，而你也可以在這邊品嚐各樣平時在別的地方吃不到的海鮮料理，像是清蒸花蟹、龍膽石斑、沙公火鍋等等。

雖然因為食材比較高級的關係，阿宏海產熱炒大多都是採取秤重報價的方式，價格可能比較沒有那麼平易近人，但還是非常推薦海鮮控的你可以跟好朋友們一起來這邊品嚐頂級的海鮮料理，將專屬嘉義的海味深深烙印在舌尖和味蕾上，留下帶有一些些鹹味的美好回憶。

＊阿宏海產熱炒

地址：嘉義市西區友忠路511號

電話：05-281-0012

營業時間：週一～週日 17:00～01:00

88快炒

圖／IG@pei_full_

最後要推薦給大家的是非常適合小資族的88快炒，88快炒是一家位於吳鳳北路上的大份量平價熱炒店，基本上所有的熱炒類菜色都不超過150元，蝦仁炒飯、肉絲炒飯跟什錦炒麵都落在50元～60元之間，更佛心的是右邊那碗有著滿滿蛤蜊的蛤蜊湯還只要20元，超親切的價格加上剛剛好的調味，讓88快炒成為許多小資上班族和學生聚餐的好選擇，每到用餐時間都能看到店內大排長龍，建議想要前往用餐的讀者們可以先電話訂位或是提早一點點到，才不會花太多時間餓著肚子排隊等待唷！

＊88快炒

地址：嘉義市東區吳鳳北路219號

電話：05-225-3971

營業時間：週一～週六 10:00～13:30、16:45～20:30，週日公休

延伸閱讀>>【2022嘉義兩天一夜】親子景點新玩法！浪漫瀑布乾冰 草原與梅花鹿渡盛夏

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」