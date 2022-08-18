台南府城書香旅行！ 台南孔廟、文學館、獨立書店、書店咖啡廳和老屋書房青旅

跟著 CJ夫人愛度假 於 2022-06-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 西羅殿牛肉湯、臺南孔廟、臺灣文學館。 日漸濃郁的書卷氣息，在台南遍地開花、閱了文、讀了字，偏好觀點的發布文學評論、注重意境的朗誦古典詩詞、探討內在層面的選讀散文、鍾情敘事節奏的翻閱小說，隨之而來的是以閱讀為主題的空間場域在各地崛起，文學不只是存在獨立書店，就連咖啡廳和背包客棧，店主人的藏書書櫃都很有意思。 停留台南中西區巷弄中的小店，談吐之間，似乎除了美食，台南人對於文學的著迷，也是走入骨子裡的；來自外地的遊客，何不欣然投入這場府城書香人的日常呢？ 在A咖啡廳翻了翻記錄老台南的尋味，來到B書店與古代賢人莊子書籍對上了眼，而那擺放世界旅人遊記的背包客棧書櫃，讓我好像看完一本寫著日本日國徒步旅行的刊物，午夜時分才驚覺一整日閱讀的書冊內文，似乎能串起一個故事，幫今天的心情作了最佳陳述，原來如此，原來如此，那麼，我們這次就來一趟「與台南遊牧式閱讀旅行」的不期而遇呀。

第 1 天

西羅殿牛肉湯 | 1 小時

這是我在台南最最最最喜愛的牛肉湯，招牌是牛肉湯、炒牛肉、麻油牛肉、牛腩湯和涼拌牛腩，而且一碗牛肉湯附贈肉燥飯才110元，肥滋滋的肉燥飯還很好吃！！所以不管任何時段都超多騎摩托車來嗑一碗的人們！ 科普一下，因為喝湯喝得如癡如醉，一不小心趁店員不忙時問了一下，西羅殿牛肉湯湯頭秘訣是什麼，以牛大骨、牛腩、牛筋、牛蒡、洋蔥等食材熬煮而成，沒有加入中藥材，所以喝到的都是新鮮牛肉的清爽甘甜，同時牛肉湯的香氣盤旋鼻腔上，我到台南的第一站，身心靈立刻直接很有意識的臣服台南了哈哈哈

臺南孔廟 | 30 分鐘

作為全台首學為代表建物，蓄積400年歷史的孔廟，悠悠地用深情真摯的內斂精神與人文情懷，守護台南書香文人的底蘊；「下馬碑」、「大成殿」、朝東的「禮門」與朝西的稱為「義路」，這都是中華文化流傳千年至今仍依稀可詳的景物。 孔廟腹地不大，卻因紅瓦朱牆很神奇地隔絕了大馬路喧囂聲，數棵老樹挺拔茂密，樹下有零星的長者正在做健身操，不是開音響的那種，也有的人在閱讀或繞著圈子散步，不禁想起其孔子子曰的諄諄教誨，尤其是以禮義為名，遵循禮義的待人處事之道！

臺灣文學館 | 2 小時

若是毫無頭緒，第一個要來朝聖的，便是民生圓環旁的台南文學館；古典雅緻的異國風格建築內藏有豐富細膩的古典與現代文學特展，有的是台南城市觀察、有的關於文學大師風格賞析，走一趟臺灣文學館，瞬間就能激發邁出校園過後不曾燃燒的文學創作魂；我特別喜歡透過互動式遊戲輸入填空詞句而產生專屬於我的詩詞，就連求祈館內籤詩的摘錄，也是某一位作者的某一個作品的某一篇章節，實在是太文學、太詩意了呀。

a Room房間咖啡 | 3 小時

走進日式老屋，複合式咖啡館A Room的整牆書櫃、舒適沙發、木框紗窗和紅磚砌成的牆面，心情不自覺沉靜下來，可以想見的是，到A Room的人都在閱讀，看自己帶來的書、看老闆收藏的書，以及書櫃上好吸引我目光的各式小說題材：原住民、青少年、史記杜撰、奇幻冒險、愛情與時代等等，就用自己的心情創作來自A Room小說中的小說吧，不用太擔心時間，因為今晚他會營業到深夜11點。

艸祭Book inn | 1 小時

前身為台南舊書金三角之一的草祭二手書店，曾是許多台南愛書人的文化指標和精神寄託，上萬本藏書被一一羅列，歷任書主的草草字跡與心得，拼湊得出不同於作者和世代交替的不同思維；而今成為一間以書為主題的單人旅行友善的背包旅館－艸祭Book Inn，並將原先草祭上萬本二手書籍分散各區和各樓層，任房客恣意閱覽與擺放，無論盥洗後、入睡前，巧遇那幾本不帶特定框架的散文，最適合夜深人靜閱讀，任一個章節都洗滌一日累積的躁動的心。

第 2 天

水仙宮市場 | 1 小時

擁有百年歷史的水仙宮市場，幾乎是台南老饕的自家廚房，雞鴨魚肉海鮮蔬果，生食熟食甜食飲品應有盡有，懂吃的台南人幾乎只要偶爾來一趟水仙宮市場，就能找到與自己理念相同的店老闆，試吃試買了幾次，店老闆與老饕之間就能夠建立熟客關係，尤其是老饕喜愛的食材種類、部位、下一次進貨又有這些食材，店老闆會特地依照熟客喜好詢問，或熟客也會一早主動電話詢問店老闆，老闆優先保留，所以，對於不是熟客的觀光客，逛市場時幾乎都只能看到或挑選老饕熟客挑剩下的食材唷~

七誠米粿 | 30 分鐘

艸祭Book inn | 18 小時

烏邦圖UBUNTU書店 | 3 小時

許多人會因為她的大片落地玻璃窗，窗畔撒入台南式光線的畫面傾倒，因此慕名前來Ubuntu烏邦圖_書店；位於中西區與安平區的交界，眺望安平運河的Ubuntu烏邦圖_書店，乍看之下與時下流行的現代書店沒有迥異，雜誌、商業、設計、文學、旅行、料理，亦有專闢台南書冊區，我卻心儀遊走她的小角落，留意張貼地方藝文活動海報或某位新銳創作者的創作畫作詞句，渲染出的生命力極強，好似我也在台南生活許久一般。店內低消是一杯飲品，書籍都可以拿回座位翻閱。

蝸牛巷 | 3 小時

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