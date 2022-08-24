在地人不願公開的愛玉冰 台南「邁愛玉」傳承一甲子的古早味 30元一杯配料隨你加不加價

這間頂茄萣市場愛玉冰也是相當經典的茄萣美食，也是許多在地人相當喜歡的茄萣美食，甚至有很多在地老饕就算搬離茄萣都會為了這一味回來吃吃這間茄萣美食之中的經典。這間配料隨便你加，只要杯子裝得下通通不加價，就跟著愛吃輝來吃吃看這間茄萣美食到底有多狂吧！

頂茄萣市場之中有兩間愛玉冰，不過這間的人氣稍微高了一點，至於哪一間好喝與否我實在不能確定，但我可以確定的是，這間愛玉冰配料超級無敵多。

現場有波霸、珍珠、涼圓、粉角、粉條、西米露、仙草，除了菜單上的這些選項之外，還有很多不同的八寶冰的內容選項。

我超級推薦大家可以點蓮子來吃，這裡的蓮子真的很好吃。

整體來說：

這間茄萣愛玉冰的cp值很高，價格又不貴，不喜歡吃太甜的朋友，建議就不要加糖水了，因為每一個配料在煮的時候就有加糖了，靠配料的糖分其實就非常足夠了

體驗時間：111/07

邁愛玉

地址：高雄市茄萣區茄萣路二段57號

時間：0600-1200

時間：0600-1200

停車：有

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