快訊

即時短評／雙碩士學位丟了仍神隱 林智堅政治生涯還能東山再起？

在地人不願公開的愛玉冰 台南「邁愛玉」傳承一甲子的古早味 30元一杯配料隨你加不加價

｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜／ 文、圖／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

這間頂茄萣市場愛玉冰也是相當經典的茄萣美食，也是許多在地人相當喜歡的茄萣美食，甚至有很多在地老饕就算搬離茄萣都會為了這一味回來吃吃這間茄萣美食之中的經典。這間配料隨便你加，只要杯子裝得下通通不加價，就跟著愛吃輝來吃吃看這間茄萣美食到底有多狂吧！

頂茄萣市場之中有兩間愛玉冰，不過這間的人氣稍微高了一點，至於哪一間好喝與否我實在不能確定，但我可以確定的是，這間愛玉冰配料超級無敵多。

現場有波霸、珍珠、涼圓、粉角、粉條、西米露、仙草，除了菜單上的這些選項之外，還有很多不同的八寶冰的內容選項。

我超級推薦大家可以點蓮子來吃，這裡的蓮子真的很好吃。

整體來說：

這間茄萣愛玉冰的cp值很高，價格又不貴，不喜歡吃太甜的朋友，建議就不要加糖水了，因為每一個配料在煮的時候就有加糖了，靠配料的糖分其實就非常足夠了

體驗時間：111/07

邁愛玉

地址：高雄市茄萣區茄萣路二段57號

時間：0600-1200

時間：0600-1200

停車：有

文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ FB：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰品 甜品 高雄美食

相關新聞

在地人不願公開的愛玉冰 台南「邁愛玉」傳承一甲子的古早味 30元一杯配料隨你加不加價

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 這間頂茄萣市場愛玉冰也是相當經典的茄萣美食，也是許多在地人相當喜歡的茄萣美食，甚至有很多在地老饕就算搬離茄萣都會為了這一味回來吃吃這間茄

每天只賣3小時！ 嘉義60年老店「黑人魯熟肉」 早期有錢阿舍的高級下午茶

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 南部常見的魯熟肉，其實就是北部的黑白切啦！是地方小吃之一，也是台灣早期飲食文化料理，以前更是有錢阿舍的高級下午茶，現在是一般人可以隨意吃的銅板小吃 下午茶。

最道地台式風味！老饕推薦的「嘉義熱炒店TOP4」 大火快炒配上夏日啤酒最舒爽

每次講到嘉義的必吃美食時，大多人都會馬上想到火雞肉飯或是知名的林聰明砂鍋魚頭等等，但其實嘉義除了這些高人氣的美食之外，也有很多非常適合跟朋友一起聚會的高CP值熱炒店，今天編輯就為你整理了4家必吃的嘉義熱炒店推薦，把這些店家收進嘉義必吃的口袋名單，下次跟三五好友去嘉義玩的時候就可以一起去熱炒店用一道道熱騰騰的台式美食搭配啤酒，快樂地度過療癒的夜晚。

台南府城書香旅行！ 台南孔廟、文學館、獨立書店、書店咖啡廳和老屋書房青旅

跟著 CJ夫人愛度假 於 2022-06-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 西羅殿牛肉湯、臺南孔廟、臺灣文學館。 日漸濃郁的書卷氣息，在台南遍地開花、閱了文、讀了字，偏好觀點的發布文學評論、注重意境的朗誦古典詩詞、探討內在層面的選讀散文、鍾情敘事節奏的翻閱小說，隨之而來的是以閱讀為主題的空間場域在各地崛起，文學不只是存在獨立書店，就連咖啡廳和背包客棧，店主人的藏書書櫃都很有意思。 停留台南中西區巷弄中的小店，談吐之間，似乎除了美食，台南人對於文學的著迷，也是走入骨子裡的；來自外地的遊客，何不欣然投入這場府城書香人的日常呢？ 在A咖啡廳翻了翻記錄老台南的尋味，來到B書店與古代賢人莊子書籍對上了眼，而那擺放世界旅人遊記的背包客棧書櫃，讓我好像看完一本寫著日本日國徒步旅行的刊物，午夜時分才驚覺一整日閱讀的書冊內文，似乎能串起一個故事，幫今天的心情作了最佳陳述，原來如此，原來如此，那麼，我們這次就來一趟「與台南遊牧式閱讀旅行」的不期而遇呀。

獨／台南百年老店又少一家！昔日糕點霸主「永瑞珍」餅舖中秋後熄燈

台南百年老店又少了一家！位在中西區西和路上的「永瑞珍」餅舖，因為目前經營夫妻年紀大、身體不佳，又不放心交給年輕人接手，決...

Hello Kitty、林百貨聯名第二彈！「HAYASHI X HELLO KITTY 玩藝之屋」來跟Kitty喝咖啡

2020年時曾與台南林百貨聯名，推出多款熱銷商品的Hello Kitty，第二彈來啦！Hello Kitty與Daniel攜手新夥伴Tiny chum（泰迪）推出不鏽鋼吸管杯、玻璃杯、復古絲巾、小方巾及抱枕等商品，要粉絲們把它們帶回家；更化身櫃哥、櫃姐及喫茶店老闆，在期間限定的「Hello Kitty玩藝之屋」裡，等著大家來跟他們合照、喝咖啡！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。