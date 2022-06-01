清涼一「夏」台南樂逍遙 端午連假賞花.戲水.水果季有口福

【旅奇傳媒/編輯部報導】端午節連假將至，除了吃粽子、立蛋、掛香包應景之外，防疫期間身心健康也很重要，連假期間到臺南一遊，剛好也是賞花季，除了參加水域遊憩體驗活動，還可欣賞阿勃勒、鳳凰花、蓮花，有益身心健康又可增強免疫力！還有台南博物館節、台江文化季等活動，以及鳳梨、芒果等水果產季來臨，可大飽口福。

▲臺南市水域遊憩體驗活動於5/29-10/16進行。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【臺南市水域遊憩體驗活動】

每年預約報名幾乎都秒殺的水域遊憩體驗活動，已經邁入第十二年，今年共規劃辦理22天（5/29-10/16）共100梯次，在戶外均可保持1公尺以上的安全社交距離，是防疫期間非常合適的休閒活動，歡迎大家透過參與活動來了解臺南各地水域特性。

端午節連假期間的梯次為6/3、4、5在新化區虎頭埤風景區舉行，提供獨木舟、立式划槳、龍舟板等載具，讓民眾徜徉在埤塘水域湖光水色中，每梯次提前完成報到的前4位民眾還可享用限量飲料。

【阿勃勒、鳳凰花、蓮花】

阿勃勒樹每逢五月底至六月初就會開出一串串金黃色的花朵，隨風搖曳飄落的阿勃勒花瓣宛如浪漫的黃金雨。新化虎頭埤園區環湖步道北岸廣植阿勃勒樹，歡迎大家趁著連假期間前來，可搭乘10人以上開船的太陽能船，或踩著天鵝船遊湖賞花。園區也會邀請本市街頭藝人在園區進行音樂演出，讓民眾在欣賞黃金雨的同時感受湖畔樂音繚繞。

來到虎頭埤，也別忘走訪虎月吊橋，也可順遊國立中興大學新化林場、瓜瓜園地瓜生態故事館、新化老街、大坑農場等景點。阿勃勒黃金雨也會出現在新營區長榮路、健康路與三興街一帶的運動公園，總長約五十公尺的阿勃勒步道，花季期間鋪滿金黃色花朵，拍照打卡超美！另外在東區的成大校區、歸仁區的高鐵臺南站、白河區大山宮旁的竹管厝、蓮潭詔安厝、新營體育場、新市區樹谷園區、中西區檨仔林公園及台南大學校區、東區巴克禮紀念公園也都可欣賞阿勃勒。

▲鳳凰樹是台南的市樹。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

鳳凰樹是台南的市樹，橘紅色的花朵加上翠綠色羽狀複葉點綴，大約在每年5月到7月盛開，在歸仁區高鐵站周邊廣場、台39線（歸仁大道）、虎頭埤風景區、成功大學各校區、台南車站周邊、中華東路三段、以及山上花園水道博物館都有機會看到艷麗的鳳凰花。

▲台南白河是全台最大的蓮子產區，蓮花盛開。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

蓮花每年大約在5月到7月盛開，而台南白河是全台最大的蓮子產區，今年因為天公作美雨水充足，白河區蓮田花況極佳，白河蓮花公園更適合全家前往賞蓮，不妨趁著端午連假來參加2022白河蓮花季端午節晚會（6/4），當天金曲歌王許富凱將來到現場開唱，遊客也可參加公所規畫的系列活動。

另外在鹽水區的田寮社區、六甲區的蓮花世界以及九品蓮花生態教育園區，也都可欣賞蓮花出淤泥而不染的芬芳。 來到白河區就更不能錯過關子嶺溫泉區的泥漿溫泉，泉質是從日治時期至今備受好評的百年優質名湯，民眾可安心泡好湯增強抵抗力，更適合住一晚療癒身心兼品嘗在地讓人吮指回味的桶仔雞。意猶未盡的話，不如順遊柳營德元埤荷蘭村，或到六甲蘭都觀光工廠、烏山頭水庫風景區，再到官田遊客中心、川文山森林生態保育農場、台南鴨莊休閒農場、葫蘆埤自然公園或是今年初剛開幕的隆田ChaCha文化資產教育園區也很精采。

「2022台南博物館節」（5/18-6/25）

今年台南博物館節以「療癒」為主題，活動有4大核心，包括集結9大場館共同推出票券及消費優惠方案的「南博ONE」慢遊手札（限量發行）、博物館逛大街活動、「南博選物」博物館專題短講、以及「南博青年軍」文創開發設計製作，歡迎大家適時到博物館走走。

「2022年台江文化季」戶外展覽部分（5/18-6/5）

台江文化季在台江埕展出駐館藝術家蔡欣穎妳太甜「果菜寫真館」，以2020至2021駐台江計畫成果，整合展出兩年來在台南綜合農產品批發市場的田野調查與影像素材，呈現果菜市場能量以及前場與後場的工作時光。

「總爺粽夏Yeah之樂」（6/3-6/5）

總爺藝文中心邀請大人小孩一同來仲夏優遊，欣賞表演與館室展覽，參加竹編小船、香包、以及馬賽克等手作體驗，1到6歲小朋友還可體驗穿上涼爽的日式浴衣，「粽夏市集」也有甜點小吃、生活選物、以及特色手作產品，總爺小舖賣的懷舊鹹冰棒（蛋黃/杏仁口味）還會推出9折優惠喔！

「端午不包粽，一起包草菇 - 端午節系列活動」（6/3-6/5）

尖山埤江南渡假村與柳營果毅社區發展協會合作，舉辦「百人草菇包手作體驗 + 手作艾草香包DIY」活動（6/3），結合在地特產的草菇、火龍果及黃等健康食材，讓全家人一起分享親手製作的草菇包。

6/3-6/5園區也推出獨木舟相關優惠（預約成團每人贈草菇粽1粒；四人成行獨木舟套票每人600元，含門票/遊園車，加購SUP立槳每人300元；六人成行1人免費、八人成行2人免費、十人成行3人免費），另外還有端午住宿免費送艾草香包手作體驗、以及屬蛇免費入園等優惠。

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