平日才吃得到！台南北區美食「老鹿嫩雞」招牌必點　炸物小餐車每份唰嘴

平日限定‼一週只賣平日四天的炸物店～雞嚐鹿鹿主打定期更換油鍋裡的炸油，隨時看起來都超新鮮。招牌老鹿嫩雞真的是人氣必點！一旁附上的不是九層塔，而是炸紫蘇葉～還有獨家特製的紫蘇梅風味醬～超適合沾上炸物一起享用，吃起來酸甜解膩超唰嘴。

【雞嚐鹿鹿】影片介紹

【雞嚐鹿鹿】環境介紹

位於北區實踐街的雞嚐鹿鹿，在住家門口擺了小餐車！現點現炸超新鮮，所以製作時間會稍為久一點，怕久候的朋友可以先打電話訂購，再前往拿取。

定期更換炸油，隨時都是呈現新鮮的狀態！

【雞嚐鹿鹿】菜單介紹

主要販售創意炸雞及炸物！逸恩私心推薦必點她們家的老鹿嫩雞～還有雞翅跟綠櫛瓜都很喜歡！下次還想點玉米筍來吃吃看。

【雞嚐鹿鹿】餐點介紹

老鹿嫩雞 $60

招牌必點品項！選用國產去骨雞腿肉，裹上粉漿再下鍋油炸～炸到外皮金黃酥脆，一口咬下超級軟嫩，外酥內軟的口感，讓人愛不釋手～

老鹿嫩雞限定！炸雞附上炸紫蘇葉及獨家特製的紫蘇梅風味醬，口感酸甜解膩超開胃，非常適合拿來沾炸雞或其他的炸物～特別提醒大家！點其他品項可是沒有的喲。

雞翅 (2支) $30

愛吃雞翅的朋友必點！裹粉油炸到迷人的金黃色澤，光用看的就口水直流～肉質鮮嫩多汁，忍不住就會想啃上好幾支，超適合在家追劇看電影的時候來上幾支。

綠櫛瓜 $40

你沒有看錯！雞嚐鹿鹿居然有賣炸櫛瓜。炸物店最難看到的高成本品項～吃起來有著多汁清甜的口感，逸恩對櫛瓜真的沒有抵抗力啊！看到菜單有就立馬點一份。

菇菇三兄弟 $40

常態性菇類品項有袖珍菇、杏鮑菇及新鮮香菇！一口氣就能吃到三種口感，愛吃香菇的朋友千萬不要錯過～包準你會愛不釋手

其他炸物附上的是炸九層塔！

甜不辣 $30 ｜ 小熱狗 $30

炸物店的厲害配角也不能錯過！甜不辣趁熱吃的時候呈現外酥內軟的口感，冷掉也不會有可怕的油耗味～小熱狗則是經典的炸物類選擇～想一口氣就能吃到各種口感的話，點下去就對了。

平日只賣四天的雞嚐鹿鹿炸物店！好適合下午或晚上來上一份～追劇配電影都超級搭，吃起來有夠唰嘴超滿足，再配上一杯實在太讚了。目前有配合外送平台foodpanda～宅在家不出門也能吃得到啦！

雞嚐鹿鹿

粉專：雞嚐鹿鹿

地址：台南市北區實踐街56號

電話：0966086512

時間：週一至週四16:00-21:00

公休：週五至週日

文章來源：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記 FB：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記

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