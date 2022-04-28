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秒殺級「爆漿半熟乳酪塔」只賣4小時！台南國華街吻鑽糖　玫瑰花檸檬塔爆好吃

痴吃的玩 / 文、圖／小白

udn走跳美食／痴吃的玩

吻鑽糖官網

國華街超人氣秒殺級爆漿半熟乳酪塔『吻鑽糖半熟乳酪塔專門店』每人限購兩盒一天只賣4小時，熱熱吃切開還會像爆漿出來，有夠邪惡的畫面，這家真的誇張好吃，還有玫瑰花造型的檸檬塔也別錯過，台南國華街必吃美食，絕對要來吃看看

『吻鑽糖半熟乳酪塔專門店』位於台南美食戰區國華街上（鄰近正興街）店面工作室小小的（僅提供幾張椅子）

每日新鮮製作且繁瑣過程，所以每人限購兩盒，也建議大家去官網訂還可宅配更方便。

『吻鑽糖半熟乳酪塔專門店』就是這個可愛又繽紛的乳酪塔，看起來有夠欠吃。

經典原味 $55

四種口味的乳酪塔均一價55元，原味的選用高品質農場雞蛋/熊本珍珠麵粉/法國天然奶油乳酪/法國Isigny奶油，烤熱後切開或直接吃，會爆漿！！切開會像圖片這樣瀑布式流出，吃起來有濃濃乳酪香，甜甜的滋味。

森半抹茶 $55

哇哇哇！！OMG！身為抹茶重度控的小白看到這誘人的切面怎受得了～～店家使用「日本森半抹茶粉」製作，入口有濃郁的抹茶香帶點微苦味，純正的抹茶粉做起來就是好吃，抹味抹到爆。

榛果巧克力 $55

他們家的巧克力也是讓我好驚喜，添加「nutella榛果醬」巧克力味道又濃又香且不甜膩，滿嘴都是巧克力香你就知道那滋味有多幸福，我還拿去給巧克力控朋友吃，他反應很激動，因為真的很好吃！

覆盆子莓果 $55

粉色美美的「覆盆子莓果」熬煮出天然覆盆子果泥與乳酪完美結合，入口有著酸酸甜甜的莓果香，他們家每款口味都好耐吃，顆顆都是招牌口味。

想要拍出爆漿的畫面要選原味與抹茶，巧克力跟莓果爆漿畫面表現還好～～

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2【檸檬想想】＆【半熟乳酪塔】單筆消費滿5盒贈1盒，滿10盒贈2盒，滿盒贈品可自行挑選為【綜合乳酪塔】或【檸檬想想】一盒，請各位會員於官網訂購頁面中註記要搭贈的品項，以方便內部人員作業哦！

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檸檬想想(6入) $330

美美的玫瑰花造型的「檸檬塔」擠上檸檬漩渦雨檸檬皮，入口有酸甜的檸檬餡，酸度拿捏的剛剛好，搭配底部杏仁奶油塔殼，非常非常的好吃。

檸檬想想都是以盒裝6入販售，無單顆販售。

給大家看一下半熟乳酪塔，單入跟六入的樣子。

從禮盒到提袋都是美美的大理石紋，大袋子有質感又耐用。

吻鑽糖半熟乳酪塔專門店

地址：台南市中西區國華街3段48號

電話：0987 496 694

營業時間：13:00~17:00(週一二三休)

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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