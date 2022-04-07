快訊

疫情攻破高教龍頭 台大2職員確診近20人送PCR採檢

基隆市府開全台第一槍 明起分流居家辦公

隱藏版「水果豆腐」堆高高太美！台南杏仁豆腐冰每日現做，北海道鮮乳雪花冰好平價

｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ / 文、圖／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

台南冰品與台南甜點之中最經典的除了布丁之外，還有台南豆腐冰的存在。每一間的台南豆腐冰都有各自的特色，有老派的台南杏仁豆腐冰，也有走著創意巧思的台南豆腐冰。今天來吃的這間就位於安平老街美食之中的一間台南豆腐冰，就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南豆腐冰好不好吃吧！

這間位置其實不難找，就在安平觀音亭的正對面。

內用區也滿多的，內用也有提供冷氣開放。除了冰品與豆腐之外，還有販售一些果乾、蜜餞、魚鬆等等，都是老闆自家資深的家族事業。

招牌杏仁豆腐挫冰 NT$80

這裡的各式口味的豆腐，都是店家每天手工現做的，所以新鮮程度不在話下，這些滿滿的配料吃起來也相當合適。

焦糖粉圓可可雪花冰 NT$120

這裡的雪花冰價格很親民，吃起來也很綿密，搭配豆腐吃起來就是跟一般的雪花冰不一樣。

這裡的豆花都是使用海藻豆花，沒有使用傳統的石灰粉去製成豆花，這裡的豆花吃起來真的相當順口。

杏仁豆腐系列 NT$50/顆※8顆300

這裡的口味很多，常態性的口味有杏仁、仙草、抹茶、可可、芝麻、花生、芒果，偶爾也會做一些隱藏版的豆腐，比如說冬天就會製作草莓豆腐。

芒果豆腐挫冰 NT$120

滿滿的芒果看起來就很療癒，再加上芒果味十足的芒果豆腐，吃上一碗就相當滿足。

府城永豐杏仁豆腐冰菜單

整體來說：

這間台南豆腐冰ＣＰ值很高，便宜實在又不貴，重點是每天手工現做，新鮮看得見，在台南這種幾乎是四季如春的城市來說，吃起來真的是相當消暑

體驗時間：111/03

府城永豐杏仁豆腐冰

地址：台南市安平區安平路139號

時間：1100-1800

電話： 0977 054 896

停車：無

文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ FB：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

豆花 冰品 抹茶 老街 消暑 台南美食

相關新聞

隱藏版「水果豆腐」堆高高太美！台南杏仁豆腐冰每日現做，北海道鮮乳雪花冰好平價

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 台南冰品與台南甜點之中最經典的除了布丁之外，還有台南豆腐冰的存在。每一間的台南豆腐冰都有各自的特色，有老派的台南杏仁豆腐冰，也有走著創意

阿里山最美「賞夕、雲海步道」回歸了！嘉義隙頂二延平步道重新開放

【旅奇傳媒/編輯部報導】阿里山最美的雲海步道「二延平步道」於3月26日正式啟用囉！即日起歡迎民眾前往二延平步道賞夕陽、賞雲海、觀茶園。二延平步道位於嘉義縣番路鄉阿里山公路約52.9K處，海拔約1200

台南超銷魂「脆皮鴨肉飯」只要50元！在地人激推加肉更滿足　鴨腿飯60元就有

美食之都名不虛傳！台南必吃美味一籮筐，尤其許多隱藏版家常味更因高CP值備受在地人喜愛。除了已成排隊名店的鳳姐去骨鴨腿飯，南區有家主打「脆皮鴨肉飯」的小吃店亦是當地人想私藏的清單，一份只要50元，超低銅

「2022南投花季」集合全攻略！繁花盛開限定浪漫美景 讓你一年四季皆收藏

在台灣，或許最棒的就是能隨著四季更替，享受一邊散步，一邊賞欣賞大自然變化的樂趣了吧？而在全台唯一不靠海的南投，擁有得天獨厚的生態環境，無論是櫻花、繡球花還是楓葉，一年四季皆有不同的花綻放，因此我們整理了南投的花季全攻略，大家不妨根據時節，在最佳賞花時間安排南投一日遊！

台南個性老宅小店！ 隱身巷弄的「杏本善」古早味杏仁茶好喝、肉桂卷也好吃

udn走跳美食／涼子是也 杏本善杏仁茶是我在小巷弄亂逛時意外發現的特色小店，溫馨有個性的老宅店面吸引我停下腳步駐足欣賞，手機Google了一下，發現杏本善竟然有高達4.6的好評價，而且招牌杏仁茶

在飛瀑步道、水社寮車站賞螢　2022「阿里山賞螢攻略」必收

大阿里山區螢火蟲種類多達42種，從低海拔到中高海拔都能欣賞螢火蟲，3至6月有黑翅螢、大端黑螢，6至8月端黑螢、10至12月山窗螢、11至1月鋸角雪螢，12至3月神木螢。可以說一年四季都有螢火蟲出沒，當

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。