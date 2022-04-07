隱藏版「水果豆腐」堆高高太美！台南杏仁豆腐冰每日現做，北海道鮮乳雪花冰好平價

台南冰品與台南甜點之中最經典的除了布丁之外，還有台南豆腐冰的存在。每一間的台南豆腐冰都有各自的特色，有老派的台南杏仁豆腐冰，也有走著創意巧思的台南豆腐冰。今天來吃的這間就位於安平老街美食之中的一間台南豆腐冰，就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南豆腐冰好不好吃吧！

這間位置其實不難找，就在安平觀音亭的正對面。

內用區也滿多的，內用也有提供冷氣開放。除了冰品與豆腐之外，還有販售一些果乾、蜜餞、魚鬆等等，都是老闆自家資深的家族事業。

招牌杏仁豆腐挫冰 NT$80

這裡的各式口味的豆腐，都是店家每天手工現做的，所以新鮮程度不在話下，這些滿滿的配料吃起來也相當合適。

焦糖粉圓可可雪花冰 NT$120

這裡的雪花冰價格很親民，吃起來也很綿密，搭配豆腐吃起來就是跟一般的雪花冰不一樣。

這裡的豆花都是使用海藻豆花，沒有使用傳統的石灰粉去製成豆花，這裡的豆花吃起來真的相當順口。

杏仁豆腐系列 NT$50/顆※8顆300

這裡的口味很多，常態性的口味有杏仁、仙草、抹茶、可可、芝麻、花生、芒果，偶爾也會做一些隱藏版的豆腐，比如說冬天就會製作草莓豆腐。

芒果豆腐挫冰 NT$120

滿滿的芒果看起來就很療癒，再加上芒果味十足的芒果豆腐，吃上一碗就相當滿足。

府城永豐杏仁豆腐冰菜單

整體來說：

這間台南豆腐冰ＣＰ值很高，便宜實在又不貴，重點是每天手工現做，新鮮看得見，在台南這種幾乎是四季如春的城市來說，吃起來真的是相當消暑。

體驗時間：111/03

府城永豐杏仁豆腐冰

地址：台南市安平區安平路139號

時間：1100-1800

電話： 0977 054 896

停車：無

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