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2公分超厚奶酥！台南2間排隊人氣「厚吐司」超夯，布朗尼酥皮口味必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／IG網友jun_jog1822授權 圖右上／吃甜甜 Eat sweet臉書粉專 圖右下／來自反轉厚奶酥臉書粉專轉發藝人邰智源臉書
圖左／IG網友jun_jog1822授權 圖右上／吃甜甜 Eat sweet臉書粉專 圖右下／來自反轉厚奶酥臉書粉專轉發藝人邰智源臉書

一般早餐店或家常早餐都會有「厚片吐司」，抹上喜愛的抹將於吐司中，再到烤箱烘烤個3到5分鐘，熱騰騰的抹醬吐司端上桌香氣四溢，是許多大小朋友喜愛的小資美食。這回小編特地嚴選兩家位於台南的人氣「厚吐司」料理，號稱2公分超厚創意抹醬吸引眾人的，一起來看看吧！

吃甜甜

「吃甜甜」原先是一家餐車起家的甜點專賣店，提供包含夾餡甜甜圈、原味甜甜圈、反轉核桃肉桂捲、厚顏奶酥以及鮮奶咖啡飲品等餐點。因其2公分超厚的「厚顏奶酥」而聞名，日前還曾至友台「同學來了」節目宣傳該美食。其中必吃的像是濃茶鐵觀音口味，熱騰騰濃茶抹醬有著濃郁的茶香，入口完全不死甜，配上酥脆的吐司簡直必吃，其他還有人氣布朗尼口味，在烘烤之下的美味接近微甜微苦口感。另外該店的香草卡士達甜甜圈會爆漿，尤其上層還會放一塊金黃糖塊，卡滋卡滋的多層次口感甜點控必吃。建議可私訊粉專預訂，營業時間為每週三至每週六的12點至下午6時。

圖／吃甜甜 Eat sweet臉書粉專
圖／吃甜甜 Eat sweet臉書粉專

地址：台南市東區東門路三段11巷9號

臉書：https://www.facebook.com/TainanEatsweet/?ref=page_internal

圖／吃甜甜 Eat sweet臉書粉專
圖／吃甜甜 Eat sweet臉書粉專

圖／IG網友jun_jog1822授權
圖／IG網友jun_jog1822授權

圖／IG網友jun_jog1822授權
圖／IG網友jun_jog1822授權

反轉厚奶酥

反轉厚奶酥其實是起源於潮州的宵夜，目前在台灣銷售模式採加盟店，因此在台灣如桃園、台中、台南、高雄與屏東等縣市都有它的蹤跡，主打各式口味的厚片，像是厚奶酥系列，可可布朗尼、流沙花生、伯爵紅茶等；至於酥皮系列，有蜜香酥皮、可可布朗尼酥皮與莓果酥皮等口味；水果也有季節限定的芒果、草莓等。全台各家分店可能因為物料差異而有所不同。分店查詢可查詢臉書粉絲專頁。

藝人邰智源也曾推薦此厚吐司。 圖／來自反轉厚奶酥臉書粉專轉發藝人邰智源臉書
藝人邰智源也曾推薦此厚吐司。 圖／來自反轉厚奶酥臉書粉專轉發藝人邰智源臉書

台南門市地址：台南市南區西門路ㄧ段697號

臉書：https://www.facebook.com/%E5%8F%8D%E8%BD%89%E5%8E%9A%E5%A5%B6%E9%85%A5-103813074423805/

圖／反轉厚奶酥臉書粉專
圖／反轉厚奶酥臉書粉專

圖／反轉厚奶酥臉書粉專
圖／反轉厚奶酥臉書粉專

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