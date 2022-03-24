「台南中西區景點&美食」跑透透！特色建築超好拍，超正點的肉燥飯、鱔魚意麵必吃

跟著 喜愛浮雲的人 於 2021-09-18 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 11 個景點，其中包含 阿和肉燥飯、延平郡王祠、廣仔虱目魚丸。 吃不完的在地特色小吃 逛不完的古蹟文藝景點 全集中在台南中西區 完全用走路就可以到達囉

阿和肉燥飯 | 40 分鐘

台南人的肉燥飯就是要有肥肉 半熟蛋液與甜膩的肉燥真的很刺激味蕾 讓人一口接著一口，吃完之後嘴唇還黏黏的 這種吃完後的油膩感真的很正點 虱目魚一向是台南人最愛的食材 熬成湯後，魚肉鮮嫩無比，魚刺也挑的乾淨 加上薑絲跟韭菜後的湯頭，順口又帶鮮甜味

延平郡王祠 | 30 分鐘

一座凜凜的延平郡王石雕立於開山路口 「福州式」的寺廟建築還有日治增設的鳥居 鳥居上的「忠義肝膽」三川門的「前無古人」 彷彿敘述著鄭成功的丹心碧血、豐功偉績

廣仔虱目魚丸 | 40 分鐘

據說這家有70年歷史啊 喝完虱目魚湯後，不妨來體驗一下煎虱目魚肚 煎到酥脆恰恰的外皮，撒點胡椒粉真的很香 雞肉絲飯雖然不能跟嘉義比，但肉多便宜啊 綜合湯有冬粉、油條、魚丸、炸餛飩等配料 老店真的就是便宜又美味啊

臺南孔廟 | 30 分鐘

全臺第一座孔子廟，有著「全臺首學」的美名 廟前的雨豆樹，古木參天 有種庇蔭莘莘學子的感覺 明倫堂背面的《大學章句》題字很吸引我 鐵畫銀鉤、矯若驚龍的筆勁走勢讓人拍案驚奇 詩書禮樂與儒學的歷史的介紹無不鉅細靡遺 走完孔廟商圈不妨來這走走，體驗儒學的精神

臺南市美術館2館 | 1 小時

喜愛藝術文創的人不妨來走走台南美術館 一館、二館的大相徑庭的建築風格非常吸引人 一館為原臺南州警察署，為市定古蹟 兼具歷史與藝術的元素，採復古對稱的設計 空間廊道的交錯，帶有古典細緻的風格 二館設計以台南鳳凰花的構思 意象化為五角造型 以不同白色方型的空間錯落堆疊而成 非常強烈的幾何美感 在滿是古蹟的中西區特別的凸顯 室內空間明亮、動線也安排的不錯 是藝術愛好者最佳首選

司法博物館 | 40 分鐘

門口巍立的圓柱與巴洛克式的圓頂 進入大廳後的如進巴洛克式的世界裡 圓柱上的精美雕工跟柔和燈光都讓人如癡如醉 裡面跟司法相關條例、人員介紹非常完整 不過完全不熟法律的我都是走馬看花 但裡面的拘留室倒是很吸引我...

福記肉圓總店 | 30 分鐘

幫肉圓拍個網美照...剛好就在台南美術館對面 台南一向是主打蒸肉圓，蒸炸也各有所好 不愛肥肉的人可以嘗試這家，內餡偏瘦肉 不過皮偏爛，但配上特調的醬汁真的很厲害 店內的大骨湯免費用 肉圓配上一碗大骨湯就是完美的Set

臺灣文學館 | 1 小時

日治時期原臺南州廳，台灣首座文學館 結合歐洲馬薩式與日治官式建築特色 光外觀就吸引許多人拍攝取景，甚至拍攝婚紗 內有文學創作與特展，可讓人浸沐在文學之中 同時結合了文學、歷史、藝術三種元素

吳園 | 30 分鐘

一座仿巴洛克式的公會堂立於入口處 進去後是日式木造屋的十八卯茶屋 深入其中後，映入眼簾的是典雅的中式庭園 庭園的四周卻是現代的高樓大厦 讓人有種穿越古今中外的感覺

赤崁樓 | 1 小時

赤崁樓跟安平古堡一直都是台南的兩大紅牌 前身為荷蘭人所建的「普羅民遮城」 (沒聽過的要好好回去補一下歷史了) 巍巍的樓閣與紅瓦飛簷是中式建築的象徵 園內的文昌閣、海神廟、蓬壺書院值得探訪 城樓邊九塊由贔屭乘載的御碑是園內獨有特色 來這裡了解這裡的文化歷史頗具收穫

進福炒鱔魚專家 | 1 小時

除虱目魚以外，鱔魚也是台南厲害的魚類食材 一碗鱔魚意麵，爆炒後的鍋氣先刺激你的味蕾 鱔魚肉雖不好看，但這鍋氣逼的你想嘗試一下 搭配濃稠的羹，每口皆是酸甜香氣與軟Q口感 難怪一到中午便有人尋著鍋氣來排隊

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