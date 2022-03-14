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沙灘、跨海大橋秘境發現！ 台南安平「堤頂自行車步道」 彷彿瞬間來到沖繩古宇利大橋

Jason's Life / 文、圖／jason

udn走跳旅遊／jason

意外的發現『台版古宇利大橋』秘境，就在台南安平四草大橋下，隨著微風騎著單車，一路沿著堤防自行車道，穿過樹林，出現眼前的跨海大橋、沙灘，讓我不禁回想到日本沖繩的古宇利大橋，縮小版的日本海景就在眼前，真的超美。

台南安平堤頂自行車步道

單純真的只想要借飯店腳踏車，出外曬曬太陽，騎騎車，驚喜總是來的這麼意外，讓我們發現了這塊猶如日本沖繩古宇利大橋的美景，只要你有去過應該都會這麼覺得吧！即使橋長不及古宇利，但有這麼一絲絲的想法：『有點像古宇利喔』。

在臉書曝光後，非常多人感興趣，所以乾脆就立馬寫一篇告訴大家秘境在哪邊。事實上我們是從大員皇冠飯店租借腳踏車。（房客才可以租借喔，可以帶自己的腳踏車）

建議大家可以把車子停在『州平路』，然後一路沿著堤防往四草大橋騎去，可以欣賞沿路的風景。

自行車道並不會太長，可以很輕鬆的就騎到盡頭，邊騎可以看到當地居民在垂釣，或是不時看到四草隧道的導覽船隻。

穿過林蔭，出現在眼前的是一片沙灘，跨海的四草大橋，突然有一種想法湧入心頭，好像『沖繩古宇利大橋』的美景喔，雖然稱不上完全像，但有那個神韻阿，只要你有去過的人應該會跟我一樣的感覺吧。

興奮的我們，停下腳踏車，趕快去拍一波美照。

如果你有騎腳踏車來，就可以和你的愛車一起入鏡，可以拍出更有日本的感覺。

台灣的海邊免不了有一些消波塊，那就變換一下心境，一起設計入鏡吧。

這一片被發掘的秘境，就分享給大家。希望大家可以維護好環境，下次我帶朋友來的時候還是可以這麼美，推薦給大家。

台南安平堤頂自行車步道

Google map直接搜尋或可按連結導航

https://goo.gl/maps/NwrSW1Z98mzB75HG9

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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