懷舊文青之旅！ 先來碗肉圓、碗粿、魷魚嘴羮 一邊沈浸在古色古香的雲林斗六

跟著 白日夢情侶檔 於 2022-01-30 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 640雲林縣斗六市愛國街21巷10號、老街碗粿、雲林斗六市雲中街生活聚落。 帶著充滿歷史及文化背景的小鎮

640雲林縣斗六市愛國街21巷10號 | 10 分鐘

✔ 巷仔口吳記肉圓 位於斗六車站旁，下車便是車水馬龍的街道，雖然吳記肉圓位在市場裡不起眼的小巷子裡，但人潮卻依然絡繹不絕，創立於民國40年，至今已傳承到了第三代，烹調方式是油炸，外皮厚實但Q彈，內餡是一大顆肉丸及筍乾，吃起來不會很油膩、還吃得到筋的口感。 【店家資訊】 地址：雲林縣斗六市愛國街21巷10號 電話：05-534-3581 營業時間：9:00-19:30

老街碗粿 | 30 分鐘

✔老街碗粿 第二站來到了熱鬧的老街，當然還是繼續吃的行程，雖然叫做老街碗粿，但其實還有賣關東煮、湯麵、乾麵、魯肉飯等等，另外網路上一致大推的是「蛋飯」。蛋飯其實就是醬油炒蛋鋪在飯上，很樸實的一道料理，碗粿吃起來綿密軟Q，醬料吃得到肉燥香。 【店家資訊】 地址： 雲林縣斗六市太平路122號 電話： 05-532-3093 營業時間：10:30-14:30、16:30-19:30、星期日公休

雲林斗六市雲中街生活聚落 | 1 小時

✔雲中街 吃飽後最推薦的就是前往一旁的雲中街生活聚落，前身是日式警察宿舍，建於昭和12年，充斥著滿滿的舊日本感。雖然店家數不多但整體氛圍感很舒適，還可以體驗和服、一秒偽出國。 【景點資訊】 地址：雲林縣斗六市雲林路一段75號巷7號 電話： 05-533-6521 營業時間：11:00-19:00、星期一公休

凹凸咖啡館 | 1 小時

✔凹凸咖啡館 逛累以後，雲中街裡還有我們最喜歡的店家，那就是凹凸咖啡館了，它是一間由日式老宅改建而成的咖啡廳，前廊也適合曬曬太陽或坐在樹蔭下看小孩在草皮嬉戲，簡單卻又很讓人放鬆，適合帶本書、點杯咖啡，度過一個休閒的下午茶時光。 【店家資訊】 地址： 雲林縣斗六市雲中街9巷12號 電話： 05-533-9610 營業時間：10:00-18:00、星期二公休

紫藤湖 | 30 分鐘

✔紫藤湖 休息夠了適合去尋找適合漫步夕陽下的時光，紫藤湖人稱台灣小西湖，但我們看了之後覺得比較像非洲小湖泊，是個夕陽時分可以來拍拍照的地方，周圍也有步道可以散散步，充滿愜意。 【景點資訊】 地址：雲林縣斗六市長安西路1-6號(雲林斗六工業區) 營業時間：24小時開放

東市羊肉 | 1 小時

✔東市羊肉 享受浪漫的黃昏美景後，又回到了吃飯時間，第一個會想到肯定是道地的特色美食東市羊肉，顧名思義就是充滿羊肉料理，品項超級眼花撩亂，除了熱炒之外還有熱湯、麵線等等，價格也很經濟實惠，裡面我最喜歡的是羊肉米糕，上面鋪滿羊肉肉燥，並不會有很重的羊騷味，飯粒軟爛但不黏牙，吃完會讓人意猶未盡。 【店家資訊】 地址：雲林縣斗六市中華路115號 電話：05-532-2439 營業時間：15:00-23:30，星期日公休

魷魚興魷魚嘴羮 | 30 分鐘

✔魷魚興魷魚嘴羮 媽祖廟旁有兩家魷魚嘴羹、生意都超級好，不管什麼時間來都需要排隊，不過翻桌率蠻高的、店家動作也很快，有鑑於這是斗六的特色料理，還是推薦大家可以來吃看看。魷魚嘴吃起來口感跟龍珠很像，但裡面有一層黑色的殼必須吐掉，整體而言很有嚼勁。兩家的口味略有不同，魷魚興的羮湯偏甜、有台南小吃的感覺。 【店家資訊】 地址：雲林縣斗六市中正路56號 電話：05-534-6701 營業時間：08:30–19:30

阿國獅魷魚羹 | 10 分鐘

✔阿國獅魷魚羹 其實阿國獅就在魷魚興的斜對面而已，座位相對更多、還有B1可以坐，個人喜歡他們的口味多一些，魷魚嘴羹比較清淡，另外點的爆漿豆干很入味，還有滷魷魚嘴也很不錯，鹹鹹甜甜的很唰嘴。 【店家資訊】 地址：雲林縣斗六市大同路112號 電話： 05-535-4010 營業時間：08:30-19:30

斗六太平老街雜貨鋪 | 1 小時

✔太平老街 吃飽喝足後當然必須要來太平老街散步，目前是燈籠海的展期，只到今年2月底唷！這些燈籠是斗六18所國中、小學生彩繪的，綿延總長800多公尺，白天是裝置藝術、晚上則化身讓人驚豔的燈海，而這裡的樓房建築也很有特色，主要以巴洛克式風格設計，大部分都已經超過90多年的歷史，走在這裡感受特別浪漫。 【景點資訊】 地址：雲林縣斗六市太平老街 營業時間：24小時開放

塔吉特Touched 千層蛋糕 - 雲林斗六店 | 1 小時

✔塔吉特Touched 千層蛋糕 當然，別忘了還沒有吃甜點，講到斗六就一定要提塔吉特作為旅程的收尾，它可是蟬聯多年的團購熱門商品，口味選項超級豐富，更會隨季節推出不同的水果口味，層層蛋糕皮中夾著絲滑的鮮奶油，建議冰櫃一拿出來上桌就馬上吃，口感綿密很像冰淇淋，吃完一整顆也不會膩口。 【店家資訊】 地址：雲林縣斗六市大同路60號 電話： 05-537-9949 營業時間：10:00-21:00

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