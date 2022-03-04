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嘉義特有的「美乃滋涼麵」隱身文化公園旁　冬季限定紅燒土魠魚超好吃

Irene's 食旅．時旅 / 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

涼麵全國各地都有，不過嘉義的不一樣！嘉義特有的美乃滋涼麵獨樹一格，白醋美乃滋醬汁絕對讓你耳目一新，嘉義比較知名的美乃滋涼麵有涼麵四味果汁、諸羅山社涼麵店、黃記涼麵涼圓、公園老店涼麵，無法一一PK，這次先造訪黃記涼麵涼圓，也是個人的美乃滋涼麵初體驗。

黃記涼麵涼圓就在文化公園旁，開車來的話可以把車停在垂楊路上，有路邊停車格也有不少付費停車場，蠻方便的。

雖已承傳三代超過四十年的老店黃記涼麵涼圓，店面在新裝潢後走的是年輕人最愛的文青風，乾淨簡約很舒服，只是內用座位很少，幾乎需要候位才能順利入座。

客滿的情況下老闆請我們先點餐等有空位再入座，這樣上餐的速度比較快，就不用等，黃記除了涼麵、涼肉圓外，還有魯肉飯、乾拌麵、鍋燒意麵等主食可以選。

紅燒土魠魚是冬季限定的品項，推薦必吃。

好多涼肉圓整齊擺放，以及大量的涼麵麵條。

小吃就是便宜隨便點一大桌也不心疼！涼麵、涼圓、魯肉飯、土魠魚羹通通點來吃吃看。

讓人口水狂吞的涼麵，淋上獨特的美乃滋醬汁後再加上滿滿的蒜泥，讓喜歡蒜味的我們超開心！嘉義的涼麵用的是寬麵非細麵，麵條稍軟，麻醬與美乃滋的組合讓味道更柔和，微甜卻不膩，滿滿的蒜香味帶來些許的辛辣感，很香很夠味，美乃滋涼麵一點都不奇怪，讓人一口接的一口停不下來啊。

敢吃辣的話也蠻推薦吃到一半可以加點辣，辣度不會很誇張，但多了股辣椒籽的香氣。

之前在彰化買過涼圓，夏天吃還挺適合的，黃記也有賣涼肉圓(NT.30)，Ｑ彈半透明的外皮，包著豬肉與豆薯的內餡，淋上和涼麵一樣的醬料，很清爽的料理，不過吃了涼麵又吃涼肉圓，味道太相近比較容易乏味。

魯肉飯(NT.35)以瘦肉居多，像南部的肉燥飯，不難吃，只是涼麵比較令人驚艷。

溏心蛋(NT.20)熟度偏高，可惜。

加入大量蒜泥的燙青菜(NT.30)就是加分好吃。

很像炸雞塊的紅燒土魠魚(NT.65)，炸衣很薄很酥脆，土魠魚肉紮實鮮甜，超好吃，推薦必點。

原以為土魠魚羹(NT.55)是加入像炸土魠魚的羹湯，結果卻不一樣，彈牙的魚漿混合著綿軟的魚肉，口感讓人驚喜，很特別的混合吃法，羹湯甜甜的還OK，勾欠有點濃。

嘉義美乃滋涼麵初體驗成功！並沒有想像中那麼可怕，意外的很好吃耶，一次成主顧，有機會到嘉義玩不妨試試嘉義才有的白醋涼麵。

黃記涼麵涼圓

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電話：05-224-0620

地址：嘉義市東區興中街6號

營業時間：09:00~18:00

每週一公休

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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