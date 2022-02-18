台南超潮飲料店！ 海安商圈人氣打卡點「朕心加加」 最新造型飲料「撿到槍」喜歡就帶走

海安商圈有間飲料店近年來成為超人氣打卡點，文創設計融入台南在地特色，從瓶身設計整合到飲品種類都自行研發，持續創新「飲」領潮流，走在時尚的尖端。

店面外觀：純外帶無內用，招牌上面有4個台南地標圖騰分別是安平古堡、赤崁樓、孔廟、台南地方法院，店裡全部飲料瓶身與購物袋上都看得到這個設計，非常融入在地元素。而且在google上蒐尋「海安路打卡點」、「台南最潮飲料店」，第一頁幾乎都是他們家的資訊。

台南唯一有這種大型互動電視牆的飲料店，臉對著螢幕上方的鏡頭就會出現圖案。

朕心加加本身就是做設計起家，跨足到手搖飲領域時，除了運用自身專長設計各種飲料瓶，同時也堅持自行研發每一款飲品，可說是市面上少見從瓶身設計整合到飲品口味都自行研發的飲料業者，更是文化部核定主管的文化創意產業中的視覺藝術產業類別店家。

飲品價目表（2022年1月）：現在可以先選喜歡的瓶子，再任選飲料。

時尚購物袋價目表（2022年1月）

之前經過她們店門口，發現有人拿著步槍造型的飲料瓶在站衛兵，害我以為是老闆準備出來選總統，先在店門口練習一下閱兵。

一問之下才知道，原來是他們最新設計推出的「撿到槍」造型飲料瓶，裡面的飲料口味一樣都可以任選。

步槍造型飲料瓶在市面上真的很獨特，朕心加加永遠都能「飲」領潮流，走在時尚的尖端。

容量有1000ml，但整體重量算是滿輕巧，一手拿一支整個就超帥氣。

飲料可以直接吸，也可以直接轉開瓶蓋。

「撿到槍」造型飲料瓶是有註冊商標的唷。

瓶子裝上不同顏色的飲料後，就會呈現出不一樣的繽紛色彩。

雷神之鎚（愛你千鎚百戀瓶）:之前推出黑色款就大受好評，現在應客人要求新增了粉紅色跟水藍色的款式，一樣都超吸睛，真的會忍不住全部包色帶回家。

牛奶盒瓶的造型這次也新增4種顏色及不同款式的吊飾。

還有水藍及洋紅2款新顏色，有蒐藏控的人肯定又想來蒐藏一波了吧。

虎年即將到來，買個老虎造型水袋來送禮或蒐藏，也是很合理的事。

再搭配A5小肩揹袋，走出門逛街整個超時尚。

購物袋也是他們自己設計，這次新增了粉紅色和水藍色的A3煥彩袋，時尚與實用都兼具。

現場實拍影片

朕心加加

（內容如有異動，依店家公告為準）

地址：台南市中西區海安路二段68號

電話：06-2250898

營業時間：週一至週五15:00~22:00 | 週六日及國定假日11:00~22:00

店家FB：https://www.facebook.com/drinkingchacha/

文章來源：台南先生 FB：台南先生

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