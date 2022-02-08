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嘉義老醫館變身美拍豆花店！日式老宅有「煩空茶寮」好忘憂　還能大啖創意披薩

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

嘉義市東區老屋錯落、小店林立，常有意外的發現，像是「穀谷」和「桃城豆花」，都能拍出充滿年代感的懷舊照片。將店名取為「穀谷」的返鄉青年Jimmy說，「穀」象徵一生務農的爺爺奶奶，「谷」則是熱愛山林的爸爸媽媽，他和姐姐把對家人濃濃的情感，透過料理、老宅傳遞。

▲以復古物件妝點老屋空間的「穀谷」，有許多氣氛角落。
▲以復古物件妝點老屋空間的「穀谷」，有許多氣氛角落。

開業一年多的「穀谷」因租約搬遷至興中街，數十年歷史的老屋以復古物件、木製桌椅、時鐘、收音機裝飾，一樓有綠意盎然的「煩空茶寮」庭院，二樓是席地而坐的榻榻米區，氣氛閒適。有趣的是，店裡不賣日料，而以泰式咖哩雞肉飯、義大利披薩和特調飲品為賣點，無論穀谷綠咖哩雞肉飯或獨創的吻仔魚烘蛋披薩，口味賣相與眾不同。

▲在煩空茶寮發呆忘卻煩惱。
▲在煩空茶寮發呆忘卻煩惱。

▲泰式咖哩雞肉飯、義大利披薩和特調飲品，是「穀谷」的賣點。
▲泰式咖哩雞肉飯、義大利披薩和特調飲品，是「穀谷」的賣點。

1960年代老醫館變身的「桃城豆花」，入口的豆花果然特別美味。老屋的斑駁牆面、木窗框、花色磁磚依舊可見，以綠色植栽妝點的空間，通透敞亮，在陽光灑入時顯得靜謐且美麗。對收藏椅子情有獨鍾的年輕主人，選擇鑲有紅邊的德國學生椅搭配手作木椅，好看好坐也好拍。除了供應傳統口味豆花，點單率高的西班牙生火腿酸麵包招牌、帕瑪森松露圓舞曲輕食、糖烤鳳梨甜點，和豆漿都是絕配。

▲由醫館變身的「桃城豆花」保留老宅的斑駁牆面、木窗框，還特別選用德國學生座椅。
▲由醫館變身的「桃城豆花」保留老宅的斑駁牆面、木窗框，還特別選用德國學生座椅。

▲隨便一個角落都很好拍。
▲隨便一個角落都很好拍。

　

店家資訊

穀谷

地址：嘉義市東區興中街132號

電話：0919-330-115（請提前一天訂位）

FB：穀谷

時間：11:00-15:01, 17:00-20:01（不定期公休）

　

桃城豆花

地址：嘉義市東區光華路65號

電話：05-228-7789

時間：09:00-22:00

FB：桃城豆花

　

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豆花 老屋 雞肉飯

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