台南「透明系天空公園」新景點來了！策展、餐飲與美學一次到位，「蜷尾家」也將強勢登場
結合餐飲、體驗與策展並幻化工藝與質感白的文藝空間，台南全新「南美春室 The POOL」景點正式誕生了，日前宣布進駐臺南市美術館2館五樓，從幾何玻璃屋頂再到靈活運用光的美學風格，打造文青質感與多層次體驗風貌，絕對是前往台南旅遊必去的新景點之一。
「南美春室 The POOL」其實是由工藝品牌「春池玻璃」旗下的一個名為「W春池計畫」所創立的集合式複合空間，由原本在新竹已製造話題的新竹春室御用空間設計團隊「彡苗空間實驗」，採用循環經濟的容器再造概念，包含幾何玻璃與玻璃碎片再製的桌椅，搭配牛奶純白牆、佈置與各式裝置，當陽光從天頂透明玻璃撒下的光輝延伸感，為整體空間賦有純淨與多元的樣貌，讓駐足的人們可以展示各種想像與發揮靈感。
不僅如此，「南美春室 The POOL」也與「朋丁 Pon Ding」合作推出各式文藝品牌與永續店家，也會搭配部分由晶英酒店與阿霞飯店所精心特製的餐飲，像是台南必吃的在涼麵與啤酒米糕，更有網美最愛的招牌雞蛋仔等甜點，驚喜的是知名「蜷尾家」也會進駐販售風味氣泡飲喔。
最後，南美春室確定會在 1 月 27 日正式開幕囉，地理位置就在台南市美術館 2 館五樓，值得注意的是，以型隨在地（Form Follows Story）聞名的「無氏製作」，其設計的W LOOP識別桌燈也會巧秒在南美春室初登場喔。上述絕對是文青必去必拍的台南新景點，快揪團規劃時間衝一波吧！
南美春室 THE POOL
地址：台南市中西區忠義路二段 1 號（位於台南市美術館 2 館五樓）
開幕時間：2022 年 1 月 27 日（四）
營業時間：10:00-18:00，週六則延長至 21:00 ，每週一休業
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