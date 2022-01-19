嘉義「臉盆大砂鍋魚頭、秒殺級脆皮甕仔雞」料爆多！中埔交流道旁超人氣美食

嘉義中埔交流道旁人氣最旺「臉盆大爆料砂鍋魚頭」、「金黃脆皮肉多汁甕仔雞」沒訂位還吃不到！

說到嘉義美食肯定會聯想到火雞肉飯、砂鍋魚頭，這次豬飛要介紹大家在地人推薦我的超人氣店【蔡大頭甕烤雞】，位在國道三號北上，中埔交流道下往阿里山的方向，下交流道就可以看到路旁大大紅色T霸指標。這邊沿路有好幾家甕仔雞，其中【蔡大頭甕烤雞】雖是這一帶比較新的店，但超人氣集客力可以說是一匹黑馬，看google上面2000多則評論，高達4.8顆星就知道受歡迎程度。

必點的招牌餐點：砂鍋魚頭、甕烤雞、苦茶油雞、筍絲焢肉、古早味脆玉筍麵，都很值得一試，餐點份量不小，建議多人一起來吃比較好點餐，而且假日人潮爆滿，一定要先訂位，沒訂位可能吃不到喔。

蔡大頭甕烤雞 戶外空間

看到紅色T霸轉進來就是【蔡大頭甕烤雞】停車場啦！有第一跟第二停車場。非常寬廣的停車場，肯定很難想像假日是滿到停不下的狀態吧，人潮真的很洶湧。平日來用餐除了自由行散客，也有不少遊覽車團客指定要來這裡用餐。

蔡大頭甕烤雞 室內空間

室內空間寬敞，雖然桌數多，但桌與桌之間擺放不會太擁擠。每個區域間，巧妙的用裝飾燈箱做出區隔。落地玻璃設計、透明玻璃圓桌、玻璃水族燈箱，讓整個空間看起來特別明亮，客滿的時候這裡用餐氣氛顯得特別熱鬧，吃東西都覺得特好吃。開放式的座位區，整潔度也維持的很好，時常可以看到外場人員迅速的收桌、消毒、整理，用餐起來特別安心。

蔡大頭甕烤雞 菜單（單點＼桌菜）

店家推薦必吃的砂鍋魚頭、甕烤雞（附贈古早味脆筍湯）、苦茶油雞、筍絲焢肉、古早味脆玉筍麵，第一次來就不用煩惱怎麼點餐了，把必吃推薦都點起來準沒錯。比較特別的是有提供小份量的烤半雞，跟其他甕仔雞店只能點全雞不同，對人數少的客人來說，這點實在太貼心啦！給100個讚。

第一次來就讓店員推薦，把經典必吃的排行榜餐點都點上就對了！

甕烤雞：半雞NT$350 / 全雞NT$600 (必點推薦！)

大門右邊一桶桶的大烤爐正在忙碌的烤著即將要上桌的甕烤雞！這是店家頭號招牌之一！光看到工作人員把烤雞提出來，我就尖叫啦，那色澤實在太厲害。每一隻外皮都散發著金黃光芒，完美無暇的雞皮是靈魂所在，必須有一定的功力加上獨家刷醬，才能造就皮酥肉嫩的烤雞。

說到甕烤雞除了烤的功夫了得又有一項驚人之舉，上桌前會幫你去骨好擺盤整齊再端上來！連吃雞都要講究滿滿儀式感。烤雞骨架會另外做成招待的筍子湯。簡直太適合像我這樣茶來伸手、飯來張口的懶人。

神好吃的烤雞外皮超酥脆，吃起來完全不油膩，皮的脆度可以媲美北京烤鴨了。而且不論是雞腿、雞翅、雞胸肉都保有肉汁完全不乾柴，還來不及放涼，我們已經不計形象雙手迅速抓起來吃，沾上雞油、胡椒粉更提味。雞油拿來拌飯又是一絕！

甕烤雞附贈古早味脆筍湯

拆卸下來的烤雞骨架用古早味脆筍熬煮，柔和巧妙的微酸餘韻，越喝越涮嘴，正好去油解膩也讓胃口大開。

砂鍋魚頭 NT$800

嘉義砂鍋魚頭聞名全台，除了嘉義市區有排隊名店，嘉義大埔也有不少超人氣砂鍋魚頭專賣店。蔡大頭的砂鍋魚頭就是傳承自曾文水庫，從山上帶到山下，讓更多旅客可以有機會一嚐美味。

超大份量大鍋裝盛是正字標記，魚頭和各種配料新鮮嚴選，湯頭自然鮮甜無比。因為水庫的大頭鰱現在被吃到產量不穩定，所以砂鍋魚頭的部分是大頭鰱、石斑、青甘、鮭魚輪番上陣。

這臉盆大砂鍋魚頭份量實在太大，可以十個人一起吃了！這次入菜的是日本料理店才會出現的高級魚種的青甘魚頭，老闆也太捨得用這麼好的食材啦。

這鍋裡面的料多到我眼花撩亂數不清啦，有豆皮、凍豆腐、金針菇、木耳、大白菜、蛋酥、雞胗……隨手一撈都是滿滿的料，建議把魚頭煮到軟嫩後跟配料一起吃，口味更加清甜。

茶油煎雞 NT$380

阿嬤年代的古早味料理「苦茶油雞」在這裡重新呈現。把金黃澄澈的苦茶油在油鍋裡加熱，加入薑片、雞肉塊，炸到飄出陣陣香氣，薑片香酥脆，雞肉焦香有嚼勁，這個古早味菜餚讓人印象深刻。

古早味翠玉筍麵 小份NT$200 / 大份NT$350

鮮脆的筍仔麵是來自筍子最精華的部分「筍絨」，口感鮮脆清甜，淨白的外觀像極了麵條，就成了筍仔麵。

筍絲焢肉 NT$350

絕對是最下飯的料理，把筍子跟三層肉一起滷，肉的油脂跟軟嫩的筍子融合一起，鹹香滋味讓人一口接一口，底下肉汁不管是拌飯拌麵都是無敵搭。

糖醋菠蘿台灣鯛 NT$330

餐廳裡很熱門的必點菜「糖醋魚」我當然也不會錯過，把新鮮鯛魚裹上薄薄的炸粉，炸到外酥內嫩淋上勾芡好的酸甜糖醋醬汁，酸V口感超級下飯，這裡的每一道菜都讓人豎起大拇指。

招待飯後點心

吃到我已經飽到天靈蓋的時候竟然端來一盤炸地瓜，這是店家招待，我超愛這種古早味點心，雖然喊著超飽也不能錯過這鬆軟香綿的炸地瓜。

第一次來吃蔡大頭甕烤雞，有被它的料理驚豔到，不管是甕烤雞還是砂鍋魚頭都讓人回味無窮，而且餐點份量都挺大份的，價格不貴，服務又特別親切，加上環境寬敞停車便利，難怪google上有2000多則高達4.8顆星好評，連我吃完都忍不著上去給五顆星了。

蔡大頭甕烤雞

營業時間：週一到週五 11:00-14:30、16:30-20:30 ｜ 週六週日 11:00-21:00

地址：嘉義縣中埔鄉頂中下街95號

電話：05 230 0585

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文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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