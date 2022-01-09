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迷你「台版亞馬遜雨林」搭船暢遊賞美景　再拍水上純白迷宮！台南絕美偽出國打卡點

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝
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作為美食之都的台南被列入許多人的休假行程清單，但其實除了好吃的食物與經典的夕陽，這座城市也擁有許多絕美打卡點。像是袖珍版亞馬遜雨林、號稱台南版米克諾斯小鎮的夢幻公園都讓人秒出國，新的一年不妨收入囊中，為旅程增添美景吧！

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散發濃郁生態之美的「台版亞馬遜河」本尊就是安南區的「四草綠色隧道」，只要至四草大眾廟附近購買綠色隧道船票，即可依照順序搭乘竹筏小船，漫遊河道。當搭船穿梭在茂密的神秘雨林，湖面猶如鏡面反映了一片綠色之美，解說員沿途還會分享途經的紅樹林品種、難得一見的濕地動物，短短30分鐘內十分療癒，但提醒大家越到中央需要多加小心，別顧著拍照撞到矮且靠近的樹幹，每人全票200元。

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而不少人也會搭配「台江國家公園」一併順遊，位於湖畔上的建築體從入口就好拍，憑藉其充滿美學的設計躍升朝聖地。遊客中心內部近年開放，可以免費參觀館內聽解說，戶外更是滿滿亮點，白色基底與搶眼的地板紅磚毫不違和，順著妥善規劃的橋道路可遊賞水岸風光、水上純白建築，略有希臘白色迷宮小鎮米克諾斯的氛圍，激推不曾到訪的人當做親子旅遊、約會秘密基地！

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美景 台南旅遊 熱門打卡

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