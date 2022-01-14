台南2條經典親子步道！「梅峰古道＆伍龍步道」沿途賞曾文水庫、近看茶園

再來跟大家分享兩條步道，為什麼說兩條呢？因為這次我們上梅嶺是走的是環形步道，上山的時候是走梅峰古道，下山的時候是走伍龍步道，所以一次分享兩條步道。不過說真的，梅峰古道比較能發思古之幽情，景觀也比較棒，至於伍龍步道真的是推嬰兒推車也可以的那種，所以讓喜歡登山健行的朋友選擇嚕！

想必大家都知道，台南梅嶺是周末踏青的好地點，也是冬季梅花撲鼻香的好去處，此回就是要帶大家到這裡登山健行，這個地區大致上有四條步道，其中兩條便是此回Vicky家健行的梅峰古道和伍龍步道，另外還有梅龍步道和觀音步道，還有很多人喜歡去拍照的一線天登山步道。

不過，如果要帶孩子走，建議走梅峰古道和伍龍步道，然而，梅峰古道後半段稍具挑戰，建議平時有登山健行的朋友再作挑戰。我們這一次是梅峰古道上，伍龍步道下，整個步道大約有5公里長，因為我們一路走走停停，喝喝水，吃吃乾糧，大概花了4.5到5個小時的時間。Vicky個人是比較偏好梅峰古道，因為這條步道車子上不去，所以空間格外的清新，至於伍龍步道雖好走，不過也正因為如此，車輛經過的次數較為頻繁。

梅峰古道：登山口

現在就請跟著Vicky家的步伐挑戰一下梅峰古道，話說梅峰古道就是過去居民利用其摘採竹筍和草藥等，運送到楠西販售的步道，沿途的景觀很棒，我們12月造訪，還有艷紫牡丹以及臺灣原生種百合可欣賞。

梅峰古道：第一觀景平台

從梅峰登山口一會兒工夫便會抵達第一觀景平台，不少人走到這裡便往回走了，其實這裡景觀真的很不錯，好像走到這裡就可以了，我們稍歇片刻，便又往上走，一路鳥語花香，還有好多的大蜘蛛陪伴這樣。

梅峰古道：第二觀景平台

到第二觀景平台的時候，距離登頂尚有0.8公里，這裡可以眺望楠西和玉井，還能欣賞漂亮的曾文水庫，其實沿路便可看到曾文水庫了啦！

梅峰古道：登頂0.2公里

距離登頂0.2公里處，路面較為顛簸，路面寬度也越來越小，在這段很能體會古道的感覺，不過正因如此，這裡的蕨類非常的生氣蓬勃。

梅峰古道：登頂1059公尺

一路走著走了，雖然是冬天，也留了些汗，終於登頂了，1059公尺，孩子超開心。

梅峰古道：美不勝收茶園

休息片刻後，我們便往伍龍步道前進，一路上會經過漂亮的茶園，建議可以停下來觀賞，這裡很心曠神怡。

伍龍步道：福德祠保平安

慢慢走便會抵達，伍龍步道的連結點，也就是福德祠，不少人開車上直接前往一線天登山步道，我們則是往伍龍步道走。

中間還發生了一段小插曲，因為走到伍龍步道上的小吃店時，飲用水已所剩不多，乾脆停下來買瓶運動飲料，問問妮妮妹想不想順便茶葉蛋，妮妮妹說一顆要不超過15元才能買，店家一顆賣10元，所以買了兩顆。接著Vicky問妮妮妹想不想喝愛玉，她竟然說一次喝太多水分會走不動，買該喝的就好，多餘的不要買，這怎麼好像是我平時說話的口氣。

一路下坡，倒不覺得疲憊，從伍龍步道再走個數十公尺便抵達梅峰登山口，也就是我們停車的地方，緊鄰停車場的便是大眾餐飲店，在此用餐超方便不過的了。

梅峰古道：大眾餐飲店

點上幾份蔬菜和這裡著名的雞肉料理飽餐一頓，真是舒服。

在這邊就把梅峰古道跟伍龍步道跟大家分享，接下來我們還有更多其他登山健行資訊想跟大家分享，請繼續關注Vicky媽媽的遊樂園。

梅峰古道 伍龍步道資訊

步道全長：約莫5公里

步道位置：台南市楠西區

路面狀況：石階、原始道路

難度分級：★★-★★★★（最多五顆星，以親子步道為依據）

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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