文創美食新選擇！ 葫蘆埤自然公園「葫畔空間」主題餐廳 8日試營運滿百贈好禮

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於台南市官田區176市道旁的葫蘆埤自然公園「葫畔空間」文創主題餐廳，即將於111年1月8日試營運，臺南市長黃偉哲表示，充份利用市府場域及空間，提供民眾更優質服務是市府努力的目標，葫蘆埤自然公園是官田區及176觀光廊帶重要的景點之一，多年來在市府努力的經營維護，與園區內7米高大型磨石子溜滑梯的吸引及每年童趣節活動的宣傳，已成旅遊的熱門景點，經過3個多月的作業及整備，在新的一年初始以「葫畔空間」與大家見面，提供遊客餐飲服務，讓園區服務更多元完善。

▲烘焙區及公益專櫃。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

葫蘆埤自然公園是一個風景十分秀麗的景區，在2樓更可以從高處欣賞葫蘆埤的湖光水色及感受高鐵呼嘯而過的刺激感，「葫畔空間」也是一個結合手作體驗、健康餐飲、文創商品及音樂展演的場域，餐廳內規劃臨窗座位區，讓民眾可以邊享受美食邊欣賞湖畔美景，還有特色復古家具區，不只展示還能親身體驗舊時傢俱及黑膠唱片的懷舊風采，值得一提的是餐廳內還收藏一套蟲膠唱片，也歡迎同好一起來交流。

此外，烘焙區限量供應手作麵包及富有在地特色的菱角鮮奶酪，也特別規劃了公益專櫃協助販售「德蘭啟智中心」及「蘆葦啟智中心」產品，為公益盡一份心力，另外餐廳將不定期推出音樂表演活動，希望藉由葫畔空間的媒介讓更多人駐足體驗葫蘆埤自然公園不一樣的美及悠活的氛圍。

▲臨窗座位區。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南市政府觀光旅遊局郭貞慧局長表示，葫畔空間的營運，為葫蘆埤自然公園增加了餐飲的服務，解決遊客「食」的需求，販售的商品也提供遊客另一種「購」的選擇，結合展售館1樓的「錢來也商店」，豐富了園區的服務，為了慶祝葫畔空間營運，餐廳試營運期間觀光旅遊局加碼贈送至餐廳消費遊客台南市景區撲克牌（每日50份）。

「葫畔空間」將於1月8、9日試營運，1月15日正式營運，試營運期起至1月底來店消費不限金額打卡即贈送市價100元的自拍紀念相片一張，消費滿200元再贈送法式檸檬瑪德蓮一份。

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