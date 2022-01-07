反璞歸真！ 嘉義山城必訪景點「奮起湖車站」 減法設計回歸自然

【旅奇傳媒/編輯部報導】阿里山林鐵奮起湖車站海拔高1,403公尺，周邊區域在自然、人文與鐵道文化交融下，呈現別具特色之山城景緻，成為嘉義山區必訪景點之一。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處為優化車站周邊景觀，將整體規劃減量設計，配置奮起湖周邊地區原生種植栽，重新施設透水鋪面、排水系統，讓車站景觀舒適地回歸自然群山之中。

▲格柵搭配植栽，整體呈現空間的活潑性。 圖：阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

在地、自然生態化的設計原則 吳書原設計師參照陳玉峯教授2004年「奮起湖、大凍山區植被」的調查研究報告，奮起湖地處亞熱帶闊葉林，植栽種植方式有別於一般都市，考慮暖化趨勢，氣溫已升高1度C上下，植物生長海拔上升約200公尺，並配合車站立地環境條件，選擇台灣楓香、烏心石、樟葉楓、大花曼陀羅、阿里山十大功勞…等原生植栽。

另強調環境與自然潛在的「演替法則」，允許自然次生演替的發生，不只考慮人工造景，於奮起湖車站護坡處，進行土壤改良，提供植栽良好的生長環境，用最自然野放的方式，讓土壤中的種子自行生長出屬於奮起湖區域的原生種植栽，恢復最自然的山林樣貌。

▲運用減法設計，展現水管藝術。 圖：阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

減法設計、管線藝術 本次設計貫徹「減量設計」的理念，移除過往不同時代添加的人工設施及梳理周邊景觀，將車站與月台裝飾物移除，整體塗料選用在自然環境中最不突兀的抿石子灰為主調，自然山景成為場域主角，人工造物淡化於自然環境中，還給山林原有的色彩；邊坡73條凌亂管線，透過各式會議、親自拜訪與在地居民溝通協調，移除38條管線，重新整併、排列、清洗及上漆，呈現另類裝置藝術，傳遞美學價值。

▲重塑景觀，增加空間的活潑性。 圖：阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

重塑景觀、保留鐵道文化風貌 以鐵道的文化做為發想，格柵材質選用耐候鋼作為鐵道的延伸，以相近色的鏽鐵色與鐵道呼應，隨著不同視角、速度呈現不同樣貌，增加空間的活潑性。

早期為維持蒸汽火車運轉，需添加燃煤，於車站旁會設置加煤台，以人工一鏟鏟送進蒸汽火車的鍋爐內，並於列車停靠時，添加行駛所需的燃煤料，本次就奮起湖加煤台周邊景觀重新規劃，使用透空格框的材質，讓遊客透過最低影響環境的方式參觀，並增設解說牌，做為歷史教育基地及休憩空間。

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