雲林最在地玩法！古坑咖啡配山林、草嶺十景　療癒系生態旅遊輕鬆入袋

【旅奇傳媒/記者-王政】以台灣咖啡知名的雲林古坑鄉，最近水保局再度用巧思推出「第一杯咖啡」的微電影，成功讓台灣咖啡搖身一變走進精品行列；而曾經走過風華的草嶺，在水保局等單位的推廣下，以及社區發展協會的努力下，不斷拓展旅遊市場的能見度，憑藉著苦茶油，以及豐富的景致、接待環境，成為疫情後熱門的國內旅遊去處。

咖啡也能入菜 華山休閒農業區打造味蕾饗宴

古坑鄉的華山休閒農業區雖然遭逢桃芝颱風等風災侵襲，但隨著水保局南投分局的田野整治工程的協助下，成功讓在地免於風災與土石流影響，也逐漸發展出獨具一格的生態旅遊。包括邀請知名飯店主廚與業者共同腦力激盪，用在地咖啡、美食來抓住旅人的胃。

▲華山休閒農業區發展協會提供當地旅遊資訊與農特產販售。 記者-王政／攝

華山休閒農業區發展協會總幹事徐毓涵透過在地產物入菜，以苦茶油、蜂蜜、香菇、竹筍、茶葉、咖啡，推出華山六寶餐為旅客開啟一場味蕾饗宴。此外，華山當地更有許多特色民宿能讓旅人觀星、賞美景，充滿山林療癒的氛圍，成為疫後旅遊的最佳首選。

▲咖啡與苦茶油是來古坑、草嶺不可錯過的伴手禮。 記者-王政／攝

用故事讓咖啡更有韻味 谷泉咖啡堅持傳遞台灣咖啡史

不同於其他的咖啡商，位於古坑的「谷泉咖啡」除了用一杯杯香醇咖啡吸引消費者，更用台灣在地歷史文化作為誘因，讓旅人們走進台灣咖啡的起始地─古坑荷苞山。現任老闆劉易騰曾於中國經商，因為有感父親年邁而無法經營，毅然決然的攜家帶眷返台接棒，面對家中5甲地的他，秉持著堅持在地種植、對咖啡香醇的要求、傳承咖啡歷史文化等理念，開闢出種植超過3千顆且品種不同的無毒咖啡樹。

▲古坑的「谷泉咖啡」提供精品好咖啡與台灣咖啡故事。 記者-王政／攝

劉易騰指出，古坑早於日治時期開始，就開始在荷苞山栽種多達300公頃的「阿拉比卡」品種咖啡，因為品質優良，更獲選進貢日本天皇的重要作物。1960年代在美軍的支持下，雲林縣斗六地區蓋了一座全亞洲最大的咖啡工廠，成為全台最重要咖啡加工樞紐。也因為這樣的歷史淵源，讓雲林成為全台最具歷史的咖啡產地。也因為傳承這樣的歷史，讓谷泉努力呈現手工台灣咖啡的同時，也希望帶給顧客的是一份台灣咖啡歷史和一杯安心的台灣精品咖啡。

▲「谷泉咖啡」透過解說帶出台灣咖啡的歷史。 記者-王政／攝

走進草嶺 感受不斷翻轉的地景人文面貌

▲草嶺地質公園的遼闊風光。 記者-王政／攝

草嶺地質公園草嶺過去即為著名風景區，雖然歷經921大地震與多次颱風豪雨，讓草嶺經歷了快速的地景演變。以「竹」、 「石」聞名的草嶺社區，常可見社區居民精心製作的竹編石雕手工藝。由於草嶺地區高濕度的氣候十分適合種茶，因此茶廠林立，此外，草嶺當地遍植苦茶樹，以及愛玉、蕃茄、青椒等農特產。所生產的苦茶油更是全台最知名，在水保局的輔導下，黃金苦茶油甚至過關斬將，奪得農村好物競賽的殊榮。

▲在草嶺可觀賞到商家製作苦茶油的過程。 記者-王政／攝

在草嶺社區除了能參觀在地商家如何精心用低溫冷壓鮮榨的方式萃取，也能走訪如擁有四面佛的持明寺、陡峭的峭壁雄峰、優美的清溪步道等草嶺十景外，特別推薦新落成的草嶺呆民宿，除了規劃有舒適的住房設施，還可在熱情的民宿主人帶領下看見草嶺最美的一面。

▲充滿在地懷舊風情的草嶺呆民宿。 記者-王政／攝

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