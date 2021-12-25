連10天免費入園！南投埔里「最美童話村落」落羽松、雪景一次賞，還能打卡侏羅紀恐龍

童話世界大門限時免費開放！位於南投埔里的「台一生態休閒農場」佔地達13公頃，因應園區美如童話的彩色屋、浪漫造景及系列花海，備受喜愛。配合30週年官方特別舉辦「南投花卉嘉年華」，入冬落羽松步道及雪白花毯等著民眾美拍，還能捕捉隱身花園的恐龍，另有小市集可以逛，即日起至2022/1/3為止人人都可免費入園，現省200元，2021年末到新春旅遊景點清單請收藏。

圖／IG@molly888666授權 圖／楓樺台一渡假村臉書專頁

台一生態休閒農場又名「楓樺台一渡假村」，最新推出南投花卉嘉年華，其中白雪木盛放得亮眼，讓人免登高山賞不會融化的雪景，還有風信子、麒麟菊、火焰雞冠花、路蓮、白蘭菊等花種。而此次農場以「恐龍出沒小花園」為主題，遊客可在花叢中可以找到數隻逼真的恐龍，搭配童趣的小火車、繽紛建築，大小朋友都能拍個過癮。

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值得一提的是，園區「銀河水道」可賞見清幽的落羽松步道，潺潺小溪流與綻放的花朵讓人彷彿置身仙境，另有童話森林、花神廟可以遊賞。唯美台一農場截至2022/1/3免門票即可入場，12/25至12/26在花彩屋附近也推出小農市集，還能參與採草莓親子趣，一家人造訪超合適。

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楓樺台一渡假村（台一生態休閒農場）

地址：南投縣埔里鎮中山路一段176號營業時間：08:00-17:00門票資訊：2021/12/25至2022/1/3免費，2022/1/4全票200元（可折抵消費100元）

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