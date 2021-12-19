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極道地泰式料理新開店！綠咖哩嗜辣控一吃上癮　夜貓子台南小資美食新據點

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖左及右上／編輯葉穎樂攝、圖右下／沙白電台臉書專頁
圖左及右上／編輯葉穎樂攝、圖右下／沙白電台臉書專頁

台南美食清單持續更新！到美食之都除了有一系列高CP值的小吃及古早味，道地異國美食亦是值得探尋的美味，今天跟大家分享在地新開的隱藏版泰式料理，尤其綠咖哩十分驚艷，而店內也實際播放泰國廣播電台，加上店員花衣裳服裝、泰國風經典擺設，讓大家視聽味覺秒出國。

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

這家「沙白電台」8月新登場，目前仍在試營運期間。在台南中西區沿路都是日式串燒店及滷味的夾擊下，沙白電台以明亮的燈光及木質店裝吸睛，遠看彷彿特色餐酒館，走進仔細觀望才會發現是泰式餐廳，也讓人就像置身泰國曼谷的夜間小館。

12月份店內提供的主食包含劍橋玩咖哩奶雞飯、回魂東央海鮮媽媽麵、醉鬼海鮮炒媽媽麵、沙白爆菊打拋豬飯、熱拌海鮮媽媽麵，還不定時加碼小吃如泰式炸雞、尻酒香茅小炸雞、泰式蝦醬高麗菜、加上煉乳的涮嘴薯條等，每道餐點都充斥濃濃泰國風情，價格百元起，屬於小資美食系列。

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

其中濃郁椰奶香氣的「劍橋玩咖哩奶雞飯」以多種香料搭配椰漿調配出綠咖哩，加上一顆太陽蛋，辣度正宗且過癮，一吃停不下來。由於「沙白電台」強調食材採當天新鮮採購，餐點售完為止，尤其飯量有限，日前編輯晚間實際造訪，就正好來得及得到最後一碗飯，可以選擇打拋豬或綠咖哩，選擇綠咖哩後一吃上癮，讓人禁不住想一次嗑兩碗。

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

另一道「醉鬼海鮮炒媽媽」也能吃得到飽滿的鮮蝦，辣味麵條配一口椰子水或手標泰奶，絕妙組合必點！而現場最新引進了泰國巧克力維他奶豆奶，每日亦供應數款酒類，讓大家可以配小吃聊聊天，加上最早仍營業至凌晨1點，夜貓子未來造訪中西區不僅有熟悉的日系串燒，也能考慮邊聽泰語電台、邊小酌泰式餐酒，享受令人懷念的出遊體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

沙白電台สบาย เรดิโอ

地址：台南市中西區尊王路107號
正常營業時間：18:00-02:00（每月公休日公佈於粉專）
微內用營業時間：18:00-01:00（最後點餐23:30）

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泰式料理 台南美食

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