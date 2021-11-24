嘉義鬧區中的秘境！隱世庭園餐廳如置身江南水鄉 用餐不限時景色拍到飽
疲憊時遠離塵囂充電最療癒！疫情時代雖無法隨意出國散心，台灣本島其實也隱藏許多都市桃花源，嘉義市中心就有一家庭園餐廳「竹居茶樓」，以紅磚及木頭選材化身古風建築，還有一座錦鯉魚池及柳樹植栽，讓人彷彿在中國江南古鎮，隨拍隨美。
「竹居茶樓」位於嘉義鬧區大雅路上，在繁忙的街道上以中國風獨樹一幟，部落客饗食客棧實地走訪分享，走入餐廳戶外走廊環繞錦鯉魚池，加上建築造景更像置身古裝劇場景。而餐廳室內亦是充斥復古氛圍，木製桌椅、屏風及燈籠都十分雅緻唯美，每個角落都好拍。
餐廳從早上10點營業至凌晨3點，全天供應不同種類的餐點，像是港式點心、個人火鍋、廣東粥、茶食及甜品應有盡有，還有茶飲、果汁、咖啡等可以選，多人聚餐可考慮選擇合菜，宵夜也能吃茶點聊天，不論什麼類型的聚會都能滿足。值得一提的是，「竹居茶樓」用餐不限時，低消170元就能在舒適環境放鬆，若想坐在窗邊更近距離欣賞靜謐美景，可別忘了提前預約訂位囉！
竹居茶樓
地址：嘉義市東區大雅路二段275號；營業時間：每日10:00-03:00
延伸閱讀：
．「台北最美關東煮」秒飛日本！東區最新深夜食堂 屋台座位＋療癒平價美食
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言