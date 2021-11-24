嘉義鬧區中的秘境！隱世庭園餐廳如置身江南水鄉　 用餐不限時景色拍到飽

疲憊時遠離塵囂充電最療癒！疫情時代雖無法隨意出國散心，台灣本島其實也隱藏許多都市桃花源，嘉義市中心就有一家庭園餐廳「竹居茶樓」，以紅磚及木頭選材化身古風建築，還有一座錦鯉魚池及柳樹植栽，讓人彷彿在中國江南古鎮，隨拍隨美。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權 圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

「竹居茶樓」位於嘉義鬧區大雅路上，在繁忙的街道上以中國風獨樹一幟，部落客饗食客棧實地走訪分享，走入餐廳戶外走廊環繞錦鯉魚池，加上建築造景更像置身古裝劇場景。而餐廳室內亦是充斥復古氛圍，木製桌椅、屏風及燈籠都十分雅緻唯美，每個角落都好拍。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權 圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權 圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

餐廳從早上10點營業至凌晨3點，全天供應不同種類的餐點，像是港式點心、個人火鍋、廣東粥、茶食及甜品應有盡有，還有茶飲、果汁、咖啡等可以選，多人聚餐可考慮選擇合菜，宵夜也能吃茶點聊天，不論什麼類型的聚會都能滿足。值得一提的是，「竹居茶樓」用餐不限時，低消170元就能在舒適環境放鬆，若想坐在窗邊更近距離欣賞靜謐美景，可別忘了提前預約訂位囉！

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權 圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

竹居茶樓

地址：嘉義市東區大雅路二段275號；營業時間：每日10:00-03:00

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

延伸閱讀：

．「台北最美關東煮」秒飛日本！東區最新深夜食堂 屋台座位＋療癒平價美食

．299元烤肉吃到飽！高雄韓式餐廳道地店裝秒飛韓國 199元能無限爽嗑部隊鍋