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不只「奈良美智特展」台南場！老宅餐廳化身小型美術館，獨賣娃娃頭甜點、能朝聖微熱少女

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@resume5588授權、IG@rose.eat_tainan授權
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台南人有福啦！「奈良美智特展」今年於台北、高雄接力登場，壓軸場移師台南，11/8起正式開放首梯線上預約。而除了能至台南市立美術館一館參觀大師的作品，在地的一家老宅餐廳也悄然化身小型美術館，不僅能大啖美食賞奈良美智收藏展，最終場主視覺《微熱少女》亦可搶先看，截至明年1/30都能列入朝聖行程。

圖／IG@resume5588授權
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位於台南市東區的「毛房 蔥柚鍋·冷藏肉專門」為改建自老宅的鍋物餐廳，憑藉懷舊且質感的店內外設計以及新鮮食材，早前就已成為IG打卡熱點。如今店內不僅有延伸老屋古早味的花瓷磚，雅樸的風貌還有藝術氛圍加持。

圖／IG@rose.eat_tainan授權、IG@resume5588授權
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店家特別準備了「奈良美智收藏展」，佈置超過10幅畫作，入門就能欣賞美術館同比例大小的《微熱少女》，比以往作品更為成熟的這幅少女可謂台南「奈良美智特展」的一大亮點，在餐廳就能一睹為快。用餐空間也可隨處捕捉女孩的蹤影，像是《背後藏刀》、《月光小姐》都能近距離欣賞。

圖／IG@rose.eat_tainan授權
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不僅如此，配合此次展覽，主打火鍋的毛房也聯手義大利米其林甜點店Bye Bye Blues，獨家推出「納涼美智柚子塔」，Q版娃娃頭造型可愛指數爆表，酥脆塔皮夾著柚子內餡冰涼療癒；而另一款招牌「手作蔬食綠咖哩」也是經典必點，微辣風味值得嘗鮮。

圖／IG@resume5588授權
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店家也祭出多項優惠，像是每日單品料理三送一；用餐追蹤官方IG並以限時動態或貼文標註帳號、hashtag#奈良美智，即可現場兌換半份小鮮肉，截至明年1/30別錯過吃鍋看展的獨特體驗啦！

圖／IG@resume5588授權
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毛房 蔥柚鍋·冷藏肉專門

地址：台南市東區府東街148號
營業時間：11:30-14:00；17:30-21:00

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