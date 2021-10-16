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東北風增強加午後熱對流旺盛 北北基等7縣市大雨特報

漫遊「俗女養成記」場景！全台唯一百年泥漿溫泉、後壁小鎮一次收

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

台南關子嶺溫泉有百年歷史。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
台南關子嶺溫泉有百年歷史。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南後壁最近因超紅夯劇「俗女養成記」的拍攝場景而聲名大噪，成為假日熱門的觀光景點；還可安排一遊有百年溫泉歷史的關子嶺，此地的溫泉與北投、陽明山、四重溪並列臺灣四大溫泉，更是台灣唯一的泥漿溫泉。

▲關子嶺擁有全台唯一的泥漿溫泉。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲關子嶺擁有全台唯一的泥漿溫泉。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

民眾也可安排搭乘台灣好行觀光巴士-關子嶺線，行駛路線串連了關子嶺溫泉、南靖糖廠、無米樂後壁社區、寶泉橋及仙草埔–甕仔雞一條街；沿線銜接後壁區、白河區及西拉雅國家風景區，形成一條結合農藝文創及溫泉體驗的觀光路線！

▲關子嶺大旅社仍保留日式外觀。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲關子嶺大旅社仍保留日式外觀。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

百年關子嶺 體驗日式溫泉風華

關子嶺的溫泉可不僅只有溫泉而已，還充滿著百年歲月的風華。走在百年歷史的關子嶺老街，仍可感受到日治時期的昔日溫泉古早韻味，林立的溫泉館中，經營百年的關子嶺大旅社，除了可體驗高CP值的溫泉，這間創立於日據時期的老旅館，依舊維持日式的外觀原貌，相當復古。

▲嶺頂公園俯瞰嘉南平原。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲嶺頂公園俯瞰嘉南平原。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

享受舒暢的溫泉後，別錯過關子嶺遠近馳名的的桶仔雞美食，在172、175市道林立著桶仔雞、甕仔雞等山菜野味餐廳，猶如桶仔雞大街，是在地不可錯過品嘗的好滋味。還可安排前往居高臨下的嶺頂公園，飽覽嘉南平原開闊的好風光。

跟著俗女養成記 漫遊無米樂小鎮

曾因電影「無米樂」而聲名大噪的「後壁」，是個仍保留濃濃古早農村文化的小鎮，近來則因再度成為電視夯劇「俗女養成季」的拍攝場景，成為近日最熱門的人氣景點。必去景點包括菁寮老街，街上保留著老宅古厝以及老店舖，被列為三級古蹟的後壁火車站，則是台灣少數保留日式木造建築的車站，十分可愛。整個小鎮充滿著農村慢活的悠閒氣氛，很適合散步走訪或騎自行車優遊。

▲木造的後壁車站。　圖：Shutterstock／來源
▲木造的後壁車站。　圖：Shutterstock／來源

永興白曝蔭油 大西拉雅優質伴手禮

來後壁別錯過買罐當地老字號「永興白曝蔭油」回家，水藍色的包裝盒，不只是絕佳的伴手好物，也入選為「大西拉雅觀光圈優質商品」。永興醬油傳承五代百年的釀造經驗，堅持採用台灣黑豆，粒粒嚴選，以陶缸古法純釀造，製麴技術純熟、發酵細心照料，所生產出的醬油呈天然琥珀色，香氣自然渾厚，天然回甘，完整保留食材原始的美味。

▲永興白曝蔭油傳承五代釀造經驗。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲永興白曝蔭油傳承五代釀造經驗。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

大西拉雅觀光圈優質商品為交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處，以經營地區品牌為出發點，成立了「大西拉雅觀光圈聯盟」，辦理「FUN大價值，選品總動員」活動，選出大西拉雅觀光圈優質商品。期盼透過標竿商品遴選活動打造大西拉雅觀光圈品牌，並輔導區域業者開發及設計高品質的特色伴手禮，同時聘請產、官、學界專家組成評審團隊，最終選出5組商品進行包裝優化，推廣行銷至全國各地，讓更多人看見大西拉雅。

相關資訊：

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/sirayatrip

i購西拉雅：https://theme.siraya-nsa.gov.tw/siraya/IGoSiraya/index.aspx

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