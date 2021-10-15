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即將登場！ 「2021臺南將軍吼音樂節」超強天王、天后卡司+1.6萬發煙火秀

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2021臺南將軍吼音樂節，由雲頂郵輪贊助施放精彩煙火秀。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
2021臺南將軍吼音樂節，由雲頂郵輪贊助施放精彩煙火秀。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2021臺南將軍吼音樂節」邁入第10年，今年由臺南市政府觀光旅遊局主辦、臺南市將軍區公所合辦，將於10/23、10/24開唱，並邀請天王、天后、天團等級的夢幻卡司登台。

臺南市長黃偉哲表示，因疫情考量，將軍吼音樂節將限制主會場人數，每場限開放3,500人報名，開放線上預約(報名網址 https://reurl.cc/V589k5)，同時10/24演唱會結束後還有由雲頂郵輪贊助施放的6分多鐘精彩煙火秀，總發數16,265發的煙火發射升空，絢爛可期。

▲2021臺南將軍吼音樂節，開放3,500人免費報名。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲2021臺南將軍吼音樂節，開放3,500人免費報名。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

今年的將軍吼音樂節第一天的演唱會主題為「搖滾派對漁港狂歡夜」，以狂歡派對為主題，集結搖滾、饒舌、流行偶像等音樂元素，打造2021年最High漁港狂歡夜，卡司邀請麋先生、李友廷、朱俐靜、于子育、陳勢安、鼓鼓 呂思緯、壓軸為玖壹壹；第二天的演唱會主題為「漁村海風文青音樂會」，以清新、經典、抒情文青等元素，結合將軍漁港獨特夕陽景觀及漁村氛圍，打造最Chill的文青音樂會，卡司邀請潘君侖、黃奕儒、閻奕格、?te壞特、吳卓源、壓軸為魏如萱，結束時並將搭配6分18秒的煙火秀謝幕。

「2021臺南夏日音樂節」活動官網 tainanmusic2021.com

「臺南夏日音樂節」臉書粉絲團 facebook.com/tainanmusic

「台南旅遊網」twtainan.net

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