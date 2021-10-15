即將登場！ 「2021臺南將軍吼音樂節」超強天王、天后卡司+1.6萬發煙火秀

台灣豐富的地形特色孕育出無數令人驚豔的自然奇景，探訪郊外山林秘境也成為近年旅遊的熱潮，為了享受大自然帶來的療癒心情，一睹鬼斧神工的美景，越來越多民眾紛紛成為「outdoor」系旅人，越是隱密、越是難以抵達的秘境就越讓人嚮往。今天ReadyGo帶大家認識到位於台灣南部的私房瀑布「阿拉溪斜瀑群」，這個景點算是近一兩年才受到較多的關注，但前往此地的路線較為不方便，建議大家一定要先做好功課再出發，喜歡蒐集秘境的朋友們務必立刻把這篇介紹攻略收藏起來喔！

2021-10-14 10:01