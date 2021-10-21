連地圖都找不到！台南隱藏版豆乳雞 只賣3樣炸物就虜獲饕客芳心
udn走跳美食／台南吃貨愛吃輝
這間台南豆乳雞基本上真的只有在地人才會知道，我第一次來的時候還撲空，真的要記得他們禮拜一公休。我來的時候問了一下一旁的學生，大家竟然都不知道這間，不過反而國中、高中的學生都一致推薦這間台南豆乳雞，就跟著愛吃輝一起來吃吃看吧！
這間沒有正確的地址，也沒有明顯的招牌。
位置就在歸仁國中的圍牆旁邊。
老闆說他們每天都是新鮮的油酥炸，絕不使用回鍋油，油真的是清澈到可以看到底。
基本上這裡雖然會提早炸起來，不過都維持相當精準的間隔，不用等太久，又可以吃到熱熱的食物。
這豆乳雞翅真的醃製的剛剛好，滿滿的豆乳香氣，這樣一根又一根的啃，真的是非常爽。
※雞米花 NT$30
這間的雞米花裹粉裹得剛剛好，不會過度裹得很厚重，滿滿豆乳的香氣真的很棒，微微甜甜口味相當吸引人。
※雞排 NT$55
這間豆乳雞排的裹粉也不是傳統的那種地瓜粉，有點接近裸炸的方式，只有薄博的脆皮粉。雞排大小跟我的臉差不多大，吃起來還算多汁，但唯一可惜的就是因為預炸起來的關係，熱度比較還好。
※歸仁國中旁無名豆乳雞菜單
整體來說：
這間豆乳雞還不錯吃，如果是在我家附近的話，我應該也會每週吃一次，價格以豆乳雞來說也不貴，算是便宜實在。
體驗時間：110/09
歸仁國中旁無名豆乳雞
地址：台南市歸仁區中正北路一段132號正對面(歸仁國中圍牆旁)
時間：1430-1700(周一公休)
電話：0933351068
停車：無
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