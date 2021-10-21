快訊

台中驚傳5人打疫苗後死亡！2女無病史 打完AZ第1劑後過世

倒數48小時！地方看陳柏惟罷免案 選區氣氛每天都在變

連地圖都找不到！台南隱藏版豆乳雞　只賣3樣炸物就虜獲饕客芳心

｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ / 文、圖／台南吃貨愛吃輝

udn走跳美食／台南吃貨愛吃輝

這間台南豆乳雞基本上真的只有在地人才會知道，我第一次來的時候還撲空，真的要記得他們禮拜一公休。我來的時候問了一下一旁的學生，大家竟然都不知道這間，不過反而國中、高中的學生都一致推薦這間台南豆乳雞，就跟著愛吃輝一起來吃吃看吧！

這間沒有正確的地址，也沒有明顯的招牌。

位置就在歸仁國中的圍牆旁邊。

老闆說他們每天都是新鮮的油酥炸，絕不使用回鍋油，油真的是清澈到可以看到底。

基本上這裡雖然會提早炸起來，不過都維持相當精準的間隔，不用等太久，又可以吃到熱熱的食物。

這豆乳雞翅真的醃製的剛剛好，滿滿的豆乳香氣，這樣一根又一根的啃，真的是非常爽。

※雞米花 NT$30

這間的雞米花裹粉裹得剛剛好，不會過度裹得很厚重，滿滿豆乳的香氣真的很棒，微微甜甜口味相當吸引人。

※雞排 NT$55

這間豆乳雞排的裹粉也不是傳統的那種地瓜粉，有點接近裸炸的方式，只有薄博的脆皮粉。雞排大小跟我的臉差不多大，吃起來還算多汁，但唯一可惜的就是因為預炸起來的關係，熱度比較還好。

※歸仁國中旁無名豆乳雞菜單

整體來說：

這間豆乳雞還不錯吃，如果是在我家附近的話，我應該也會每週吃一次，價格以豆乳雞來說也不貴，算是便宜實在。

體驗時間：110/09

歸仁國中旁無名豆乳雞

地址：台南市歸仁區中正北路一段132號正對面(歸仁國中圍牆旁)

時間：1430-1700(周一公休)

電話：0933351068

停車：無

文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ FB：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

台南美食 炸物

相關新聞

連地圖都找不到！台南隱藏版豆乳雞　只賣3樣炸物就虜獲饕客芳心

udn走跳美食／台南吃貨愛吃輝 這間台南豆乳雞基本上真的只有在地人才會知道，我第一次來的時候還撲空，真的要記得他們禮拜一公休。我來的時候問了一下一旁的學生，大家竟然都不知道這間，不過反而國中

雲嘉南親海小旅行！拍海景、撈蝦摸蛤吃海鮮　在地人玩法報你知

【旅奇傳媒/記者-王政】為了挖掘在地亮點、提升旅遊豐富度，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南風管處）多年來持續輔導當地的公協會組織，期盼透過政府單位的協助與挹注，讓在地產業能開拓出

天天排到巷子尾！台南「佳味便當」飄香30年　加點燒肉才是內行

udn走跳美食／台南吃貨愛吃輝 如果要說這是台南燒肉便當的天花板也不為過，這生意量真的是很誇張。基本上十一點前以及四點前沒有提前來排隊，幾乎是從店門口排到巷子尾，雖然店家的速度其實是相當

藝遊台南鹽水、感受美感古意！ 「斯卡羅拍攝場景」限時揭開神祕面紗

《斯卡羅》在台灣引起熱列討論，耗資新台幣8千萬元建造而成的場景終在引頸期盼下揭開神祕面紗，讓我們能用美感視覺角度感受蝶妹走在漢人街市的感受。

漫遊「俗女養成記」場景！全台唯一百年泥漿溫泉、後壁小鎮一次收

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南後壁最近因超紅夯劇「俗女養成記」的拍攝場景而聲名大噪，成為假日熱門的觀光景點；還可安排一遊有百年溫泉歷史的關子嶺，此地的溫泉與北投、陽明山、四重溪並列臺灣四大溫泉，更是台灣

天堂路不走、逛十八地獄！台南最狂廟宇「麻豆代天宮」　逛完再吃龍泉冰店&德春米糕

udn走跳旅遊／尼力 終於來朝聖 麻豆代天宮 十八地獄，小時候都是爸媽帶我們去十八地獄嚇我們？！現在換我帶孩子來朝聖，來之前也先教育一下，先讓孩子了解十八地獄的由來與典故。讓孩子可以先心靈建設，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。