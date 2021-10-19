天天排到巷子尾！台南「佳味便當」飄香30年　加點燒肉才是內行

如果要說這是台南燒肉便當的天花板也不為過，這生意量真的是很誇張。基本上十一點前以及四點前沒有提前來排隊，幾乎是從店門口排到巷子尾，雖然店家的速度其實是相當快的，不過也不及大家的購買速度啊！！！幾乎是每個人都五個十個在買，我個人是常常買這間台南燒肉便當，也是第二次寫了，跟著愛吃輝來吃吃看這間台南燒肉便當吧！

我今天到的時間大概才17:05左右吧，看到這排隊人潮我也是暈倒了，要不是今天真的超級無敵霹靂想吃，我每次看到這排隊人潮都自動迴避。

這裡鮪魚跟魚肚比較不用等那麼久，基本上都很快就可以拿到了。

這間的菜色其實算多，也很快就會掃光光，後面的廚師都會一直瘋狂快炒，吃起來其實也不會過度油膩。

這裡的燒肉、烤雞腿，都是店家自己醃製，在現場烘烤出餐。

看到整排的雞腿跟燒肉這樣舖的滿滿的，這樣的盛況真的是相當療癒。

※雞腿飯 NT$85 ※加燒肉 NT$10

燒肉肉片吃起來相當厚實，口味上帶有一些甜味又不會畏嘴。

雞腿烤功真的很厲害，吃起來相當嫩口，雞皮吃起來更是相當迷人，雖然烤完之後有些縮水看起來比較小一些，但依然不影響愛吃它的感受。

※佳味便當菜單

整體來說 ：

這間的口味真的是不錯吃，價格以燒肉便當或烤物來說也是相當便宜實在，三樣的配菜菜色也是相當佛心，唯一缺點就是真的要等比較久一點。

體驗時間：110/10

佳味便當

地址：台南市南區金華路二段9巷26號

時間：1030-1400,1600-1930

電話：06 292 1916

停車：無

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