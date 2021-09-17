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「關子嶺溫泉美食節」開跑 平日住宿享46折，再送桶仔雞！

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
桶仔雞美食。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
桶仔雞美食。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南市政府觀光旅遊局規劃於9月18日起至10月17日舉辦「2021關子嶺溫泉美食節」，今年邁入第17年。台南市長黃偉哲表示，現在來台南住宿旅遊除了可以憑發票登錄抽房子、獲得集合食宿遊購行的好康券外，在關子嶺溫泉美食節期間，更推出限量的平日住宿雞加酒優惠以及2條在地風土小旅行，邀請大家自行安排遊程至關子嶺泡湯、住宿吃美食，或者輕鬆參加遊程隨車前往安排的景點體驗，來一場放鬆身心的小旅行，搭配台南購物節、台南好康券一起抽大獎！

平日住宿雞加酒  享46折優惠再贈桶仔雞

台南觀旅局郭貞慧局長表示，不能出國，也可以輕鬆來關子嶺體驗「雞加酒」專案，享受偽出國體驗。今年配合關子嶺溫泉美食節推出的平日住宿「雞加酒」活動，共有9家關子嶺旅宿業者合作推出優惠方案（沐春溫泉湯宿、湯泉美地溫泉會館、儷泉溫泉館、關子嶺統茂溫泉會館、儷景溫泉會館、嶺一溫泉旅社、景大渡假莊園、富御館礦質溫泉、芳谷溫泉小棧），不但享有平日住宿最高下殺46折起住房優惠，只要住宿就可以免費獲得桶仔雞1隻，讓你一次擁有泡湯、美食雙享受！每家限量只有22組，售完為止。

俗女養成記場景關嶺小旅行  報名前30名送關子嶺大禮包

來到關子嶺泡泥漿溫泉、品嚐美味桶子雞外，大關子嶺週邊觀光資源相當豐富，包括東山175咖啡公路的咖啡與龍眼烘焙產業，以及因為播出二季都超夯的「俗女養成記」引爆話題的後壁菁寮老街。

▲水火同源景點。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲水火同源景點。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

今年觀旅局特別與漂鳥旅行社合作，於關子嶺溫泉美食節活動期間（9/18-10/17）推出「食況現場」、「關嶺森呼吸」2條1日遊行程，專車帶您前往包括東山區網美打卡美拍景點仙湖農場、175咖啡公路上的紫薇園生態農場、津-南寮椪柑觀光果園體驗採果樂、後壁菁寮老街體驗俗女養成記劇中場景、體驗美雅家具觀光工廠DIY、參觀水火同源奇景，再到關子嶺巡禮，參加溫泉美食節假日市集等。

▲俗女養成記劇中場景-菁寮老街。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲俗女養成記劇中場景-菁寮老街。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

▲菁寮老街-金德興。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲菁寮老街-金德興。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

遊程4人成行（每團4-7人），費用每人為新台幣1,999～2,199元不等，報名參加的前30名遊客還可獨家獲得外面買不到且市價逾新台幣500元的關子嶺大禮包（包含火王爺夜祭巡行冷感巾、關子嶺野餐墊、關子嶺帆布袋、2021活動紀念徽章5款，各1份），即日起開放報名。

▲採果體驗。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲採果體驗。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南關子嶺溫泉美食節：http://www.2021hello-gzl.com/

台南旅遊網：https://www.twtainan.net

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