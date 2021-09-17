近距離餵牛趣！ 雲林千巧谷牧場&西螺老街一日遊 親近動物和大自然

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-04-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 千巧谷牛樂園、千巧谷牛樂園、西螺廷平老街。 雲林崙背鄉為全台第二大的酪農生產區，牛年快來跟牛玩，園區能夠近距離餵食牛群，還有優質乳製烘焙食品。西螺延平老街，走進繁華歲月年代。

千巧谷牛樂園 | 1 小時

位於崙背鄉的千巧谷牛樂園牧場是不用門票免費入場的，如果帶飲料進場需要付$50清潔費哦！可以先寄放在入口處的櫃檯，只要花$20元買草就能餵乳牛，旁邊還有魚池也可以買飼料$10元餵魚。 雲林崙背鄉，是台灣牛奶來源的重要鄉鎮之一。千巧谷的創辦人熱愛這塊土地，崙背鄉隨處可見的酪農畜牧場或是家畜養殖場，卻沒有可以讓民眾親近動物和大自然的地方，因此打造了這個快樂牛的家，民眾不需要付門票即可進園參觀，也鼓勵大家支持在地出產鮮奶烘培食品。🈺️營業時間： 週一到週五：早上9:00～晚上7:00 週六/週日：早上9:00～晚上8:00 停車🅿️方便&🆓免費

千巧谷牛樂園 | 1 小時

#臭豆腐堡 $40 #焦糖烤布蕾 $40 #鮮奶酪$45 臭豆腐聞起來還真的有那股味道，麵包口感酥酥的加上小黃瓜、泡菜、臭豆腐、火腿，還原度很高！驚為天人。 烤布蕾&鮮奶酪無敵濃醇香，必買伴手禮，餐廳內販賣的牛奶奶手工冰淇淋雖然價位偏高，品質是有保證，每一口都可以吃到新鮮的水果蹦出的口感，搭配餅乾和堅果扎扎實實美味。

西螺廷平老街 | 1 小時

「西螺老街」位於西螺延平路，又名「延平老街」，早期為台灣水陸貨運是重要的交易重鎮之一，感受到當時的繁華氣息，因日據時代時所引進的巴洛克式風格建築，一直保存至今，也算是證明延平老街歲月的特色之一。

捷發乾記茶莊 | 1 小時

捷發乾記茶莊，建築物分為前、中、後棟三座，為一棟二間式 (雙併) 的磚造木構，外貌二樓，實為三層樓的建築，由屋主許金親自設計。建築體的立面造型精緻典雅，為台灣20~30年代流行的仿 Art Deco 建築型態，原有的茶莊生意在民國78年 (1989) 結束營業，後提供螺陽文教基金會使用，基金會將此改為西螺延平老街文化館，提供遊客參觀並經營老厝民宿。 捷發乾記茶莊，由許金創辦; 許金來自大陸福建泉州，從事茶葉買賣後便經常往來大陸武夷山和台灣之間。乾記茶莊早期是雲嘉南頗富盛名的茶行，最盛時有十幾家分店，傳藝學成的徒弟開枝散葉後的成果。 參觀費用$50/人，當時為參展期間為免費。

廣合商行 | 30 分鐘

走進商行裡面，前面這一區有雲林的農產品販賣區可以逛逛，地上還有許多麻布袋的穀物可以選購，看要買幾斤都可以喔！這好像回到小時候的米行。 老屋的歷史: 廣合商行的來臺開基祖林集山先生，200多年前自廣東省潮州府來臺於西螺鎮定居，祖厝位置在今廣興宮附近。 二世祖林忠茂曾引進大陸潮州的柑苗，故清末時西螺椪柑名盛一時。五世祖林泉合創設今日「廣合商行」，經營雜貨、鹽糖、布疋生意，到了六世祖「廣合洋行」成立，並於上海、香港、臺北開設分公司，為開創西螺洋貨貿易的先驅者，與廖文毅家族、廖學昆家族並列為西螺三大家族。 🈺️營業時間： 週一:10:00～下午6:00 週三~週日:10:00～下午6:00

西螺麻糬大王 冰上冰 西螺老街店 | 10 分鐘

麻糬使用了西螺品種的圓糯米製作，從脫殼、泡水、磨漿到手工捏片至少得花上7個小時，表面上有一層油光，夾起來滑嫩估溜。 如果吃過西螺冰上冰麻糬就會知道，會有種停不下來魔力。 🈺️營業時間： 週一到週六：早上9:00～下午6:00 週日：早上9:00～下午5:00

彭媳煎包 | 20 分鐘

周遭有幾家不同名看似雷同的煎包店，據說是分家，有高麗菜、韭菜、紅豆口味，買10還送1，一個$25元，平價又好吃的平民小吃。高麗菜和韭菜內餡有著濃濃的胡椒香氣，吃完還會欲罷不能。可惜胃空間有限，衣服也是。 🈺️營業時間 週一到週日：下午1:00～下午6:30

正莊米麻糬 西螺伴手禮 古早味小點 水果好滋味 土地公最愛的小食 下午茶的好伴侶 | 15 分鐘

中南部似乎習慣拜拜祈福使用麻糬當供品，大型廟宇附近一定會有這種古早味的麻糬店，基本款有紅豆、花生、芝麻、滷肉口味，當下店員請試吃了研發的水果新口味吃起來清甜爽口，隨手就拿了幾盒當伴手禮送人，一盒$50，送禮自用兩相宜。 🈺️營業時間： 週一到週日：早上9:00～晚上8:00

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