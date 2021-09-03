台南不只有美食！手腳併用爬一線天，還有沙洲配日落

跟著 小腦袋的旅行🧳 於 2020-04-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 15 個景點，其中包含 梅嶺風景區、梅嶺一線天、黃家鱔魚意麵。 這樣玩台南絕對不會胖！

第 1 天

梅嶺風景區 | 1 小時

我們來的時間，剛好是梅子收成的時候，平日車子可以直接開進去直接到獵鷹尖的入口，但是這次恰巧碰上螢火蟲季節，這裡有特別管制🚗不能進入，所以慢慢爬上去到登山入口需要一些時間和體力，不過邊走邊欣賞風景、撿撿成熟掉落的梅子，一點都不無聊喔！

梅嶺一線天 | 2 小時

需👋🦶並用，對於爬山新手來說少有難度，不過算是入門款，因為不停留單程僅30分鐘，高低落差也不大，一線天和稜線的壯觀只有親👀看見才懂，不過真的要注意安全，因為一個不小心分心腳滑，是很危險的！

黃家鱔魚意麵 | 1 小時

友愛街旅館 | 1 小時

大！推！大廳、公共區域、房間，環境寬敞、舒適、安靜、氣氛佳，擁有室內外空中花園，可以外帶點台南美味小吃配上一點啤酒，愜意的享受一下悠閒的台南生活！飯店有合作的停車場，讓旅客不需要提著大包小包奔波，地點極佳，步行2分鐘到美術館，6分鐘抵達美食巷子，所以我們直接入住兩晚！🥰

阿明豬心冬粉 | 1 小時

🐷骨髓湯！長這麼大第一次品嚐到的食物，別有風味。

第 2 天

十鼓文化村 | 5 小時

日治時代老舊糖廠改建，2005年由🥁十鼓接手改建成文化園區，5項具挑戰、刺激的設施，另外還有10項不同於一般遊樂場的老少咸宜設施，以及園區裡的最大亮點：十鼓擊樂表演。十鼓文化村絕對不會讓你失望！

邱家小卷米粉 | 20 分鐘

台南必吃之一

蜷尾家甘味處散步甜食 | 20 分鐘

第二個胃～甜點！

集品蝦仁飯 | 20 分鐘

台南必吃之二

頂頭額沙洲 | 1 小時

原來台灣也有這種地方，認真要被美哭😭不得不說風沙真的好大，但是大片細沙+日落，約會聖地啊！👩🏽‍🤝‍👨🏻

文章牛肉湯-假日歡迎至二店 安平路300號用餐 | 40 分鐘

台南必吃之三

第 3 天

莉莉水果店 | 25 分鐘

大🍅+薑汁沾醬，對於非台南人的我，聽到這種吃法真的是沒辦法接受也完全沒興趣嘗試，在老頭子強烈推薦下，鼓起勇氣吃了第一口，「咦？跟想像的不一樣耶！」第二口，「嗯！蠻好吃的！」🤣

双生綠豆沙牛奶 Shuànsên beverages | 25 分鐘

最近很夯～免不了俗的排起來，但個人沒有很愛綠豆沙，只能湊熱鬧偷喝老頭子的。

安和村向日葵花海 | 30 分鐘

應該要再早一兩週來，🌞花才會是最美最挺的樣子，現在太熱太曬，都垂頭喪氣了，有點可惜😔

國立故宮博物院南部院區 | 2 小時

整個建築風格跟台北故宮完全不一樣， 多了點現代感。有許多不固定的特別展，去之前不仿先查詢一下是不是自己喜歡且有興趣的囉。對於喜愛古文物和藝術品的人，這裡絕對會是個增進文藝氣息的好地方！

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