苦瓜酥、虱目魚滴魚精！嘉義布袋4大特色伴手禮盤點　一款比一款上癮

來到嘉義只知道吃火雞肉飯買手工蛋捲嗎？！嘉義布袋除了有新鮮豐富的各式海產讓人垂涎之外，在地有特色的美食伴手禮更是不容錯過呀～

▸ 吃過「蔬菜脆片」跟「水果脆片」有吃過苦瓜製作的「白玉酥」嗎？！

▸ 超過半世紀歷史的老店，培育出深受音樂薰陶的香甜「菜脯」；

▸ 三代相傳的生態水產養殖技術，以繁瑣嚴謹技術製作的「虱目魚滴魚精」；

▸ 好吃滋味完全不輸小琉球名店的「麻花捲」，還有多達9種口味可挑選。

宏展農場苦瓜酥、幸福樂麻花捲、FUN心鮮蝦滴魚精、元泉益菜脯，4大嘉義布袋在地人推薦的特色伴手禮，一次報給你知！

▌幸福樂民宿（烘炸手工麻花捲）

電話：0920-088-011

地址：嘉義縣布袋鎮新南路63號(鄰近碼頭)

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嘉義布袋也買得到好吃麻花捲，想不到吧！印象中一提到麻花捲會直接聯想小琉球伴手禮，不過這次吃到的幸福樂民宿麻花捲，好吃滋味完全不輸之前在小琉球吃到的麻花捲名店！其實幸福樂民宿的麻花捲，正是遠嫁到小琉球的民宿老闆女兒製作的，難怪有著一樣的酥脆美味～

幸福樂的烘炸手工麻花捲總共有：原味、黑糖、煉乳、咖啡、芝麻、梅子、海苔、胡椒鹽、起司9種口味，單包價格為60元。

梅子麻花捲，一包60元。麻花捲一咬下，彷彿能聽到咔滋的聲響，口感香酥帶脆，梅子香氣淡淡酸甜很涮嘴，才開封不到半天就被我跟VC兩個人完食。

▌宏展農場

電話：0938-030-976

地址：嘉義縣布袋鎮嘉18鄉道16號

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吃過乾燥的「蔬菜脆片」跟「水果脆片」，但從來沒想過苦瓜製作的「白玉酥」會是什麼滋味，也太特別了吧！宏展農場加入創新工廠式管理，以嘉義布袋近海的鹽質土壤，培育出微苦回甘的好吃苦瓜。也因此宏展農場才能烘焙獨特香脆的白玉酥，還有原味、胡椒、海塩、芥茉 4 種不同口味可以任君挑選喔～

原味白玉酥(苦瓜餅)，一包120元。白玉酥剛入口的時候，完全不覺得在吃苦瓜，而是像餅乾零食的酥香帶脆，苦瓜味道是在尾韻時出現，最後會在嘴裡留下微苦滋味，蠻特別的。

海塩白玉酥(苦瓜餅)，一包120元。加了海鹽的白玉酥，吃起來比原味更增添鹹香的滋味，最後尾韻一樣是苦瓜，苦瓜控一定要來試試。

芥末白玉酥(苦瓜餅)，一包120元。4種口味我自己卡尬意芥末白玉酥，剛咀嚼時微嗆的芥末與最後竄出來的苦瓜味道，形成一種獨特且和諧的組合～

胡椒白玉酥(苦瓜餅)，一包120元。加黑胡椒的白玉酥，多了胡椒的辛香氣，帶點淡淡辣度，比較適合愛辣重口味的人。

白玉舒活茶包，一包40元。裡頭除了苦瓜之外，還加了枸杞、薑片、苦蕎等食材。

以熱泡浸泡5~10分鐘就可以飲用啦！喝起來完全沒有苦瓜的苦澀，而是淡淡甘甜，蠻順口的耶~

▌FUN心鮮蝦

電話：0952-068-112

地址：嘉義縣布袋鎮太平路312巷1號

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FUN 心鮮蝦的新鮮海產，來自於三代相傳的生態水產養殖技術，養殖環境友善、天然無毒，將產地現撈海鮮以真空包裝與急速冷凍的方式直送到家。FUN 心鮮蝦人氣最高的海產除了新鮮虱目魚與白蝦之外，百分之百虱目魚滴製的「虱目魚滴魚精」也是熱賣產品，繁瑣嚴謹的濃縮精華非常適合補充營養，送禮自用兩相宜~

虱目魚滴魚精，單包150元，禮盒10入1500元。滴魚精以冷凍方式保存，期限一年，只要用沸水隔水加熱5分鐘即可飲用。

虱目魚滴魚精喝起來跟滴雞精一樣有著濃醇香氣，不同的是滴魚精細嚐品得出魚鮮、微帶甘甜香濃好喝。

▌元泉益食品工廠

電話：05-347-2517

地址：嘉義縣布袋鎮見龍里38號

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有五星級菜脯稱號的「元泉益糖蘿蔔」歷史悠久，創始於1947的元泉益食品工廠，算一算至今已經超過半世紀，是嘉義布袋的在地經典老店，人氣最高的產品就是各種醃製菜脯，不但有好味道而且經過 GHP 檢驗合格與產銷履歷驗證更安心。

元泉益糖蘿蔔總共有元味、五香、蛋香、冰心4種口味，以多個密封小袋包裝，開封即食、保存方便。

元味泡菜，一份130元。名叫糖蘿蔔吃起來果然比一般菜脯多了甜味，鹹甜脆口，我喜歡用來配白粥，一包剛好是一碗粥的量，再淋些肉燥就是好吃鹹粥。

蛋香珍鑽，一份130元。我一開始看到「蛋香珍鑽」想說菜脯怎麼會有蛋香這麼妙！想不到吃起來真的就是有蛋香的「元味泡菜糖蘿蔔」耶，這次我加在白飯裡，搭配燒肉、海苔還蠻有飯團的 Feel～

冰心麻香手切，一份130元。元味泡菜、蛋香珍鑽、冰心麻香手切3種口味，我最喜歡冰心麻香手切啦！因為切成長條吃起來更有口感，而且…冰心麻香有辣呀雖然只是淡辣提味也是很加分滴。

嘉義布袋的宏展農場苦瓜酥、FUN心鮮蝦滴魚精、元泉益菜脯，都不是常見的伴手禮類型，頗有特色，我覺得送對人一定很開心、印象深刻。而幸福樂麻花捲相對比較大眾，好吃口味多，免跑小琉球就買得到，非常適合多買幾包當追劇零食呀。

【相關資訊】

體驗時間：2021年7月

幸福樂民宿（烘炸手工麻花捲）

電話：0920-088-011

地址：嘉義縣布袋鎮新南路63號（鄰近碼頭）

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宏展農場

電話：0938-030-976

地址：嘉義縣布袋鎮嘉18鄉道16號

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元泉益食品工廠

電話：05-347-2517

地址：嘉義縣布袋鎮見龍里38號

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FUN心鮮蝦

電話：0952-068-112

地址：嘉義縣布袋鎮太平路312巷1號

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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