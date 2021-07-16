台南微解封！ 人氣景點山上花園水道博物館、南瀛天文館 重新開園先預約

udn聯合新聞網旅遊美食頻道編註：

全台因應微解封有條件開放部分景點，台南最夯的人氣景點山上水道博物館和化石園區先前休館50多天，微解封首日開館後，還送遊客慶開館禮品，館方預期疫情更平穩後，遊客會陸續增加，而南瀛天文館均採事前網路預約制，不接受當日預約。提醒近期微解封旅遊的民眾仍應全程配戴口罩、注意保持社交距離。

【圖／文：行遍天下】

台南市道178，是一條蜿蜒入山的公路。小小的一條市道卻佈滿了博物館，除了山上花園水道博物館、南瀛天文館，還有左鎮化石博物館，並可一路延伸向玉井與龜丹溫泉。

百年古蹟的淨水場華麗變身山上花園水道博物館。





荒廢淨水廠變身水道博物館

前身是荒廢的台南山上淨水場，整修多年後，如今重啟以寓教於樂的「山上花園水道博物館」之姿重新面世。

山上花園水道博物館園區內的遊園車南水號是蒸汽火車造型。

這座淨水廠於1912年開始建造，歷時10年，於1922年完工，並以重力排水的方式，早年提供台南地區民生用水。一直到1982年烏山頭水庫、曾文水庫與潭頂淨水廠陸續完成後才除役，是台灣現代化衛生工程的重要建設。擁有強烈建築特色下，更於2005年成為國定古蹟，2011年進行修復，一直到2019年正式開放。

水道博物館園區內遍佈各種與水意象、文化有關的裝置藝術。

在這座百年古蹟改建而成的園區內，除了特別打造的兒童親水區。博物館部分，則擁有A館的快濾池室、B館的快濾筒室／辦公室及C館的送出唧筒室等，還有濱野彌四郎碑座，與難得一見的豐富林相、生態，於復古中再現風華。

山上花園水道博物館C館（送出唧筒室）。

山上花園水道博物館百年古蹟內也有設置兒童親水區，可以帶小朋友來這邊玩沙玩水。





天文科學迷的天堂

離水道博物館不遠的「南瀛天文館」，一走進園區，星系遊戲場與火箭造型溜滑梯超吸睛！

南瀛天文館星系遊戲場的火箭造型裝置。

天文展示館裡，還有採用高科技虛擬實境，營造出科技、幻想的學習場域。透過生動、活潑展示方式，滿足大眾對天文的喜愛。

南瀛天文館仿南極的裝置。

另外，還有360度四季變化環形螢幕，可帶離地球神遊於太空世界。離開展示館，往上走到星象館，這裡有著名的「星象劇場」，運用全世界最新技術「全天域3D成像」數位星象儀，超越地點、天候、月相、時間的限制，提供真實而撼動人心的模擬星空。而位在園區最高點的天文觀測館，整體外觀以尖稜造型設計「星曜」的意象，館內設置不同口徑的天文望遠鏡，提供觀測，觀星平台還可遠眺曾文溪與月世界的壯麗風景。

南瀛天文館內寓教於樂的天文教學設施。





深山裡的小森食光

結束博物館知性之旅後，往更深的山裡去。來到位於玉井的「隱田山房」。這一間日式養生定食餐廳，原本只是老闆想找個退休養老的地方，才買下這一大塊原為芒果樹的土地。

隱田山房門外盛開著白色紙扇花。

後來蓋了這棟建築物，並只在假日營業提供咖啡簡餐，卻沒想到因此一炮而紅，繼而再蓋了3間餐廳與一座美麗的白色教堂。因為位在玉井水源保護區，水源純淨、空氣好，加上使用健康食材來料理，營養又美味。熱銷的紫蘇梅子雞鍋，即使用當地「鹿陶洋」的土雞，肉質Q彈，越煮越香。淋上芒果醬的鮮奶酪，是用當地高品質愛文芒果直接熬成的芒果泥製作，老闆表示，每年夏天可都要加工處理超過1,500斤的芒果呢！

隱田山房的紫蘇梅子雞鍋。

遊玩後，在空氣好食材佳的隱田山房內享用一頓美好餐點。





景點介紹

山上花園水道博物館

地址：台南市山上區山上里山上16號

電話：06-578-1900

網址：waterworks.tainan.gov.tw

營時：09:30∼17:30（週二休）

價位：全票100元、半票50元





南瀛天文博物館

地址：台南市大內區曲溪里34-2號

電話：06-576-1076

網址：taea.tn.edu.tw

營時：週二至週日09:00∼17:00、週六星象館09:00∼20:00、天文觀測館09:00∼21:00、天文展示館9:00∼17:00（週一休）

價位：全票50元、優待票40元、星象館全票(2D/3D)100元/130元、優待票(2D/3D)70元/100元





隱身山房

地址：台南市玉井區層林里10號

電話：06-574-9699

網址：隱田山房

營時：11:00∼20:00（週一休）

價位：紫蘇梅子雞鍋390元





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