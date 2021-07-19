用料不手軟！台南首間低卡餐「日日好食」　80元份量大、肉超厚

之前受到大家喜愛的市集新寵兒【日日好食】，雖然最近因為疫情的關係，暫時停止跑市集擺攤賣蘿蔔糕，但現在還是有持續在賣低卡餐喲。現在均一價80元，還提供所有口味可以選擇，每天都吃也不會膩呢。除了提供外帶自取，還可以詢問外送路線會不會到你身邊喲～逸恩自從開始控制飲食後，午餐也叫了好幾次來吃呢。

📢 疫情期間沒有擺市集賣蘿蔔糕，但還是有販售真空包裝生蘿蔔糕唷！

📢 提供自取、外送、宅配服務

【日日好食低卡餐】菜單介紹

日日好食的低卡餐以前是每週都會更新不同的菜色，現在變成均一價80元，所有口味都訂的到囉！所以就算每天吃也都不會膩😎

🔺 不使用隔夜菜，所以需要提前一天預訂

🔺 提供外送或自取服務，訂購前可先詢問店家

📢 平日午餐賣餐盒

📢 平日晚餐賣餐盒/鍋燒

📢 假日全天賣餐盒/鍋燒

除了販售低卡餐盒以外，還有鍋燒、果昔燕麥、沙拉甜點跟炸物點心可以選擇，實在太多元化了。

【日日好食低卡餐】餐點介紹

低卡餐

平價高CP的健康低卡餐，份量超級多！吃完很有飽足感，完全不用怕吃完不會飽，選用養生的糙米飯～當然也可以客製化的主食換白飯或地瓜～

📢 低卡餐不是水煮餐！

會使用少量的油進行料理，調味的部分只有主食會進行調味，吃起來比一般的便當店來得更健康沒負擔。

椒鹽雞腿排 80元

金黃酥脆的外皮，就是特別迷人！每一口都還能咬到鮮嫩的雞腿排，在口中咀嚼還能感受的雞肉的鹹香滋味🥳配飯完全剛剛好～

乾煎雞胸肉 80元

超厚切！最厚實的雞胸肉，外皮煎的超迷人～光用看的就口水直流。認真咬一口就可以配上好幾口的飯，搭配蔬菜一起吃，真的會忘記正在吃健康的低卡餐呢！

醬燒豬大排 80元

一整片的醬燒豬肉，邊緣僅有些許豬骨，其餘都是鹹香味十足的豬肉，料理到相當入味，吃起來超下飯。

台南首間低卡餐的日日好食，已經賣了5年，很多熟客也跟著吃了5年都沒有停！原因在於嚴選食材用料也不手軟，份量超多吃完真的很有飽足感，認真覺得CP值爆高，所以逸恩也是吃了好幾次。如果跟逸恩一樣不愛吃飯的話，也可以飯換地瓜喲～防疫期間大家就要乖乖外帶或叫外送，減少與人的接觸，享用美味餐盒也是可以很開心。

【日日好食低卡餐】

日日好食

電話：0938903005

時間：平日午餐時段(餐盒)

時間：平日晚餐時段(餐盒/鍋燒)

時間：假日全天時段(餐盒/鍋燒)

自取地址：台南市永康區大灣路1044巷6號

外送服務：私訊粉專或line

文章來源：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記 FB：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記

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