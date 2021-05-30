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台南最美圖書館、60年台菜老店全入袋！2天1夜漫遊享美好午後時光

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作者：Funliday-Jeannie 一直玩

跟著 Jeannie 一直玩 於 2021-02-06 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 臺南市立圖書館新總館、 小巷旺宅 、 Bar INFU 。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

第 1 天

臺南市立圖書館新總館 | 2 小時

今年一月才開放的台南市立圖書館新總館超級美呀！還是集教育、娛樂、展覽與創新產業發展於一身的公共空間，不論年齡層，都可以在這邊找到一個最喜歡、最舒適的空間，待上一整天。 最吸睛的就是這大紅色喜氣洋洋的樓梯了！幾何視覺已經吸引不少攝影愛好者，拍出好震撼的作品了呀！實際走一趟，每個角度都很霸氣呢！

臺南市立圖書館新總館

臺南市立圖書館新總館

臺南市立圖書館新總館

小巷旺宅 | 2 小時

這次跟朋友相約台南集合，因為各自行程不同，決定個別安排自己的住宿。台南民宿那麼多，我們卻不約而同、在不同訂房網站上訂了這間「小巷旺宅」，還剛好入住在隔壁房間，這不可意思的默契，連板娘都驚呼呀！可見這間可愛民宿，英雄所見略同！ 我們入住的是無印風的日式榻榻米房，佈置乾淨簡單，雖然房間不大，但特別挑高，視覺上感覺很舒適、寬敞。民宿還養有三隻可愛貓貓，沒有陪睡，但陪玩就夠療癒的了！

小巷旺宅

小巷旺宅

Bar INFU | 3 小時

近幾年台南酒吧崛起，選擇有夠多！從北漂的酒保朋友那邊得到他的台南好喝酒吧清單，訂到這間Bar INFU。位於民宅之中的小巷子裡，外頭就是一般不顯眼的民宅，沒想到裡面別有洞天。由老屋改造的Bar INFU，同時保留了老屋的味道與家具，非常有特色。調酒部分都是用天然食材去搭配，有些頗怪奇的，甚至是辣的，並要搭配海苔享用，喜歡創意調酒的可以去試試，但我是沒有特別喜歡啦！

Bar INFU

Bar INFU

第 2 天

圓環牛肉湯 | 1 小時

觀光客很少、幾乎都是在地饕客的牛肉湯，是台南朋友帶我們去吃的，沒有大排長龍，但也座無虛席，真的很羨慕台南人呀！隨便走都是好吃的餐廳！

圓環牛肉湯

烏邦圖UBUNTU書店 | 2 小時

烏邦圖號稱台南最美圖書館aka文青咖啡廳，就在河畔沿岸，喜歡裡面安靜舒服的環境，點杯咖啡、拿本書看，累了還能走到陽台看看風景，超級愜意呀！

烏邦圖UBUNTU書店

烏邦圖UBUNTU書店

烏邦圖UBUNTU書店

NINAO Gelato 蜷尾家 經典冰淇淋 | 1 小時

台南市中心大排長龍的蜷尾家在安平開了分店，清水模建築直接挑高三層樓，但與市中心不同的是，這邊主要販售義式冰淇淋，我點了蜂蜜白蘭地葡萄口味，相當濃郁，好好吃呀！我願意再吃一百次！

NINAO Gelato 蜷尾家 經典冰淇淋

NINAO Gelato 蜷尾家 經典冰淇淋

阿美飯店 | 2 小時

一樣是台南在地人推薦的阿美飯店，是一間超過六十年的台菜餐廳，生意超級好的！招牌菜是砂鍋鴨，沒有在別的地方吃過呢！整隻嫩鴨熬煮的湯頭，加入大白菜及其他食材，湯頭很鮮甜，吃得好滿足呢！用這桌特色料理收尾台南行，不能再更幸福了！

阿美飯店

阿美飯店

阿美飯店

阿美飯店

延伸閱讀：台南｜享受美好午後時光之漫遊散策

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高鐵 民宿 酒吧

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於 2021/03/03 出發，總共為期 2 天，一共去了 13 個景點，其中包含 高鐵台南站、臺南市立圖書館新總館、 小巷旺宅 。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤 IG: j___traveler https://www.instagram.com/j___traveler/ Blog: https://chih7chih.pixnet.net/blog

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