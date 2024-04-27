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蔡阿嘎打造藝閣車參加「北港迓媽祖」卻沒報名就出車 挨轟：壞榜樣

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
蔡阿嘎26日宣布自行打造藝閣車將參加「北港迓媽祖」。圖／facebook／蔡阿嘎
蔡阿嘎26日宣布自行打造藝閣車將參加「北港迓媽祖」。圖／facebook／蔡阿嘎

北港朝天宮迎媽祖為國家重要民俗，一年一度的北港迓媽祖遶境活動於今（27）日正式登場，YouTuber蔡阿嘎自行打造藝閣車，昨（26）日發文「明後天haha北港藝閣車。出動！」，並預告藝閣車出沒時間，沿路丟hahababy週邊商品跟大家結緣，但卻傳出他們未報名就私自出車，引網友砲轟。

蔡阿嘎26日曬出藝閣車照片，因藝閣車沒有編號，還提醒大家該如何辨認。然而，有網友提問「廟方是否知情？是否有報名？」，指出需事先報名為活動規定，有網友認為二伯身為北港人應該知道，若真是私自出車，這行為讓人失望。

而據「三立新聞」報導，朝天宮方面表示未收到蔡阿嘎報名，而且還是媒體訊問才得知此事，強調行為不可取。朝天宮總幹事何宗霖回應「三立新聞」，表示藝閣車出車需報名，繳交相關資料，廟方申請路權等事前作業，而廟方並未收到蔡阿嘎方面的報名或聯繫，但因沒有公權力，無法禁止對方參加。

朝天宮方面證實蔡阿嘎未報名後，網友砲轟他「就是來蹭」、「亂入宣傳自家商品」、「真是壞榜樣」，直問他「尊重在哪裡？」對於「亂入」爭議，蔡阿嘎目前尚未回應。

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