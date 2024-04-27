鍋物美食第一指名！香濃湯頭風味無限 精緻肉品海鮮豐盛上桌

坐落在彰化員林的【肉多多火鍋－員林育英店】為品牌在當地的分據點之一，憑藉種類豐富多元的頂級新鮮食材與風味獨到的特色湯底，深受饕客青睞，琳瑯滿目的蔬食、飲品自助吧任你吃，成功打動消費者的心，品牌創立至今的短短幾年，已然成為民眾聚餐、吃鍋的首選，閒暇之餘就來此好好大口吃肉犒賞自己吧！

走進店裡，便會被那富麗堂皇的格調所吸引，深色紋理牆面與淡雅木質調裝潢營造出奢華感，擺設間彼此相互呼應，勾勒出無與倫比的質感氛圍，從桌椅的安置到餐具的擺放都毫不含糊，只為讓客人享受到最佳的美食體驗。

▲特地規劃傳統石頭鍋物才有的吧檯桌區，讓獨自前來用餐的客人也能愜意享受鍋物的美味。

▲方桌座位之間的間隔距離適中、毫無擁擠感，也有貼心準備兒童座椅，若有相關需求都可以向服務人員告知協助。

▲類包廂的座位空間都有用厚厚的木質板隔開，可令結伴而來親友或情侶們愜意、自在的體驗用餐時光。

▲值得一提的是，店家在精緻的裝潢之下，也將貼心的服務理念完美詮釋。為了臨時想前來品嚐鍋物的客人能在候位時能更加舒適，除了提供舒適的座位區外，一旁更提供冰水與蜂蜜檸檬，一解候位時的煩悶。

說到吃火鍋，最擔心的就是享用食材美味時無法盡興！店家除了提供舒適、寬敞的座位之外，還有豐富多樣的火鍋料、季節鮮蔬都整齊擺放在冷藏櫃位，讓前來用餐的可人得以自由取用，依照個人喜好自由搭配出專屬的菜盤！

▲各式各樣的配料都經過品牌層層挑選，除了品質穩定外，味道更是滿分，並提供能增添飽足感的麵類食材，令客人能夠盡情填飽肚子再離開。

▲另一側的自助吧區還有提供眾多口味的飲品、冰沙、咖啡、冰淇淋，皆可無限量暢飲！

▲不僅有冰沙、冰淇淋的品項，不分男女老少都愛的飯後甜點霜淇淋，都能一併享用到！

為因應不同類型的客人，品牌特別推出單人套餐、好肉雙人餐和海陸三人餐的消費方案，並採用先點湯底、再選主食的方式，從多種風味湯底與精選肉品海鮮中自由搭配出今日想品味的獨家組合。

│湯底

店家推出的湯頭選項多元，不僅有廣受好評的爆炒招牌石頭湯、嗜辣者們最愛的特選麻辣，還有香氣飽滿的胡椒豚骨湯、爆炒蒜頭雞白湯等豐富的每位選擇，從重口味到清淡口味通通有！

爆炒招牌石頭湯

超人氣的爆炒招牌石頭湯，透過能讓客人解放雙手的桌邊服務深受喜愛，採用蕃茄、洋蔥絲、蔥末、秘製石頭醬及新鮮肉品食材進行爆炒後，加入柴魚高湯中和湯頭風味，富有層次感的香氣，十分令人上癮！

特選麻辣

嗜辣者們必點的特選麻辣湯底，由多種中藥材搭配辛香料調配而成的獨家風味，搭配肉品食材一同品嚐，飽滿吸收湯頭濃郁氣息的食材，光看著就口水直流！

胡椒豚骨湯

滋養溫補首選！不論搭配什麼食材都美味的胡椒豚骨湯，湯頭中蘊含滿滿的膠質與淡雅的中藥氣息交織出濃郁香醇的滋味，淺嚐一口，感受溫潤、綿密的口感在口中迴盪不已，實屬人間一大幸事。

│肉品＆海鮮

▲油花紋路相當精美的活力梅花豬，吃起不僅擁有細緻的軟嫩口感，滾煮後所散發的飽滿香氣，讓人忍不住一口接上一口！

▲嚴選鮮嫩福氣魚片，透過主廚細膩的將魚骨剔除後，讓饕客們得以更加方便的享用口感柔嫩又鮮甜的魚肉滋味！

▲愛吃蝦的饕客們不容錯過的藍鑽蝦，源自紅海貴族的御用食材，肉質不但鮮美無比，肥嫩又爽順的口感令人大飽口福！

▲只要來店點選蝦類海鮮品項，工作人員都會提供桌邊剝蝦的優質服務，解放雙手的愜意感再加一！

品牌自創立以來，透過多元化的湯底與食材品項、真材實料的餐點準備與高CP值的價位方案，在層出不窮的鍋物美食名單中脫穎而出，儼然成為全台各地的饕客們享受鍋物時的優先考量。也為了回饋廣大粉絲們的支持，不僅推出獨家的會員優惠、壽星專享服務，更推出平日中午時間來店消費，即可擁有長達3.5小時的用餐時間，讓客人直接從午餐吃到下午茶！

▲精緻又美觀的「生日肉蛋糕」為當月壽星的專屬福利！

▲只要下載「樂多多」APP並加入品牌會員，即可在「無骨鮮雞腿」、「活力培根豬」兩大好康中任選一種嚐鮮。

從服務的貼心程度到食材、湯頭的種類都十分多元的【肉多多火鍋－員林育英店】值得你一再來訪！





【肉多多火鍋－員林育英店】

營業地址：彰化縣員林市育英路38-1號

營業時間：平日11:30–15:30、17:30–23:00；假日11:00–23:00

店家電話：048335255

粉絲專頁：bit.ly/4c9aRRm





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