鍋物美食第一指名！香濃湯頭風味無限 精緻肉品海鮮豐盛上桌
坐落在彰化員林的【肉多多火鍋－員林育英店】為品牌在當地的分據點之一，憑藉種類豐富多元的頂級新鮮食材與風味獨到的特色湯底，深受饕客青睞，琳瑯滿目的蔬食、飲品自助吧任你吃，成功打動消費者的心，品牌創立至今的短短幾年，已然成為民眾聚餐、吃鍋的首選，閒暇之餘就來此好好大口吃肉犒賞自己吧！
走進店裡，便會被那富麗堂皇的格調所吸引，深色紋理牆面與淡雅木質調裝潢營造出奢華感，擺設間彼此相互呼應，勾勒出無與倫比的質感氛圍，從桌椅的安置到餐具的擺放都毫不含糊，只為讓客人享受到最佳的美食體驗。
說到吃火鍋，最擔心的就是享用食材美味時無法盡興！店家除了提供舒適、寬敞的座位之外，還有豐富多樣的火鍋料、季節鮮蔬都整齊擺放在冷藏櫃位，讓前來用餐的可人得以自由取用，依照個人喜好自由搭配出專屬的菜盤！
為因應不同類型的客人，品牌特別推出單人套餐、好肉雙人餐和海陸三人餐的消費方案，並採用先點湯底、再選主食的方式，從多種風味湯底與精選肉品海鮮中自由搭配出今日想品味的獨家組合。
│湯底
店家推出的湯頭選項多元，不僅有廣受好評的爆炒招牌石頭湯、嗜辣者們最愛的特選麻辣，還有香氣飽滿的胡椒豚骨湯、爆炒蒜頭雞白湯等豐富的每位選擇，從重口味到清淡口味通通有！
爆炒招牌石頭湯
超人氣的爆炒招牌石頭湯，透過能讓客人解放雙手的桌邊服務深受喜愛，採用蕃茄、洋蔥絲、蔥末、秘製石頭醬及新鮮肉品食材進行爆炒後，加入柴魚高湯中和湯頭風味，富有層次感的香氣，十分令人上癮！
特選麻辣
嗜辣者們必點的特選麻辣湯底，由多種中藥材搭配辛香料調配而成的獨家風味，搭配肉品食材一同品嚐，飽滿吸收湯頭濃郁氣息的食材，光看著就口水直流！
胡椒豚骨湯
滋養溫補首選！不論搭配什麼食材都美味的胡椒豚骨湯，湯頭中蘊含滿滿的膠質與淡雅的中藥氣息交織出濃郁香醇的滋味，淺嚐一口，感受溫潤、綿密的口感在口中迴盪不已，實屬人間一大幸事。
│肉品＆海鮮
品牌自創立以來，透過多元化的湯底與食材品項、真材實料的餐點準備與高CP值的價位方案，在層出不窮的鍋物美食名單中脫穎而出，儼然成為全台各地的饕客們享受鍋物時的優先考量。也為了回饋廣大粉絲們的支持，不僅推出獨家的會員優惠、壽星專享服務，更推出平日中午時間來店消費，即可擁有長達3.5小時的用餐時間，讓客人直接從午餐吃到下午茶！
從服務的貼心程度到食材、湯頭的種類都十分多元的【肉多多火鍋－員林育英店】值得你一再來訪！
營業地址：彰化縣員林市育英路38-1號
營業時間：平日11:30–15:30、17:30–23:00；假日11:00–23:00
店家電話：048335255
粉絲專頁：bit.ly/4c9aRRm
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