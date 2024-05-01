酥心口感一吃愛上！台中「煎餅果子」專賣 以正宗天津風味改良 口味超多有飽足感

有人和魚編一樣也喜歡煎餅果子嗎？台中這間「火記酥心煎餅果子專賣」讓人吃過就難忘！不僅主打以正宗天津風味改良，餅皮更是現點現做、融入日式燒肉作法，加入經典的脆薄餅乾，每一口咬下都能感受到十足的酥心內餡，而且口味很豐富，好吃又有飽足感呢！

火記酥心煎餅果子專賣｜中科店位置與環境

我們來到的是火記酥心煎餅果子專賣的中科店，距離澄清醫院、Jmall商場與家樂福西屯店都非常近，紅紅火火的外觀特別搶眼。

他們家以純外帶的形式為主，在UberEats上也能點得到，不過來到現場才會發現老闆娘根本超正！竟然是穿著旗袍販售煎餅果子，真的吸睛又敬業啊。

在等待餐點的同時，可以看到煎餅果子的製作過程，其中右邊這一桶像是油條壓扁後的東西，就是口感超級驚豔的「脆薄餅乾」，「酥心」的秘方就是這一味啦！

煎餅果子的餅皮用料也很實在，是以麵糊加入五穀雜糧粉與綠豆碎製作而成，所以吃起來的香氣更足；另外會再打入一顆蛋，並撒上蔥花、均勻地塗抹在餅皮上，不吃蔥花的朋友可以事先告知。

每份煎餅果子都會包入兩大片脆薄餅乾與生菜，再加入不同口味相對應的配料食材，最後再對切裝袋；店家的動作超俐落，甚至一次同時可以顧四個煎台呢！

像特製口味「熔岩起司牛燒肉」選用了油花豐滿的牛五花，炙烤過後的肉質帶有迷人香氣，讓站在門口等候的我們都忍不住流口水了！

另一款特製口味「炙烤明太子起司鮪魚」，不僅吃得到炙燒乳酪絲，還會擠上滿滿的明太子及鮪魚，再淋上特製醬汁，吃起來也很夠味。

火記酥心煎餅果子專賣｜中科店菜單

這裡提供火記酥心煎餅果子專賣的菜單給你們參考，目前有10種口味，可以選擇加「川麻辣粉」、「黃金泡菜」、「起司」或「明太子」，想喝飲料也有紅茶和奶茶能夠選擇。

火記酥心煎餅果子專賣｜炙烤明太子起司鮪魚

推薦海鮮控必吃這款「炙烤明太子起司鮪魚」口味，濃郁鮮甜的明太子與微鹹的鮪魚交織在一起，鹹甜之中又帶點明太子的微辣，每一口都海味十足；再結合上炙燒過後的乳酪絲，更多了幾分奶香層次。

火記酥心煎餅果子專賣｜熔岩起司牛燒肉

熔岩起司牛燒肉的肉量也頗有誠意，彈嫩的肉質愈嚼愈香，不僅有著牛五花的油脂香氣，同時又伴隨著熔岩起司的奶香，再搭配上爽口生菜，吃起來夠味又不死鹹。

火記酥心煎餅果子專賣｜川味手撕雞

川味手撕雞也是魚編激推，除了包入紮實的手撕雞胸肉之外，還加入了大量的堅果與果乾；最讚的是還搭配了特製的川麻辣醬，香麻入味卻又不失肉質原味，與脆薄餅乾一同入口，甚至有點像是麻辣鍋配老油條的口感，連平常不太敢吃辣的朋友都很愛！

火記酥心煎餅果子專賣｜牽絲起司玉米

牽絲起司玉米也有不少小朋友喜歡，顆顆飽滿的玉米粒與鮮嫩生菜，加上牽絲的邪惡起司，以及口感極其酥脆的脆薄餅乾，吃起來還蠻爽口的。

火記酥心煎餅果子專賣｜德式火腿腸

德式火腿腸則是偏重口味的一款，火腿腸本身挺有肉感的，夠味的鹹香搭配上存在感極強的脆薄餅乾也很耐吃。

火記酥心煎餅果子專賣｜生煙燻雞肉

這款「生煙燻雞肉」也是偏重口味，雞肉的肉量不少，而且獨特的煙燻風味也很入味，口感水嫩讓人忍不住一口接著一口。

火記酥心煎餅果子專賣｜飲品系列

飲料有蜜香紅茶與英式奶茶，可以選擇半糖或無糖，魚編覺得紅茶選擇半糖比較解膩好喝，奶茶喝起來也蠻順口的。

火記酥心煎餅果子的口味不但豐富，份量也很有誠意，不少女生甚至會當作正餐，之後家人、朋友或公司想吃下午茶，也可以揪團來嚐鮮哦！分享給你們～

火記酥心煎餅果子專賣－中科店

營業時間：13:00–20:00

電話：0976 970 288

地址：台中市西屯區福順路358號

粉絲專頁：火記酥心煎餅果子專賣中科店

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」