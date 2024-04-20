不是壽星也吵著要吃！「小鮨食事日式料理」生魚片蛋糕選用超過6種豐富海鮮，提前預訂才能吃得到

這間「小鮨食事日式料理」可以說是魚編近期吃到最浮誇的餐廳啦！除了經典的的生魚片、壽司與丼飯之外，不少人更是為了他們家的「天使甜蝦生魚片蛋糕」而來，整份能夠吃到至少6種海鮮大滿足！最新推出的「御松漁場散壽司」也是海鮮大集錦，直接將各式鮮甜海味端上桌，超大份量讓2-3人分享還綽綽有餘呢！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小鮨食事日式料理地點與環境

小鮨食事日式料理位在台中西區金山路與四維街交叉口附近，對面就是西區區公所，距離台中教育大學與全球影城不遠；而且旁邊就是廣十地下停車場，停車也很方便。

店面外觀頗具日式風情，不僅有豐富的酒瓶裝飾，還有許多吸睛的插圖與海報，光站在門口就好好拍！

門口還有公告入位用餐的須知，因為座位數較少，所以統一現場候位，人數到齊才能入座，需要稍稍留意一下哦～

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室內有吧台與靠窗的座位，有著日式居酒屋的熱鬧氛圍，不論是自己用餐、情侶約會或好友聚餐都很適合。

天使甜蝦生魚片蛋糕$1550元

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最先上桌的這道餐點，就是傳說中「不是壽星也吵著要吃」的天使甜蝦生魚片蛋糕！整份蛋糕選用超過六種海鮮層層覆蓋堆疊，完全看不到底下的白飯，份量甚至幾近六吋蛋糕的大小，2~3人點來分享也沒問題。

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整顆蛋糕足足使用了20隻甜蝦、3隻天使紅蝦與大片鮭魚生魚片，3顆生食級干貝和鮭魚卵則藏在甜蝦們底下，最頂端再以魚子醬與可食用的金箔點綴，出場就奢華感滿滿！

點這款蛋糕不僅秒變甜蝦富翁，鮭魚更是肥嫩又不過於膩口，難怪許多客人即使不是壽星也要特地點來吃，別忘了事先預訂才吃得到喲！

御松漁場散壽司$450元

最新推出的「御松漁場散壽司」也是個狠角色，魚編忍不住笑稱這款是長條蛋糕版的「生魚片蛋糕」，表面用料超澎派，而且底下的醋飯本體還是有龍蝦沙拉內餡的！

特別大推他們家的磯煮鮑魚，整顆以醬汁和昆布慢火炆煮，肉質細緻彈嫩，而且更能吃得到鮮甜原味。

整份還搭配了天使紅蝦、片章魚、旗魚、鮪魚、星鰻與鮭魚卵，搭配紫蘇葉與爽脆的蘿蔔絲也很清新解膩。

醋飯裡裡夾入了香甜潤口的龍蝦沙拉，吃起來滑順鮮美，不時還伴隨著龍蝦Q彈的肉質口感哦～

鮨御十二盛$590元

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想吃握壽司卻不知道該從何點起嗎？來份鮨御十二盛就對了，集結店內高人氣品項，以鮭魚、旗魚、鮪魚、天使紅蝦等海鮮製作握壽司拼盤，多種口味一次就能滿足！

友人最愛的是蟹味大軍艦，表面有著蟹肉棒與滿滿的松葉蟹膏，入口能感受到極致濃郁的海味，香濃到快化不開來了呢！

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阿根廷天使紅蝦除了肥嫩鮮美的蝦肉之外，蝦頭塞入醋飯也是一絕，吃得到香濃的蝦膏風味，特別鮮甜。

老饕最愛的星鰻更是從日本空運直送，整貫豪邁地放上一整尾，肉質細緻滑順，而且細刺都已經挑除，吃起來肉感十足。

超有儀式感的馬丁尼杯，裡頭放入了炙燒魚肉與晶瑩剔透的鮭魚卵，作成一杯精緻的小丼飯，入口鮮美又有啵啵啵的口感層次。

炙燒牛排沙拉$230元

敢吃生牛肉的朋友，一定要試試這道炙燒牛排沙拉，表面經過微微的炙燒，保留了肉質的鮮甜多汁，同時又能吃到牛肉本身的軟嫩帶Q的口感；再搭配底部的和風沙拉一起享用，特別開胃解膩。

玉子燒串串/2串$95元

大人小孩都愛的玉子燒串串當然也不能少，店內目前有明太子、起司、松露與焦糖四種口味，表面經過炙燒，香氣又提升了好幾個層次！

光看這起司的用料真的不手軟，多到快要滴下來的起司香鹹帶甜，結合玉子燒的香軟微甜，入口很有飽嘴感。

明太子也是給好給滿，不但完全不顯死鹹，炙燒過後更帶出了濃郁的鮮甜海味，讓人忍不住一口接著一口。

焦糖口味在一般日式料理餐廳比較少見，卻也是魚編最驚豔的口味！與玉子燒的組合，就是像在吃布丁的風味，口感也很香軟多汁，當作甜點享用也很不賴！

主餐附贈味噌湯

凡點主餐都有附贈味噌湯，可別以為附贈的湯品就很隨意，他們家的味噌湯用料超有誠意，還沒撈起來就能看到滿滿魚肉堆疊，真的超級划算！

香甜的鮭魚紮實多肉，魚刺也大根好挑，加上味噌的風味濃郁又不死鹹，熱熱地喝起來很舒服！分享給你們參考喲～

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小鮨食事日式料理

營業時間：11:00–14:00，17:00–21:00

電話：04 2222 1288

地址：台中市西區金山路9-1號

粉絲專頁：小鮨食事日式料理

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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