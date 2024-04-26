【2024南投豪華露營推薦清單】TOP5南投露營區，鄰近日月潭、清境農場

說到露營，你第一時間想到的還是背一堆裝備上山，自己生火煮飯嗎？現在不必再這麼麻煩！尤其是南投豪華露營，絕美的自然風景，搭配精緻的營地設施，旅客可以完全地放鬆身心！AsiaYo特別幫各位整理了這份南投豪華露營清單，精選5間高評價、高CP值的豪華露營，AsiaYo平台上還有一泊二食或一泊多食的獨家方案可選擇，讓你的露營體驗大升級！





🍀山裡面的嵐卡｜一帳一區秘密露營、可加購餐點

相逢部落豪華露營 圖／業主提供

山裡面的嵐卡以一帳一區為特色，這樣的秘密露營設計，旅客可以享有獨立衛浴還有私密的空間。親子友善與寵物友善的營區，提供兒童遊戲區、公共溜滑梯，也歡迎寵物入房，大人、小孩、毛小孩都會喜歡！

峇嵐杉丘帳內景觀 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.9/5.0 風景漂亮，營區活動空間寬廣，因有獨立空間所以晚上睡覺時也不會被打擾

💡附近地標：伊達邵碼頭 - 7074 公尺、九族文化村 - 8454 公尺





🍀相逢部落豪華露營｜一泊四食、酒類無限暢飲

峇嵐杉丘帳篷 圖／業主提供

相逢部落豪華露營雖在山區，但整個營區都有免費Wi-Fi供旅客使用。還有一泊四食與酒類無限暢飲，完美展現了豪華露營的高級奢華享受！快揪你的酒友一起來玩！

水與松森林莊園帳篷 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.9/5.0 環境及佈置很用很棒的露營區，提供多種體驗活動，且餐廳晚間還會轉成夜店模式，讓酒水喝的更暢快

💡附近地標：九族文化村 - 5200 公尺、武界部落 - 6210 公尺





🍀峇嵐杉丘｜一泊三食、獨立衛浴

水與松森林莊園泳池 圖／業主提供

峇嵐杉丘除了一泊三食與獨立衛浴，最特別的就是星空帳，拉開帳內的窗簾，透過透明的帳篷設計，欣賞滿天星空，再浪漫不過了！

圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.5/5.0 住宿非常乾淨，活動也很多，每個工作人員都非常親切及溫暖，園區也很漂亮，晚餐食材新鮮又好吃，非常推薦給想要懶人露營的人

💡附近地標：日月潭水社碼頭 - 2769 公尺、九族文化村 - 3495 公尺





🍀水與松森林莊園｜全新上架、一泊三食+手做DIY、無邊際泳池

見晴花園渡假山莊 圖／業主提供

選擇水與松森林莊園，不僅可以欣賞到動人的落羽松，一泊三食與DIY手作活動，讓旅客露營不無聊。還有無邊際游泳池可以在水中盡情游泳，體現了「精緻懶人露營」的宗旨。

見晴花園渡假山莊-2 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.7/5.0 第一次來埔里體驗豪華露營，價格雖高但完全符合她的價格，吃的非常好，有下午茶，晚餐還有龍蝦，吃的非常飽，進來營區後完全不用出去也不用擔心吃不飽的問題！

💡附近地標：廣興紙寮 - 1292 公尺、埔里酒廠 - 1666 公尺





🍀見晴花園渡假山莊｜可選購樓中樓帳篷、露營車

見晴花園渡假山莊 圖／業主提供

來到見晴花園渡假山莊，一定要試試看這邊的樓中樓帳篷與露營車，新鮮感與舒適度都極高，是有別於其他露營地的特殊體驗！

見晴花園渡假山莊-2 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.6/5.0 環境優美，餐點不錯吃！7-11就在旁邊好方便！櫃檯很親切，價格合理！

💡附近地標：清境農場 - 1980 公尺、廬山溫泉 - 3574 公尺





以上就是TOP5南投豪華露營特輯啦！正在考慮露營去南投玩的朋友，豪華露營絕對是最佳的南投住宿選擇！你還在等什麼？現在就快上AsiaYo下訂，開啟你的露營之旅！

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